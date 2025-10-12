Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 9:58 pm

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.

Lex Ashton permanecerá preso en el Reclusorio Oriente mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra por homicidio y tentativa de homicidio, cometidos durante un ataque dentro del CCH Sur.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez de Control de la Ciudad de México (CdMx) impuso la medida de prisión preventiva oficiosa en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, durante una audiencia celebrada este sábado.

Por lo anterior, el joven de 19 años permanecerá preso en el Reclusorio Oriente de la CdMx mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, tras ser señalado como presunto responsable de asesinar a un adolescente de 16 años y herir con un arma blanca a un trabajador de la institución educativa durante un ataque perpetrado el 22 de septiembre.

El señalado deberá comparecer de nuevo ante la autoridad judicial el próximo jueves 16 de octubre para que se determine si es vinculado a proceso por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, esto luego de que la defensa del acusado solicitara la duplicidad del término constitucional.

Al término de la primera audiencia de Lex Ashton, que se celebró en las salas de juicios orales del Poder Judicial de la CdMx, en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, su abogado declaró ante medios de comunicación que el acusado muestra señales de padecer daño psicológico, depresión y mala salud.

"Se encuentra fuera de la realidad, tiene eventos psicóticos, está decaído, está deprimido, se encuentra mal físicamente", dijo David Retes.

El viernes, elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx ejecutaron la orden de aprehensión en contra del joven luego de ser dado de alta del Hospital Regional número 2, en la Alcaldía Coyoacán, donde fue atendido tras sufrir lesiones en ambas piernas luego de saltar de un edificio al intentar escapar luego de cometer el ataque.

Lex Ashton "N", de 19 años de edad, fue señalado por la Fiscalía capitalina como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, esto luego de haber perpetrado un ataque dentro del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que dejó un saldo de un estudiante muerto y un trabajador herido.

Presuntamente, el joven formaba parte de una comunidad en redes sociales de hombres que se identifican como “incels”, término machista que significa célibes involuntarios, en la cual comparten su frustración por no poder tener relaciones sexuales o afectivas con mujeres, además de difundir mensajes de odio.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

