Autoridades descartan sobrevivientes tras explosión en planta militar de Tennessee

La Opinión

11/10/2025 - 10:23 pm

No se han encontrado sobrevivientes en la búsqueda tras la explosión en una planta militar y de explosivos en Tennessee, declaró el sheriff de Humphreys.

Una poderosa explosión que arrasó una instalación de explosivos militares en Tennessee no dejó sobrevivientes, dijeron las autoridades.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 11 de octubre (LaOpinión).- No se han encontrado sobrevivientes en la búsqueda tras la enorme explosión en una planta militar y de explosivos en el centro de Tennessee, declaró este sábado Chris Davis, sheriff del condado de Humphreys.

“Estamos avanzando hacia la recuperación”, declaró Davis con emoción durante una conferencia de prensa un día después de la explosión, con la voz entrecortada por momentos. “Hasta el momento, no hemos recuperado a ningún sobreviviente”.

“A medida que avanzamos en esta situación, la encontramos aún más devastadora de lo que pensábamos inicialmente”, añadió.

Los investigadores estaban utilizando ADN para intentar identificar los restos de personas encontrados en el lugar.

La madrugada del viernes, la atronadora explosión en Accurate Energetic Systems resonó en la comunidad, arrasando un edificio entero de la planta.

Entonces, se estimaba que al menos 19 personas estaban desaparecidas tras la enorme explosión, que hizo temblar viviendas a millas de distancia y esparció escombros a lo largo de al menos una milla cuadrada.

La Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee confirmó que el número de desaparecidos disminuyó de 19 a 16, tras verificar las autoridades que tres personas que se creía que se encontraban en el lugar estaban vivas y no se encontraban en las instalaciones en el momento de la explosión.

La causa de la explosión aún se desconoce y la investigación podría tardar días, dijo el sheriff.

Agencias como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se encontraban en el lugar, dijo Davis.

El Escuadrón Antibombas del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville también informó que estaba respondiendo para ayudar a procesar la escena. Davis dijo que esperaba que los equipos permanecieran en el lugar durante varios días.

Accurate Energetic Systems se especializa en el desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de productos y explosivos para los mercados militar, aeroespacial y de demolición comercial, según su sitio web. La empresa también realiza pruebas de estos explosivos en su campus de mil 300 acres.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

