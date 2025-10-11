La Feria Internacional del Zócalo vuelve con pláticas, regalos y sí, miles de libros

Del 11 al 19 de octubre tendrá lugar la Feria Internacional del Libro del Zócalo, una celebración gratuita en la que se presentarán más de 300 sellos editoriales, en los cinco foros que se instalarán y en donde habrá además actividades culturales, presentaciones artísticas, charlas, videoconferencias y más. Sobre esto habló Marina Taibo, organizadora de esta XXV edición.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– La Feria Internacional del Libro del Zócalo, la mayor librería a cielo abierto, vuelve a la principal plaza del país desde este sábado hasta el próximo domingo 19 de octubre con pláticas, presentaciones de libros, ocho títulos que se regalarán y, por supuesto, miles y miles de libros y cómics.

Marina Taibo, integrante de la Brigada para leer en libertad y organizadora de la XXV edición de esta feria, expuso a “Los Periodistas” que habrá más 400 actividades, repartidas en cinco foros, uno de los cuales estará sólo dedicado al cómic independiente.

“Es una locura el tamaño del programa: tenemos poesía, historia, debates. Hay una sección que yo llamo ‘los malos, malísimos’ porque vamos a hablar sobre el padre Maciel, sobre el caso Wallace. Hay un libro sobre Salinas Pliego, va a haber una conferencia de Fritz Glockner sobre Díaz Ordaz. O sea, los malos malísimos de a deveras”, comentó.

Marina Taibo indicó además que tendrán invitados de Argentina, Brasil, Chile, China, Corea, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, España, Francia, Reino Unido, Guatemala, Italia, Irlanda, Perú, Rusia, El Salvador y Venezuela.

📚✨ El Zócalo se llena de historias y cultura con la XXV #FILZócalo2025. 📅 Del 10 al 19 de octubre, 2025

🕙 De 10 a 20 horas

📍 Zócalo de la Ciudad de México

🎟️ #EntradaLibre Consulta toda la programación en la #CarteleraCdMx: https://t.co/aP1BYiMQN9 pic.twitter.com/fgjJAzoCvR — #FILZócalo2025 (@FILZocalo) October 7, 2025

“Lo más sorprendente es la cantidad de temas, la cantidad de debates: vamos a tocar las cosas que nos interesan a todos los que vivimos esta ciudad, vamos a tener que hablar sobre agua, vamos a hablar sobre gentrificación, vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando de pronto en una Europa que tiene pues una ultraderecha que está subiendo”.

En ese sentido, indicó que vendrá la escritora española Cristina Fallarás a presentar nuevo libro. “Esta escritora española a la que Vox, el partido de ultraderecha español, tiene amenazada a tal nivel que pusieron en su web oficial la fotografía de Cristina. Y obviamente, pues toda la manosfera y toda la fachería, pues van sobre ella”.

Marina Taibo compartió además que habrá una charla con la Embajadora de Palestina en México, Nadya R. H. Rasheed; el director de Médicos sin frontera, José Luis Michelena y representantes de Amnistía Internacional. “Además vamos a tener una charla sobre la Flotilla Global Sumud en la que van a estar Gerardo Pizarello, va a estar Ernesto Ledesma, va a estar Arlín Gabriela Medrano y un poco que nos cuenten pues esta flotilla de la libertad tan impresionante”.

En cuanto a los ejemplares que se regalarán, Marina Taibo indicó que serán ocho títulos de los cuales se obsequiarán mil ejemplares de cada uno. “Vamos a tener los 40 años de narrativa internacional de Blanco Móvil de Eduardo Mosches, uno que hizo Filip Ristic y Christian Rodríguez sobre las elecciones en Venezuela; un libro que son ensayos que se llama Un abrigo bordado de estrellas. Tenemos el libro de Óscar Martínez, uno de los periodistas del Faro, Los migrantes que no importan; el libro para niños La mala del cuento de Viviana Mansour, dibujado por Patricio Ortiz; un libro de ciencia ficción y fantasía; un libro sobre las infancias y qué significa, cuál es la experiencia de pronto tener padres y madres desaparecidos y vamos a tener un libro de Felipe Ávila sobre Rosario Castellanos”.

“Tenemos de todo. Yo creo que es una Feria en la que vamos a ver solidaridad”, puntualizó Marina Taibo.