ENTREVISTA ¬ Una de las grandes preguntas es dónde está lo real: Mario Mendoza

Obed Rosas

11/10/2025 - 12:00 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ENTREVISTA ¬ No debemos dejarnos seducir por la violencia: Gabriela Damián Miravete

ENTREVISTA ¬ “Debemos dejar de relatar las desapariciones como una estadística”

ENTREVISTA ¬ Giovanna Reni explora en su novela el cuerpo como sustancia… y adicción

El escritor colombiano Mario Mendoza habló con SinEmbargo sobre una de las novelas más desconcertantes y misteriosas que ha escrito.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– “Una de las grandes preguntas que hay que hacerse a lo largo de la vida es: qué es real, dónde está lo real”, planteó en entrevista el escritor colombiano Mario Mendoza, autor de Vírgenes y toxicómanos (Planeta), una novela que confronta directamente al lector con esta cuestión.

“Yo creo que sí hay un tránsito entre la física clásica, la de Newton y la de Einstein y la cuántica, y de ahí pasar a la física de la entropía o a la teoría de cuerdas por ejemplo, ya te relativiza una cantidad lo que puede ser real o lo que no puede ser real. En México hubo un psicólogo que se dedicó, y que está citado en la novela, a intentar definir dónde está el límite o la frontera de lo que uno llama lo real. Jacobo Grinberg la teoría sintérgica, que es muy compleja, pero uno puede llegar a concluir que no hay una realidad real”, comentó.

La historia que relata Mario Mendoza inicia con dos amigos, Martín y Matías, quienes tienen una discapacidad permanente que los tiene sumidos en su mundo interior, lidiando con el día a día, con la falta de contacto con lo que hay fuera de su cotidianeidad. A partir de que Antón el padre de Martín decide cambiar eso se detona todo: Introduce a Karla, una terapeuta, en la vida de Matías y ella a su vez hace lo mismo con Katherine en la vida de Martín.

Eso será el inicio de una serie de incógnitas.

“Hay un filósofo extraordinario que Baruch Spinoza que se pregunta y dice, ‘lo importante no es la pregunta por la esencia, que es uno, sino qué puede un cuerpo’. No que es un cuerpo, sino que puede un cuerpo. Y eso se lo pregunta uno cuando está enfermo. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿En dónde me puedo sentar y dónde no me puedo sentar? Esa es una típica pregunta solo de un cuerpo que ha estado lacerado, herido y que no pertenece a la cultura de la belleza”, mencionó Mendoza en relación a esas cuestiones que los personajes se hacen a sí mismos.

Portada del libro Vírgenes y toxicomanos del escritor colombiano Mario Mendoza

Estas preguntas serán determinantes para que los protagonistas salgan de su ensimismamiento y confronten la realidad que perciben.

“Espero que al lector lo que le vaya sucediendo en la lectura es que vaya siendo él mismo un iniciado en un misterio: El misterio de las suprarealidades”, refirió Mendoza, aunque apuntó que esta situación no escapó a la realidad que viven los cuatro jóvenes en una Colombia marcada, al igual que México y Latinoamérica, por el narcotráfico, las desigualdades y la corrupción de la clase política.

“A mí me interesa ir hacia hacia las superrealidades, que es hacia donde va la novela, pero no puedo evitar que la novela, los personajes no viven en Suiza ni viven en Holanda, los personajes viven en Colombia. Y ahí sí hay una realidad nuestra sumamente compleja y difícil porque el mundo del narco genera unos efectos en la política y en el estado que son sumamente difíciles y sumamente complejos”.

Mario Mendoza sostuvo que escribir en una realidad como la nuestra tan compleja significa tener claro que el narcotráfico es nuestro gran vector que define los conflictos sociales y define de alguna manera también la política de nuestros países.

