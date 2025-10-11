VIDEOS y FOTOS ¬ Del Pacífico al Golfo, lluvias llenan presas y dejan 31 muertos

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 8:39 am

Inundaciones devastan Xalapa

En Hidalgo, entidad en la que se registró la mayor cantidad de pérdidas humanas, la lluvia dañó más de mil viviendas y 17 municipios se encuentran sin energía eléctrica.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Las intensas lluvias provocadas por la confluencia de los ciclones Raymond y Priscilla en el Pacífico dejaron en las últimas horas un saldo de 31 muertos en el país; 18 en Hidalgo, nueve en Puebla, tres en Veracruz y uno en Querétaro, así como graves inundaciones en Poza Rica. En Hidalgo, más de 800 planteles educativos presentan daños, así como caminos y servicios básicos.

"De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz", explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum ayer en su cuenta de X.

En Veracruz, las lluvias han sido las peores registradas en años recientes y provocaron que el río Cazones, que atraviesa Hidalgo y Puebla, se desbordara en Poza Rica, provocando inundaciones de hasta cuatro metros de altura.

En redes sociales, usuarios compartieron videos sobre el desbordamiento del rio, en el que se puede observar que la corriente de agua arrastra automóviles, camiones y otros objeto que chocan contra la viviendas. También se ve a personas en el techo de sus viviendas que piden auxilio.

En uno de los videos compartidos por los usuarios se escucha a un niño pedir ayuda mientras permanece aferrado a un árbol rodeado por agua del río. Desde un edificio, en lo alto, un hombre le grita: “¡Ya está bajando el agua, resiste (…) resiste un poquito!”.

En Hidalgo, entidad en la que se registró la mayor cantidad de pérdidas humanas, más de mil viviendas quedaron dañadas y 17 municipios se encuentran sin energía eléctrica, por lo que el Gobierno Federal implementó el Plan Marina y el Plan DN-III-E.

"Al momento, 647 kilómetros han sido liberados y se trabaja en los 335 restantes. Se presentaron 108 interrupciones; 93 ya fueron atendidas y las 15 faltantes se encuentran en proceso. Además, 216 personas trabajan en los sitios afectados con el apoyo de 118 unidades de maquinaria. En Hidalgo se reportan afectaciones en dos puentes", añadió la mandataria federal.

El Gobernador Julio Menchaca Salazar informó que las condiciones climáticas en gran parte del territorio ha devastado principalmente en las regiones Otomí-Tepehua, Huasteca y Sierra, donde viviendas y vehículos permanecen bajo los escombros.

En Puebla se confirmaron 11 personas no localizadas tras un derrumbe en Huauchinango, asimismo se estiman afectaciones a 80 mil pobladores en 30 municipios, daños en 29 tramos carreteros y dos puentes.

Durante las últimas horas, helicópteros del Gobierno de México han podido rescatar a al menos 15 personas.

La SICT informó que atendió un deslave en la carretera Teziutlán-Nautla en el kilómetro (km) 16+400, otra afectación en el km 130+300 del tramo Amozoc-Teziutlán y otro incidente más en el km 162+240 del tramo Pachuca-Tuxpan.

"La atención inmediata a los deslaves por parte de la SICT en tramos clave muestra una respuesta oportuna ante los efectos de las lluvias. Es fundamental mantener precaución al conducir y permitir que el personal trabaje con seguridad para restablecer la circulación rápido", aseguró la dependencia federal.

El viernes, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dio a conocer una muerte en Tlacuilotepec y la de otras dos personas en La Ceiba, así como la desaparición de al menos ocho personas. En horas posteriores, el saldo aumentó a nueve.

Ayer, las autoridades habían reportado más de 20 fallecidos y personas desaparecidas por las intensas lluvias registradas en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla durante el paso de las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla", así como deslaves, desbordamiento de ríos, viviendas inundadas y decenas de comunidades incomunicadas.

