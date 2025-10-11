Tigre de bengala desparecido de zoológico en Puebla es hallado muerto tras inundación

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 4:01 pm

Luego de una intensa búsqueda, encontraron muerto al tigre de bengala que se había escapado de “Animalia Parque Zoolóxico” en el municipio de Xicotepec, Puebla.

El cuerpo sin vida del tigre de bengala fue encontrado por un joven entre las raíces y escombros del zoológico en Xicotepec, en Puebla.

Puebla, 11 de octubre (PeriódicoCentral).- Luego de una intensa búsqueda, encontraron muerto al tigre de bengala que se había escapado de “Animalia Parque Zoolóxico” en el municipio de Xicotepec, Puebla. El animal salvaje se perdió debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Río San Marcos.

El Presidente Municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, dio a conocer el hallazgo y expresó que el tigre fue localizado en la tarde-noche de este viernes 10 de octubre.

A través de sus redes sociales, informó que un joven encontró muerto al tigre de bengala entre las raíces y escombros del mismo zoológico en Xicotepec.

Asimismo, el edil indicó que antes del hallazgo estaba planeado un operativo por parte de un grupo de especialistas para ubicarlo y capturarlo.

“Hubiera querido capturarlo como ya estaba planeado con un grupo de especialistas como estaba planeado buscarlo a partir de hoy, pero Dios sabe porqué hace las cosas”, expresó.

Aunque el suceso generó preocupación entre la población de Xicotepec, Carlos Barragán aprovechó su mensaje para asegurar que ya no existe riesgo.

De la misma manera el Alcalde “agradeció a Dios” que no se registraran incidentes con personas o familias durante el tiempo que el animal permaneció fuera de su hábitat.

Es de mencionar que ayer el Presidente Municipal de Xicotepec alertó a la población sobre la presencia de un tigre perteneciente a “Animalia Parque Zoolóxico”.

Lo anterior, luego de que se escapara por las fuertes lluvias registradas en el municipio, por lo que pidió a los habitantes notificar a las autoridades cualquier avistamiento del ejemplar.

PROFEPA reporta daños en zoológico de Puebla por inundación

Tras el hallazgo del tigre de bengala muerto, el Presidente Municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, reveló daños graves en “Animalia Parque Zoolóxico”.

En ese sentido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó de manera paralela que el establecimiento sufrió afectaciones por las precipitaciones.

Carlos Barragán defendió apasionadamente el proyecto, describiéndolo como un “sueño personal” y no un negocio lucrativo al ser más que un parque de animales.

Destacó el ambiente familiar y comunitario que se vivía en el parque, mencionando que ahí se celebraban bodas y cumpleaños, además de ser una escuela de educación ambiental.

Precisó que era un espacio de aprendizaje donde los niños daban alimento a los animales y los podían abrazar. Sin embargo, dijo volverá a ser como era antes de las afectaciones.

"Esto no era mi negocio, era un sueño que lo había convertido en realidad, era compartir la felicidad de tener contacto y amor con la naturaleza, era una escuela de educación ambiental”, expresó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

