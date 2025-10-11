Tarifa del transporte subirá en Edomex: costará 14 pesos a partir del 15 de octubre

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 2:18 pm

Aumento de transporte

Con esta nueva medida, la tarifa mínima de transporte público en el Estado de México pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros. 

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno del Estado de México autorizó el incremento del 17 por ciento de las tarifas del transporte público, luego de meses de negociación con los concesionarios del servicio, quienes demandaban un aumento al pasaje.

Desde 2017 el costo del transporte en el Estado de México no tenía un ajuste. El aumento a tarifa será de dos pesos y comenzará a aplicarse a partir del 15 de octubre, según el acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno mexiquense.

“El ajuste permitirá garantizar la modernización y viabilidad de la prestación del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”, indica el documento.

Aumento de tarifa de transporte en el Edomex
El aumento de la tarifa del transporte público entrará en vigor a partir del próximo 15 de agosto. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Con esta nueva medida, la tarifa mínima de transporte público en el Estado de México pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros.

La modificación establece los niños menores de cinco años estarán exentos de pago y podrán ocupar un asiento en el vehículo de transporte público.

Asimismo, el incremento no aplicará a las personas adultas mayores, pues para ellas el costo seguirá siendo de 12 pesos siempre y cuando se presente su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

En el caso de los municipios del sur de la entidad mexiquense, en el tipo de servicio mixto la tarifa máxima será de 11 pesos por los primeros diez kilómetros y veinticinco centavos por cada kilómetro adicional.

