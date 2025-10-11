Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", presume Petro

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 3:34 pm

Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", señala Petro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cazas estadounidenses se acercan a costas de Venezuela; "no nos intimidan": Maduro

La tensión en Venezuela escala: EU amenaza con derribar aviones y Maduro responde

Maduro amenaza con declarar a Venezuela en "lucha armada" si EU actúa militarmente

De las embarcaciones atacadas por Estados Unidos, una era de origen colombiano, denunció el miércoles Gustavo Petro.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer este sábado que las Fuerzas Armadas de su país detuvieron en el Pacífico a una embarcación que transportaba 2.7 toneladas de droga, y subrayó que contrario a las operaciones militares que ha realizado Estados Unidos (EU) en el Caribe, en el operativo no se lastimó a ninguno de los cinco tripulantes, quienes fueron detenidos.

"Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2.7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el Océano Pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana. Cinco colombianos capturados y vivos", escribió Petro en X, antes Twitter.

Desde el pasado 2 de septiembre, acciones de la milicia estadounidense en aguas internacionales cercanas a Venezuela han causado la muerte de al menos 17 personas, sin que exista fundamento legal que respalde dichos operativos ni informes que acrediten a los 17 muertos como narcotraficantes del país dirigido por Nicolás Maduro.

El Gobierno venezolano insiste en que estos operativos no tienen como objetivo frenar el tráfico de drogas, sino presionar para un cambio de régimen. Por ello, desplegó tropas y capacita a miles de ciudadanos en zonas populares para una posible defensa territorial.

De las embarcaciones atacadas por EU, una era de origen colombiano, denunció el pasado miércoles Petro. “Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana, con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió en X.

El pasado domingo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que las fuerzas de su país atacaron un barco que supuestamente transportaba drogas ilegales frente a la costa venezolana.

Desde agosto, el Gobierno de Trump ordenó el despliegue de cuatro mil elementos de marina en aguas de América Latina y el Caribe. A inicios de octubre, Venezuela acusó que aviones de combate de Estados Unidos se aproximaron a sus costas en una nueva escalada de tensión.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Esa distopía llamada Ciudad de México

"El antiguo DF está en una zona de alta actividad sísmica. Aunque se han mejorado los sistemas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sheinbaum, entre la fe y la eficacia

"En definitiva, México vive en una extraordinaria paradoja política: tenemos una Presidenta fuerte en emoción y débil...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

+ Sección

Galileo

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Diane Keaton murió.
2

Diane Keaton, ganadora del Óscar por la cinta Annie Hall, muere a los 79 años

Doña Evelia en Motul
3

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
4

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

Aumento de transporte
5

Tarifa del transporte subirá en Edomex: costará 14 pesos a partir del 15 de octubre

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
6

VIDEOS ¬ Protección Civil confirma 37 muertes y 117 municipios afectados por lluvias

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal
7

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
8

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

9

La agenda de ultraderecha avanza en Chihuahua de mano de la Gobernadora Maru Campos

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
10

#PuntosyComas ¬ Magistrado propone revocar sentencia por violencia de género

11

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", señala Petro
12

Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", presume Petro

Trump está corriendo a los negros de su gobierno.
13

Una “democracia” de blancos: Había pocos negros en Gobierno. Trump los está corriendo

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
14

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

¿Qué hacer en la CdMx?
15

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", señala Petro
1

Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", presume Petro

Aumento de transporte
2

Tarifa del transporte subirá en Edomex: costará 14 pesos a partir del 15 de octubre

Diane Keaton murió.
3

Diane Keaton, ganadora del Óscar por la cinta Annie Hall, muere a los 79 años

Sheinbaum hablará con gobernadores para atender afectaciones por fuertes lluvias.
4

Sheinbaum anuncia censos para apoyos por lluvias: "a nadie dejaremos desamparado"

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal
5

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
6

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.
7

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
8

VIDEOS ¬ Protección Civil confirma 37 muertes y 117 municipios afectados por lluvias

Mikael "N" cae en Quintana Roo
9

La SSPC detiene a "El Griego", presunto líder del grupo "Dalen" en Quintana Roo

Doña Evelia en Motul
10

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
11

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

"Raymond" y "Priscilla" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende afectaciones
12

"Priscilla" y "Raymond" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende las afectaciones