De igual forma ahonda en su novela la marcada estratificación social en Colombia. “El origen de la violencia en Colombia es que nosotros no nos mezclamos. Nosotros no nos mezclamos. Una persona del estrato seis, no tiene sus afectos y no tiene sus parejas y no tiene sus amigos en el estrato uno. El origen de la violencia está ahí en unas castas sociales”, refirió.

Y apuntó: “A mí me interesaba dentro de la novela que esos rituales de iniciación en las superrealidades se dieran mezclándose y aprendiendo a desclasarse socialmente. Yo creo que es por donde ellos empiezan, por donde logran ir decodificando las reglas y se lo preguntan y saben que están yendo un poco contra las normas. Entonces, buena parte de la crueldad latinoamericana está en esas estratificaciones muy fuertes”.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Esa distopía llamada Ciudad de México

"El antiguo DF está en una zona de alta actividad sísmica. Aunque se han mejorado los sistemas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sheinbaum, entre la fe y la eficacia

"En definitiva, México vive en una extraordinaria paradoja política: tenemos una Presidenta fuerte en emoción y débil...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

+ Sección

Galileo

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

2

La agenda de ultraderecha avanza en Chihuahua de mano de la Gobernadora Maru Campos

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
3

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

La Fiscalía de la CdMx ejecutó una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por homicidio y lesiones dolosas, a raíz del ataque en el CCH Sur.
4

VIDEO ¬ FGJ-CdMx concreta aprehensión de Lex Ashton por homicidio y lesiones dolosas

Trump anuncia nuevos aranceles contra China y tumba las bolsas de valores
5

Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

Trump está corriendo a los negros de su gobierno.
6

Una “democracia” de blancos: Había pocos negros en Gobierno. Trump los está corriendo

Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, durante una audiencia celebrada este viernes ante un Juez de Jalisco.
7

Omar Bravo es vinculado por abuso sexual infantil agravado; seguirá 6 meses preso

8

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

"Raymond" y "Priscilla" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende afectaciones
9

"Priscilla" y "Raymond" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende las afectaciones

Fundación de Charlie Kirk anuncia un show alterno al de Bad Bunny
10

Fundación de Charlie Kirk anuncia show alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl

En Sumud iba Greta Thunberg, una niña que desde muy joven ha tomado acción no sólo por las mejores causas, sino por la resolución de los problemas urgentes.
11

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
12

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
13

#PuntosyComas ¬ Magistrado propone revocar sentencia por violencia de género

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
14

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de Magistrada Mosri

La Presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que fue expulsado Hernán Bermúdez Requena, tras ser señalado como líder de La Barredora.
15

Morena expulsa a Bermúdez Requena por su vínculo con La Barredora, anuncia Alcalde

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
1

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

"Raymond" y "Priscilla" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende afectaciones
2

"Priscilla" y "Raymond" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende las afectaciones

3

La agenda de ultraderecha avanza en Chihuahua de mano de la Gobernadora Maru Campos

Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, durante una audiencia celebrada este viernes ante un Juez de Jalisco.
4

Omar Bravo es vinculado por abuso sexual infantil agravado; seguirá 6 meses preso

La Fiscalía de la CdMx ejecutó una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por homicidio y lesiones dolosas, a raíz del ataque en el CCH Sur.
5

VIDEO ¬ FGJ-CdMx concreta aprehensión de Lex Ashton por homicidio y lesiones dolosas

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
6

#PuntosyComas ¬ Magistrado propone revocar sentencia por violencia de género

La SSPC anunció la detención de un presunto cómplice que participó en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el estado de Guerrero.
7

Autoridades detienen a posible cómplice en asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón

8

La Feria Internacional del Zócalo vuelve con pláticas, regalos y sí, miles de libros

Trump está corriendo a los negros de su gobierno.
9

Una “democracia” de blancos: Había pocos negros en Gobierno. Trump los está corriendo

La Presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que fue expulsado Hernán Bermúdez Requena, tras ser señalado como líder de La Barredora.
10

Morena expulsa a Bermúdez Requena por su vínculo con La Barredora, anuncia Alcalde

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.
11

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
12

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso