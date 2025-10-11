Seis personas son asesinadas a tiros en fiesta escolar en pueblo en Misisipi

Leland es una localidad de alrededor de cuatro mil habitantes. Según confirmó el Alcalde, John Lee, cuatro personas murieron y al menos 12 resultaron heridas

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– Un tiroteo, registrado la madrugada de este sábado en el estado de Misisipi, Estados Unidos, dejó al menos seis personas muertas y más de una docena de heridos.

El ataque ocurrió la noche del viernes en el pequeño poblado de Heidelberg, en una reunión después del partido de regreso a casa de Leland High School, informó el jefe de Policía local, Cornell White.

Las autoridades mantienen la búsqueda de un joven de 18 años que podría estar relacionado con el crimen. Aunque no se ha confirmado si las víctimas eran estudiantes, White señaló que las investigaciones continúan y que en los próximos días podrían darse a conocer más detalles.

Leland es una localidad de alrededor de cuatro mil habitantes. Según confirmó el Alcalde, John Lee, seis personas murieron y al menos 12 resultaron heridas tras un enfrentamiento armado. Hasta el momento, no se ha detenido a ningún sospechoso.

Las autoridades estatales y locales sostuvieron que trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

-Con información de Europa Press.