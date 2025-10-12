México queda eliminado del Mundial sub-20 de futbol tras caer 2-0 ante Argentina

En un partido que revivió demonios del pasado, la selección sub-20 de México fue derrotada dos goles a cero por Argentina, con lo que concluyó su participación en el Mundial de la categoría que se celebra en Chile.

Por Carlo Zúñiga

Ciudad de México, 11 de octubre (AS México).- Terminó el sueño para la Selección Mexicana sub-20, que había dado un rostro atractivo durante el Mundial de futbol de la categoría celebrado en Chile, con una actuación que dejó muchas preguntas sobre el planteamiento que realizó Eduardo Arce, además de esa típica “suerte” con la que corre el cuadro ‘Tricolor" cada que le toca enfrentarse a la "Albiceleste".

Así se vivieron los cuartos de final:

Primer tiempo

Tradicional en su estilo de juego, Argentina se mostró con mucho oficio agresivo para controlar el juego de inmediato, lo que estaba impidiendo que fluyera el ritmo de juego. Y la mala fortuna llegó para México de manera muy pronta con la lesión de Alexei Domínguez en una jugada aparentemente normal, para que instantes más tarde, con 10 en la cancha, se vieran en desventaja tras un servicio al área que remató Valentino Acuña, Emmanuel Ochoa dejara el rebote y Maher Carrizo liquidara para mover las redes apenas a los ocho minutos de partido.

Cabeza arriba, muchachos 🥺🫶 🫂 Andrés Lillini consolando a Gilberto Mora tras la eliminación ante Argentina. México dio un gran torneo, hay talento en esta generación ⭐️🇲🇽 pic.twitter.com/7bfAC9wh1h — AS México (@ASMexico) October 12, 2025

México no perdió la compostura y ante el planteamiento de contras presentado por la "Albiceleste", los dirigidos por Eduardo Arce tomaron el protagonismo, aunque eso no se tradujo precisamente en opciones de peligro. Por el contrario, Emmanuel Ochoa tuvo por lo menos otro par de buenas intervenciones que mantuvieron la mínima diferencia. Además, Eduardo Arce desperdició un reto en un posible penal sobre Gilberto Mora, pero aún con ello, las sensaciones eran que México podía responder en cualquier momento.

Segundo tiempo

Pese a que arrancó con un gran ímpetu ofensivo, poco a poco México se fue diluyendo, inclusive, fue a menos de lo mostrado en la primera parte y esto no tardó en aprovecharlo el rival que enfiló la victoria con una gran jugada de Juan Villalba que entre múltiples defensores filtró un servicio para Mateo Silvetti que explotó en velocidad y definió en el mano a mano para acabar con las esperanzas mexicanas.

Había todavía bastante tiempo por delante, pero México simplemente no encontró nunca la claridad de crear serio peligro hasta el tramo final donde oportunidades tuvo, certeza no. A eso, se le suma un controvertido accionar por parte del silbante Jalal Jayed, no solamente en contra del ‘Tricolor’, pues también tuvo decisiones que perjudicaron a la ‘Albiceleste’.