VIDEOS y FOTOS ¬ Del Pacífico al Golfo, lluvias llenan presas y dejan 31 muertos

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Las intensas lluvias provocadas por la confluencia de los ciclones Raymond y Priscilla en el Pacífico dejaron en las últimas horas un saldo de 31 muertos en el país; 18 en Hidalgo, nueve en Puebla, tres en Veracruz y uno en Querétaro, así como graves inundaciones en Poza Rica. En Hidalgo, más de 800 planteles educativos presentan daños, así como caminos y servicios básicos.

"De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz", explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum ayer en su cuenta de X.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes @SICTmx, las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. Al momento, 647 kilómetros han sido…

En Veracruz, las lluvias han sido las peores registradas en años recientes y provocaron que el río Cazones, que atraviesa Hidalgo y Puebla, se desbordara en Poza Rica, provocando inundaciones de hasta cuatro metros de altura.

En redes sociales, usuarios compartieron videos sobre el desbordamiento del rio, en el que se puede observar que la corriente de agua arrastra automóviles, camiones y otros objeto que chocan contra la viviendas. También se ve a personas en el techo de sus viviendas que piden auxilio.

En uno de los videos compartidos por los usuarios se escucha a un niño pedir ayuda mientras permanece aferrado a un árbol rodeado por agua del río. Desde un edificio, en lo alto, un hombre le grita: “¡Ya está bajando el agua, resiste (…) resiste un poquito!”.

En Hidalgo, entidad en la que se registró la mayor cantidad de pérdidas humanas, más de mil viviendas quedaron dañadas y 17 municipios se encuentran sin energía eléctrica, por lo que el Gobierno Federal implementó el Plan Marina y el Plan DN-III-E.

"Al momento, 647 kilómetros han sido liberados y se trabaja en los 335 restantes. Se presentaron 108 interrupciones; 93 ya fueron atendidas y las 15 faltantes se encuentran en proceso. Además, 216 personas trabajan en los sitios afectados con el apoyo de 118 unidades de maquinaria. En Hidalgo se reportan afectaciones en dos puentes", añadió la mandataria federal.

Poza Rica, Veracruz, requiere auxilio con urgencia:

El Gobernador Julio Menchaca Salazar informó que las condiciones climáticas en gran parte del territorio ha devastado principalmente en las regiones Otomí-Tepehua, Huasteca y Sierra, donde viviendas y vehículos permanecen bajo los escombros.

En Puebla se confirmaron 11 personas no localizadas tras un derrumbe en Huauchinango, asimismo se estiman afectaciones a 80 mil pobladores en 30 municipios, daños en 29 tramos carreteros y dos puentes.

Durante las últimas horas, helicópteros del Gobierno de México han podido rescatar a al menos 15 personas.