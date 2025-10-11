VIDEOS ¬ Protección Civil confirma 37 muertes y 117 municipios afectados por lluvias

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 10:30 am

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.

Protección Civil indicó que las fuertes lluvias provocaron afectaciones mayores en 117 municipios de cinco entidades.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este sábado que suman 37 personas fallecidas por las fuertes lluvias, provocadas por los ciclones Raymond y Priscila, en el país: cinco en Veracruz, una Querétaro, nueve en Puebla y 22 en Hidalgo. Además, hay 117 municipios con afectaciones mayores en cinco estados.

"Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido", indicó la CNPC en un comunicado.

A la par, afirmó que continúan las acciones de respuesta bajo un esquema integral de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mediante la aplicación de los Planes DN-III-E y Plan Marina, que se centran en los 117 municipios con mayores afectaciones de cinco entidades federativas.

En Veracruz, las lluvias han sido las peores registradas en años recientes y provocaron que el río Cazones, que atraviesa Hidalgo y Puebla, se desbordara en Poza Rica, provocando inundaciones de hasta cuatro metros de altura.

En redes sociales, usuarios compartieron videos sobre el desbordamiento del río, en el que se puede observar que la corriente de agua arrastra automóviles, camiones y otros objeto que chocan contra la viviendas. También se ve a personas en el techo de sus viviendas que piden auxilio.

Veracruz 

Protección Civil detalló esta mañana que en Veracruz hay 55 municipios con afectaciones, 16 mil viviendas dañadas y cuantificando, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados.

  • Se han rescatado 220 personas, y permanecen 19 refugios temporales activos, donde se brinda atención, alimentación y resguardo a 654 personas.
  • Se ha brindado apoyo directo a la población con el traslado de 116 personas a zonas seguras y la realización de tres evacuaciones médicas en coordinación con autoridades locales.
  • Comisión Federal de Electricidad (CFE) reporta 130 mil 819 usuarios afectados con un avance del 20.82 por ciento en la restitución del servicio eléctrico y aceleran la reconexión para garantizar el suministro a servicios esenciales.

La Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar) realizan labores de auxilio, desazolve, remoción de escombros, generación eléctrica de emergencia y asistencia humanitaria. Además, la CNPC encabeza el Puesto de Comando instalado en las instalaciones del Ayuntamiento de Poza Rica.

 

San Luis Potosí

En el estado se reportan mil viviendas afectadas, cinco municipios con daños, 25 derrumbes, así como 4 corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y un derrumbe de gran magnitud.

  • Se han evacuado preventivamente a mil personas de zonas de riesgo, quienes reciben atención y apoyo humanitario.
  • Municipio de Axtla de Terrazas: Entrega de 200 cobijas y 200 colchonetas a familias afectadas.
  • Municipio de Xilitla: Entrega de 600 cobijas, colchonetas y despensas en las comunidades de Otlaxhuayo, Barrio La Palma, Plan de Juárez, Xilitilla y Potrerillos.
  • Municipio de Tamuín: Entrega de 60 despensas a población afectada.
  • Municipio de San Vicente Tancuayalab: Entrega de 120 despensas.
  • Municipio de Ciudad Valles: Entrega de 40 apoyos con víveres en las comunidades de San Carlos y Chipico.

Para la rehabilitación de caminos y accesos, se encuentran en operación 26 unidades de maquinaria pesada dedicadas al despeje de derrumbes y retiro de material, a fin de restablecer la conectividad entre comunidades.

Querétaro

En Querétaro hay siete municipios con afectaciones, con 147 viviendas dañadas, cinco comunidades sin acceso temporal, cinco vías de comunicación con afectaciones y 16 deslizamientos de laderas derivados de las lluvias intensas.

  • CFE informó que hay afectación en 5 comunidades, con cuatro mil 512 usuarios sin suministro eléctrico alcanzando un avance del 97.23 por ciento en la restitución del servicio.
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se registran 5 interrupciones en la red federal, de las cuales dos han sido atendidas y tres continúan en proceso, con un total de 290 kilómetros (km) afectados.
  • En Jalpan de Serra el DIF Municipal brinda alimentos y apoyo directo a las personas afectadas, además de la habilitación de un albergue hospitalario para quienes requieren atención temporal.
  • En el municipio de Arroyo Seco se realizó la evacuación preventiva de familias que se encontraban en situación de riesgo en la comunidad de La Florida.

Además, se brinda suministro de agua potable a través de pipas en la cabecera municipal de Jalpan de Serra, se realizan recorridos de evaluación de daños y gestión de asistencia a comunidades afectadas; y se realizan labores de limpieza y remoción de escombros.

Puebla

De manera preliminar, la CNPC reportó 16 mil viviendas afectadas por las lluvias intensas, 37 municipios con afectaciones, así como en un hospital del IMSS, tres vías de comunicación dañadas, y 83 derrumbes y deslizamientos de ladera en distintas regiones del estado.

  • CFE reportó 26 mil 442 usuarios afectados con un avance del 14.48 por ciento en la restitución del servicio eléctrico, mediante cuadrillas desplegadas en las zonas más impactadas.
  • SICT informó que, en la red federal, se registraron 14 interrupciones, de las cuales 10 han sido atendidas y 4 continúan en proceso. Se reportaron 0.2 km atendidos de un total de 0.7 km afectados. En la red estatal, se registra 1 incidencia, con 0.12 km en atención.
  • Se habilitaron 83 refugios temporales en distintos municipios, equipados con colchonetas, cobijas y utensilios de primera necesidad, brindando atención y resguardo a las y los ciudadanos.

Defensa activó el Plan DN-III-E para atender a la población afectada, realizando labores de auxilio, remoción de escombros y apoyo logístico en comunidades con acceso limitado; hay intermitencias en los servicios eléctricos y de telefonía celular en algunos puntos de la región Sierra Nororiental, donde se trabaja para su restablecimiento.

Hidalgo

La dependencia reportó afectaciones en 13 municipios, mil 200 viviendas con afectaciones, 308 escuelas dañadas, 59 centros de salud afectados., 150 comunidades sin acceso, seis corrientes desbordadas, 71 vías de comunicación con afectaciones y 190 derrumbes o deslizamientos de laderas.

  • CFE reportó 65 mil 443 usuarios afectados con un avance del 49.47 por ciento en la restitución del servicio eléctrico.
  • 17 interrupciones en la red federal (10 atendidas y 7 en proceso), con 300 km atendidos de los 600 km afectados, con apoyo de 41 elementos y 18 maquinarias.
  • 80 incidencias en la red estatal (siete atendidas y 73 en proceso), con 10 elementos y 22 maquinarias realizando labores de remoción de material en zonas afectadas por deslaves.
  • Habilitación de tres centros de acopio, así como refugios temporales: Uno en el municipio de Juárez Hidalgo, donde se alojan 7 personas. Refugios del DIF estatal en Huejutla, Tepeapulco y Tepeji del Río.

