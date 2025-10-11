Nelson "N", presunto líder del Tren de Aragua en México, es vinculado a proceso

Nelson Arturo "N", presunto líder del Tren de Aragua, y uno de sus colaboradores fueron detenidos luego de ser sorprendidos vendiendo drogas en la CdMx.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó este sábado que fueron vinculados a proceso Nelson Arturo "N", presunto líder del Tren de Aragua, y Gabriel "N", supuesto operador del grupo criminal, por su probable responsabilidad en el delito de narcomenudeo.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que un Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de ambos señalados, por lo que permanecerán recluidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte; además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina detalló que el presunto líder del grupo criminal tenía otra orden de aprehensión en su contra vigente por el delito de asociación delictuosa agravada, isma que fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación.

Derivado de dicho ordenamiento judicial, Nelson Arturo "N" fue vinculado a proceso por el delito mencionado por un Juez de Control, quien además determinó imponer al señalado la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de u mes para el cierre de la investigación.

Fiscalía de CdMx catea inmuebles ligados al Tren de Aragua y asegura driga

La Fiscalía de la CdMx dio a conocer que tras la detención de Nelson Arturo "N", presunto líder del Tren de Aragua, y uno de sus colaboradores, obtuvo dos órdenes de cateo para registrar inmuebles vinculados con dicha organización criminal, ubicados en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

Como resultado de dichas acciones, ejecutadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CdMx en colaboración con agentes de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) y de la Guardia Nacional (GN), fueron aseguradas más de 120 dosis de posible droga y siete teléfonos celulares.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

Según las investigaciones realizadas por autoridades capitalinas, la organización criminal conocida como el Tren de Aragua está vinculada con delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión, homicidio y secuestro.

Detalló que este cártel extendió sus operaciones en diversas alcaldías de la CdMx, como Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa, así como a otras entidades federativas como el Estado de México, Morelos y Puebla.