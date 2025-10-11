"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.

De acuerdo al organismo, la circulación de "Raymond" ocasionará lluvias intensas en el centro y sur de Baja California Sur; centro y este de Sonora; y el oeste y sur de Chihuahua.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó este sábado que la tormenta tropical "Raymond" ingresará al territorio nacional por el estado de Baja California Sur en las próximas horas, como una depresión tropical.

"Los modelos de pronóstico indican que, durante las próximas horas, la tormenta tropical 'Raymond' ingresará a tierra en la región sur de Baja California Sur, como posible depresión tropical", indicó el SMN en un comunicado.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de "Raymond" se localizó a 170 kilómetros (km) al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 24 km/h, de acuerdo con datos oficiales.

El organismo detalló que la circulación de "Raymond" ocasionará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el centro y sur de Baja California Sur, en el centro y este de Sonora, y al oeste y sur de Chihuahua; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Durango, Sinaloa y Nayarit; y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California.

"Generará también viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Nayarit y Sinaloa, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua", añadió el SMN.

Se estima también un oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 metros en el occidente de Baja California.

El Servicio Meteorológico Nacional aseguró que en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, en Baja California Sur.