Policías de CdMx detienen a 4 tras cateos en GAM y Azcapotzalco; les aseguran droga

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 7:19 pm

La SSC-CdMx informó la detención de 4 sujetos y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga tras cateos en inmuebles de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Investigaciones realizadas por elementos de la SSC-CdMx permitieron identificar dos inmuebles que presuntamente eran usados como puntos de venta de droga.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este sábado que policías de la institución detuvieron a cuatro sujetos y aseguraron más de 600 dosis de diversas drogas tras cateos realizados en presuntos puntos de venta ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

En un comunicado, la dependencia detalló que el arresto de los presuntos delincuentes se dio como resultado de investigaciones realizadas por autoridades capitalinas iniciadas a raíz de denuncias ciudadanas acerca de inmuebles que supuestamente eran usados para la venta de narcóticos.

Los operativos que llevaron al arresto de los señalados fueron ejecutados por policías capitalinos y elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJ-CdMx), en colaboración con agentes de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

La SSC-CdMx reveló que elementos de Policía capitalina iniciaron una investigación en respuesta a varios reportes de posibles puntos de venta de droga en inmuebles ubicados en las colonias Nueva Atzacoalco, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, y Santa María Malinalco, en Azcapotzalco.

Como resultado de las indagatorias, los agentes lograron recopilar datos de prueba que fueron entregados al agente del Ministerio Público, quien pudo obtener las órdenes de cateo giradas por un Juez de Control.

Un primer cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la Calle 311, en la colonia Nueva Atzacoalco de la Alcaldía Gustavo A. Madero; en dicho inmueble fue detenido un hombre de 53 años de edad, además de que se aseguraron 175 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína y 28 bolsitas que contenían hierba con características similares a las de la mariguana.

El segundo cateo se realizó en un domicilio ubicado en la calle Cuatotonque, en la colonia Santa María Malinalco de la Alcaldía Azcapotzalco; en esta acción fueron detenidos tres hombres de 59, 48 y 27 años de edad, a quienes se les aseguraron 400 bolsitas de plástico que contenían hierba con características similares a las de la marihuana, además de una hoja de papel con números telefónicos y un teléfono celular.

Como resultado de ambos operativos, cuatro sujetos fueron detenidos, además de que se aseguraron un total de 428 dosis de aparente mariguana y 175 envoltorios de posible cocaína.

Los cuatro hombres detenidos, junto con los narcóticos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica; además, los dos inmuebles cateados fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial.

