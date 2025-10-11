Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", presume Petro

De las embarcaciones atacadas por Estados Unidos, una era de origen colombiano, denunció el miércoles Gustavo Petro.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer este sábado que las Fuerzas Armadas de su país detuvieron en el Pacífico a una embarcación que transportaba 2.7 toneladas de droga, y subrayó que contrario a las operaciones militares que ha realizado Estados Unidos (EU) en el Caribe, en el operativo no se lastimó a ninguno de los cinco tripulantes, quienes fueron detenidos.

"Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2.7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el Océano Pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana. Cinco colombianos capturados y vivos", escribió Petro en X, antes Twitter.

Desde el pasado 2 de septiembre, acciones de la milicia estadounidense en aguas internacionales cercanas a Venezuela han causado la muerte de al menos 17 personas, sin que exista fundamento legal que respalde dichos operativos ni informes que acrediten a los 17 muertos como narcotraficantes del país dirigido por Nicolás Maduro.

El Gobierno venezolano insiste en que estos operativos no tienen como objetivo frenar el tráfico de drogas, sino presionar para un cambio de régimen. Por ello, desplegó tropas y capacita a miles de ciudadanos en zonas populares para una posible defensa territorial.

De las embarcaciones atacadas por EU, una era de origen colombiano, denunció el pasado miércoles Petro. “Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana, con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió en X.

El pasado domingo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que las fuerzas de su país atacaron un barco que supuestamente transportaba drogas ilegales frente a la costa venezolana.

Desde agosto, el Gobierno de Trump ordenó el despliegue de cuatro mil elementos de marina en aguas de América Latina y el Caribe. A inicios de octubre, Venezuela acusó que aviones de combate de Estados Unidos se aproximaron a sus costas en una nueva escalada de tensión.