VIDEOS y FOTOS ¬ Del Pacífico al Golfo, lluvias llenan presas y dejan 31 muertos

En Hidalgo, entidad en la que se registró la mayor cantidad de pérdidas humanas, la lluvia dañó más de mil viviendas y 17 municipios se encuentran sin energía eléctrica.
Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Las intensas lluvias provocadas por la 18 en Hidalgo, nueve en Puebla, tres en Veracruz y uno en Querétaro, así como graves inundaciones en Poza Rica. En Hidalgo, más de 800 planteles educativos presentan daños, así como caminos y servicios básicos.
"De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz", explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum ayer en su cuenta de X.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes @SICTmx, las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.
Al momento, 647 kilómetros han sido… pic.twitter.com/BJFnQMnVxb
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025
En Veracruz, las lluvias han sido las peores registradas en años recientes y provocaron que el río Cazones, que atraviesa Hidalgo y Puebla, se desbordara en Poza Rica, provocando inundaciones de hasta cuatro metros de altura.
En redes sociales, usuarios compartieron videos sobre el desbordamiento del rio, en el que se puede observar que la corriente de agua arrastra automóviles, camiones y otros objeto que chocan contra la viviendas. También se ve a personas en el techo de sus viviendas que piden auxilio.
😢🌊 ¡Ayúdame!… “resiste ya está bajando el
Agua!ayuda” 🌊😢
Desgarrador momento el que vive un pequeño que quedó atrapado en un árbol tras ser arrastrado por la corriente durante las inundaciones en Veracruz.
El menor, visiblemente desesperado, grita por ayuda mientras se… pic.twitter.com/NL7VGpjPZY
— MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) October 10, 2025
En Hidalgo, entidad en la que se registró la mayor cantidad de pérdidas humanas, más de mil viviendas quedaron dañadas y 17 municipios se encuentran sin energía eléctrica, por lo que el Gobierno Federal implementó el Plan Marina y el Plan DN-III-E.
"Al momento, 647 kilómetros han sido liberados y se trabaja en los 335 restantes. Se presentaron 108 interrupciones; 93 ya fueron atendidas y las 15 faltantes se encuentran en proceso. Además, 216 personas trabajan en los sitios afectados con el apoyo de 118 unidades de maquinaria. En Hidalgo se reportan afectaciones en dos puentes", añadió la mandataria federal.
Poza Rica, Veracruz, requiere auxilio con urgencia: pic.twitter.com/38eTMfN9zC
— Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) October 10, 2025
El Gobernador Julio Menchaca Salazar informó que las condiciones climáticas en gran parte del territorio ha devastado principalmente en las regiones Otomí-Tepehua, Huasteca y Sierra, donde viviendas y vehículos permanecen bajo los escombros.
En Puebla se confirmaron 11 personas no localizadas tras un derrumbe en Huauchinango, asimismo se estiman afectaciones a 80 mil pobladores en 30 municipios, daños en 29 tramos carreteros y dos puentes.
Durante las últimas horas, helicópteros del Gobierno de México han podido rescatar a al menos 15 personas.
🙏💔‼LA DESESPERACIÓN LLEGÓ A #PozaRica ‼ HOMBRE QUEDA ATRAPADO EN MEDIO DE LA INUNDACIÓN🚘🌊
🗣Les comparto como un #hombre quedó varado en su #camioneta en medio de la corriente en Poza Rica, #Veracruz, subió al techo del vehículo clamando a Dios por la… pic.twitter.com/ajwdCbkRpe
— Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 10, 2025
La SICT informó que atendió un deslave en la carretera Teziutlán-Nautla en el kilómetro (km) 16+400, otra afectación en el km 130+300 del tramo Amozoc-Teziutlán y otro incidente más en el km 162+240 del tramo Pachuca-Tuxpan.
"La atención inmediata a los deslaves por parte de la SICT en tramos clave muestra una respuesta oportuna ante los efectos de las lluvias. Es fundamental mantener precaución al conducir y permitir que el personal trabaje con seguridad para restablecer la circulación rápido", aseguró la dependencia federal.
El viernes, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dio a conocer una muerte en Tlacuilotepec y la de otras dos personas en La Ceiba, así como la desaparición de al menos ocho personas. En horas posteriores, el saldo aumentó a nueve.
Su atención Dra. Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein @rosaicela_@conagua_mx
🚨🛑🚧🌊🌧🌧🌧 Así las lluvias sobre las carreteras en el municipio de San Joaquín, #Querétaro
Créditos: Juan Campo pic.twitter.com/FORM95q8mq
— ꧁★Xii0•Rocío★꧂ (@vontau45) October 10, 2025
Ayer, las autoridades habían reportado más de 20 fallecidos y personas desaparecidas por las intensas lluvias registradas en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla durante el paso de las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla", así como deslaves, desbordamiento de ríos, viviendas inundadas y decenas de comunidades incomunicadas.
En la huasteca de San Luis Potosí el Gobernador Ricardo Gallardo reportó que están atendiendo familias afectadas por las lluvias en 11 municipios de la huasteca potosina. “Más de 66 refugios temporales han sido habilitados para personas evacuadas y se han entregado 20 mil paquetes de víveres en comunidades de Aquismón, Matlapa y municipios cercanos. Seguimos en coordinación con Protección Civil, el Ejército Mexicano y autoridades municipales para salvaguardar la vida e integridad de todas y todos”, detalló en redes sociales.