Hamás iniciará el lunes la liberación de rehenes, confirma alto mando del movimiento

La primera fase del acuerdo para el alto al fuego en Gaza establece que Hamás debe entregar a 48 prisioneros e Israel liberará a cerca de dos mil prisioneros palestinos.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Un alto mando de Hamás reveló que el lunes 14 de octubre iniciará la entrega de 48 rehenes, en su mayoría israelíes, que fueron retenidos por combatientes palestinos en Gaza, en declaraciones hechas a la agencia AFP.

Osama Hamdan, portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica, declaró en entrevista que "según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto".

Según lo establecido en la primera fase del acuerdo para el alto al fuego en Gaza, luego de que Hamás entregue a sus prisioneros, Israel deberá liberar a cerca de dos mil palestinos que mantiene presos.

Fuentes cercanas a Hamás revelaron que el pasado jueves 9 de octubre comenzó la reubicación de prisioneros israelíes hacia zonas seguras de la franja de Gaza, como preparación para su entrega.

Los rehenes capturados por los combatientes palestinos serán entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja a partir del lunes 13 de octubre para ser devueltos a Israel.

Además del intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel, la primera fase del acuerdo de alto al fuego incluye la retirada de las tropas israelíes de Gaza, Rafah y Jan Yunis, además de la apertura de cinco corredores para ayuda humanitaria.

#عاجل ‼️ بيان عاجل إلى سكان قطاع غزة بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 ظهرًا. أود توضيح الأمور التالية لتفادي الاحتكاكات وسوء الفهم: ⭕️بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قوات… pic.twitter.com/qrFrTTXhYa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2025

El pasado jueves 9 de septiembre, Hamás e Israel firmaron un acuerdo para el alto al fuego en la Franja de Gasa, luego de tres días de negociaciones que fueron mediadas por Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos.

Un día después, el viernes, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, informó que el acuerdo entró en vigos a partir de las 12:00 horas, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se replegaron.

-Con información de Xinhua