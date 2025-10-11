Banda MS abre su tienda oficial en la plataforma más popular de comercio electrónico

La agrupación conocida por éxitos como "Tu perfume" y "El color de tus ojos" llega a la plataforma digital con objetos de colección.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Banda MS, una de la más famosas del genero regional, se suma al comercio electrónico y abre su tienda oficial en Mercado Libre para que sus seguidores puedan adquirir productos originales con los beneficios de la plataforma como envíos gratis y seguridad.

La agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, de Sergio Lizárraga interpreta temas como "Tu perfume", "El color de tus ojos", "No me pidas perdón", "Háblame de ti", entre otros éxitos.

"Estamos muy contentos de nuestra nueva Tienda Oficial. Gracias a Mercado Libre nuestros fans podrán encontrar una gran variedad de productos exclusivos. Son artículos promocionales muy originales y de gran utilidad, diseñados especialmente para nuestros seguidores”", comentó Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS, en un comunicado.

¿Qué habrá en la tienda oficial?

Los productos que se podrán adquirir son: prendas de ropa como gorras, jerseys, playeras, hoodies, además de termos y accesorios de colección; eso no es todo ya que los fans de la MS podrán tener productos autografiados por la banda que son piezas exclusivas y de colección pensadas para los seguidores más fieles.

La Banda MS se une a Mercdao Libre para ofrecer a sus seguidores una manera tangible y segura de adquirir sus productos y disfrutar de su música, gracias a las características de Mercado Libre: pago seguro, productos originales de la banda, envíos gratuitos, opciones de pago y respaldo de la plataforma de e-commerce más popular.

Mercado Libre ofrece además una opción de entretenimiento con Mercado Play con la cual se puede acceder a series y películas sin costo; también tiene un programa llamado Meli+ que trae beneficios como Disney+ sin costo, elegir día de envíos y descuentos, entre otros.