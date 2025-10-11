Omar Bravo es vinculado por abuso sexual infantil agravado; seguirá 6 meses preso

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 10:30 pm

Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, durante una audiencia celebrada este viernes ante un Juez de Jalisco.

Omar Bravo podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión en caso de ser declarado culpable por el delito de abuso sexual infantil agravado

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- Omar Bravo, exjugador de las Chivas de Guadalajara y de la Selección Mexicana, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, durante una audiencia celebrada este viernes ante un Juez de Jalisco.

Al futbolista le fue impuesta la medida de prisión preventiva oficiosa por un plazo de seis meses, por lo que permanecerá detenido; además, la autoridad judicial determinó un plazo de un mes para que se lleven a cabo las investigaciones complementarias.

De acuerdo con declaraciones hechas por el abogado de la denunciante, el delantero podría ser sentenciado a una pena de cinco hasta 10 años de prisión en caso de ser declarado culpable de haber abusado sexualmente de una menor de edad que es hija de su pareja sentimental.

"Indudablemente que hoy se hizo justicia, hoy hubo una declaración de vinculación a proceso por la probabilidad de que el sujeto cometió el hecho que se le imputó; esto quiere decir que la víctima ha probado que efectivamente fue sujeta, cuando menos en grado probable, de este hecho que se cometió", declaró el litigante.

El defensor de la víctima recalcó que durante la audiencia el Juez validó todas las pruebas presentadas por la menor denunciante, las cuales incluyen videos, audios y 42 capturas de pantalla, con las que busca demostrar los abusos cometidos por el deportista en su contra.

De acuerdo con detalles brindados por el abogado de la parte acusadora, la audiencia de vinculación a proceso en contra de Omar Bravo duró cerca de 12 horas; inició poco después de las 9:00 horas de este viernes y concluyó cerca de las 20:30 horas.

Agregó que el futbolista sí tomó la palabra para dar una declaración ante el Juez, sin embargo, no brindó detalles acerca de qué fue lo que dijo.

Omar Bravo, exfutbolista figura de las Chivas y la Selección, fue acusado por la hija menor de edad de su pareja de haber abusado de ella durante seis años, desde que tenía 11 años hasta los 17; de acuerdo con la denuncia de la adolescente, el acusado la amenazó con retirarle el apoyo económico a su madre si denunciaba lo ocurrido.

La Fiscalía de Jalisco informó en un comunicado, publicado el 4 de octubre, que el deportista fue detenido por elementos de la dependencia en el centro del municipio de Zapopan, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

