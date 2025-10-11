VIDEO ¬ FGJ-CdMx concreta aprehensión de Lex Ashton por homicidio y lesiones dolosas

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 9:20 pm

La Fiscalía de la CdMx ejecutó una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por homicidio y lesiones dolosas, a raíz del ataque en el CCH Sur.

Lex Ashton, identificado como el responsable del ataque en el CCH Sur que dejó un adolescente muerto y un trabajador herido, fue detenido por elementos de la Fiscalía de la CdMx y trasladado al Reclusorio Oriente.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ejecutó este viernes una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones dolosas, a raíz del ataque perpetrado en las instalacione del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía capitalina arrestaron al joven tras sus salida del Hospital Regional número 2, ubicado en Calzada de las Bombas de la Alcaldía Coyoacán, donde fue atendido pr las lesiones sufridas tras saltar de un edificio al momento de su escape.

Luego de su detención, el detenido fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Se espera que en el transcurso del sábado comparezca ante la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

Un video que circula en redes sociales captó el momento en el que elementos de la Fiscalía de la CdMx interceptan a Lex Ashton a su salida del hospital para notificarle que existe una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio y lesiones dolosas, para posteriormente proceder con su arresto.

En la grabación se observa al adolescente, vestido con pants oscuro, una sudadera gris y cubrebocas, con la cabeza agachada mientras escucha a una agente de la PDI que le notifica el motivo de su detención.

"Es una orden de aprehensión girada por el Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la CdMx, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12, por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio", le informó la uniformada.

Posteriormente, otro elemento le leyó sus derechos al detenido y finalmente fue esposado para ser subido a un vehículo de la Fiscalía que lo trasladó al Reclusorio Oriente.

Lex Ashton "N", de 19 años de edad, es señalado como responsable de perpetrar un ataque dentro del CCH Sur el pasado 22 de septiembre, en el cual privó de la vida a un adolescente de 16 años con un arma blanca, además de que dejó herido a un trabajador de 65 años que intentó detenerlo.

Durante su intento de escape, el agresor saltó desde el segundo piso de un edificio del plantel y resultó con lesiones en ambas piernas, por lo que fue trasladado a un hospital donde permaneció bajo custodia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CdMx.

Por estos hechos, la Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.

