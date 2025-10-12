Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo avanza; Gobierno federal invierte mil 364 mdp

La implementación del Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, sigue su marcha con una inversión de mil 364 millones de pesos por parte del Gobierno de México.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- En un esfuerzo por saldar deudas históricas de despojo territorial y marginación, el Gobierno de México destinó mil 364 millones de pesos al Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo, beneficiando directamente a 13 comunidades indígenas en Sonora, informó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

La iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca revertir las injusticias provocadas por políticas pasadas de división y privatización de tierras ejidales, promoviendo en su lugar el diálogo y la reconciliación.

Durante la Asamblea Regional del Plan, celebrada en Navojoa, Sonora, autoridades tradicionales yoreme-mayo se reunieron con representantes del INPI y diversas dependencias federales para evaluar avances y definir acciones concretas. El encuentro resaltó la importancia de la unidad comunitaria para combatir la pobreza y la desigualdad, en el marco de la reforma al Artículo 2 Constitucional, que establece una relación horizontal entre el Estado y los pueblos originarios, respetando sus sistemas normativos internos.

Adelfo Regino Montes, director general del INPI, enfatizó la necesidad de dejar atrás estrategias maquiavélicas de "divide y vencerás" que profundizaron la marginación indígena.

Al respecto, comentó que el saldo de dicha práctica "fue el debilitamiento de nuestra comunidad, de nuestras estructuras sociales y de organización comunitaria, el saldo es que se profundizó la pobreza, desigualdad y marginación".

Invierte Gobierno de México mil 364 mdp en la implementación del Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo. Al encabezar la Asamblea Regional del Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes hizo un llamado

Por su parte, Víctor Suárez Carrera, procurador Agrario federal y coordinador del Plan, reafirmó la apuesta por una "justicia territorial con dignidad", con el objetivo de saldar la deuda histórica de despojo de tierras, agua y recursos naturales. "La justicia agraria y el respeto a los pueblos indígenas son pilares del segundo piso de la Cuarta Transformación", afirmó.

El Plan también incorpora 93.8 millones de pesos adicionales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos, permitiendo por primera vez un flujo directo de recursos públicos a estas comunidades.

La asamblea derivó en compromisos específicos para abordar desafíos en áreas clave:

Tierras, territorio, agua y medio ambiente: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Procuraduría Agraria y el INPI, atenderá solicitudes para la asignación colectiva de terrenos nacionales.

Infraestructura básica: Se gestionarán recursos para pavimentar ocho caminos artesanales prioritarios, con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará diagnósticos y obras para llevar energía eléctrica a comunidades como Buiyacusi, Tesia y Ejido Guadalupe de Juárez.

En representación de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, participé en la Asamblea Regional de Seguimiento del Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo en Navojoa, Sonora, junto al director general del INPI, Adelfo Regino Montes, y el delegado de Bienestar en Sonora. — Víctor Suárez

Educación: Se impulsará la creación de una Universidad Indígena en Cohuirimpo, en colaboración con el Gobierno de Sonora. En Bahuises, el INPI visitará el 24 de octubre para avanzar en un comedor escolar comunitario.

Cultura, lengua e identidad: Se instalará una mesa permanente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Sonorense de Cultura para restaurar el Centro Ceremonial de San Miguel Arcángel en Macoyahui. También se capacitará a intérpretes yoreme-mayo para servicios de salud.

Economía y sistemas productivos: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) definirá apoyos agropecuarios en reuniones a finales de noviembre. El INPI coordinará inspecciones con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para mitigar impactos de la pesca excesiva y granjas camaroneras.

Gobierno y organización tradicional: El Gobierno de Sonora promoverá Jornadas Itinerantes por la Paz, y el pueblo yoreme participará en la consulta para la Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Estas acciones, discutidas en presencia de representantes como Martín Vélez de la Rocha (en nombre del Gobernador Alfonso Durazo) y el Alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, buscan no solo infraestructura, sino el fortalecimiento de la autonomía y el desarrollo sostenible.

El Plan de Justicia Yoreme-Mayo representa un capítulo más en la política de reconciliación del Gobierno federal, contrastando con épocas de confrontación que, según las autoridades, solo agravaron la exclusión indígena. Con esta inversión, se espera no solo mejorar condiciones de vida, sino también preservar la identidad cultural del pueblo yoreme en comunidades como Musuabampo, Oraba y otras afectadas por décadas de negligencia.