En la huasteca de San Luis Potosí el Gobernador Ricardo Gallardo reportó que están atendiendo familias afectadas por las lluvias en 11 municipios de la huasteca potosina. “Más de 66 refugios temporales han sido habilitados para personas evacuadas y se han entregado 20 mil paquetes de víveres en comunidades de Aquismón, Matlapa y municipios cercanos. Seguimos en coordinación con Protección Civil, el Ejército Mexicano y autoridades municipales para salvaguardar la vida e integridad de todas y todos”, detalló en redes sociales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Esa distopía llamada Ciudad de México

"El antiguo DF está en una zona de alta actividad sísmica. Aunque se han mejorado los sistemas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sheinbaum, entre la fe y la eficacia

"En definitiva, México vive en una extraordinaria paradoja política: tenemos una Presidenta fuerte en emoción y débil...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Inundaciones devastan Xalapa
2

VIDEOS y FOTOS ¬ Del Pacífico al Golfo, lluvias llenan presas y dejan 31 muertos

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
3

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

4

La agenda de ultraderecha avanza en Chihuahua de mano de la Gobernadora Maru Campos

La Presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que fue expulsado Hernán Bermúdez Requena, tras ser señalado como líder de La Barredora.
5

Morena expulsa a Bermúdez Requena por su vínculo con La Barredora, anuncia Alcalde

6

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

Doña Evelia en Motul
7

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
8

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

Trump anuncia nuevos aranceles contra China y tumba las bolsas de valores
9

Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

Trump está corriendo a los negros de su gobierno.
10

Una "democracia" de blancos: Había pocos negros en Gobierno. Trump los está corriendo

11

La nueva estrategia contra la salud

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

Para muchos mexicanos Sheinbaum conserva una imagen de honestidad, cercanía y serenidad, unos atributos que funcionan como blindaje emocional.

Sheinbaum, entre la fe y la eficacia
13

Sheinbaum, entre la fe y la eficacia

Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, durante una audiencia celebrada este viernes ante un Juez de Jalisco.
14

Omar Bravo es vinculado por abuso sexual infantil agravado; seguirá 6 meses preso

Fundación de Charlie Kirk anuncia un show alterno al de Bad Bunny
15

Fundación de Charlie Kirk anuncia show alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl

Inundaciones devastan Xalapa
1

VIDEOS y FOTOS ¬ Del Pacífico al Golfo, lluvias llenan presas y dejan 31 muertos

Doña Evelia en Motul
2

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
3

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

"Raymond" y "Priscilla" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende afectaciones
4

"Priscilla" y "Raymond" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende las afectaciones

5

La agenda de ultraderecha avanza en Chihuahua de mano de la Gobernadora Maru Campos

Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, durante una audiencia celebrada este viernes ante un Juez de Jalisco.
6

Omar Bravo es vinculado por abuso sexual infantil agravado; seguirá 6 meses preso

La Fiscalía de la CdMx ejecutó una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por homicidio y lesiones dolosas, a raíz del ataque en el CCH Sur.
7

VIDEO ¬ FGJ-CdMx concreta aprehensión de Lex Ashton por homicidio y lesiones dolosas

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

#PuntosyComas ¬ Magistrado propone revocar sentencia por violencia de género
8

#PuntosyComas ¬ Magistrado propone revocar sentencia por violencia de género

La SSPC anunció la detención de un presunto cómplice que participó en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el estado de Guerrero.
9

Autoridades detienen a posible cómplice en asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón

10

La Feria Internacional del Zócalo vuelve con pláticas, regalos y sí, miles de libros

Trump está corriendo a los negros de su gobierno.
11

Una “democracia” de blancos: Había pocos negros en Gobierno. Trump los está corriendo

La Presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que fue expulsado Hernán Bermúdez Requena, tras ser señalado como líder de La Barredora.
12

Morena expulsa a Bermúdez Requena por su vínculo con La Barredora, anuncia Alcalde