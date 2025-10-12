Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entran a Gaza, donde la gente muere de hambre

Los camiones con ayuda humanitaria, que eran esperados por miles de personas que mueren de hambre, fueron vistos circulando en dirección norte a través de Jan Yunis y en el centro del enclave palestino de camino a la ciudad de Gaza.

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS).- Unos 170 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron este domingo en la Franja de Gaza, según confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), mientras se mantiene el alto al fuego acordado entre las partes como preludio de la liberación de los rehenes secuestrados en Gaza a cambio de presos palestinos.

"Somos la única organización con almacenes en Gaza, y con capacidad para distribuir ayuda de forma organizada y transparente. La UNRWA es la única agencia con capacidad para distribuir ayuda en la ciudad de Gaza", destacó la organización en un comunicado.

La UNRWA subrayó que cuenta con "miles de trabajadores y cientos de puntos de distribución", y que cuenta con la capacidad de "reponer el equipo destruido en la ciudad de Gaza en cuestión de horas".

Además, tiene unos seis mil camiones con ayuda humanitaria esperando para entrar en la Franja de Gaza y hay "conversaciones en marcha para que puedan entrar", ya que Israel es quien autoriza o no el ingreso de esta ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, pues el resto de accesos están cerrados.

Following the #ceasefire announcement, people are making their way back to Gaza City and the North using whatever means of transport they can access. Many are returning to the rubble of their homes, as nearly 80% of structures have been damaged or destroyed. People continue to… pic.twitter.com/OGECXFgzYw — UNRWA (@UNRWA) October 12, 2025

"Tenemos suficiente comida para alimentar a toda Gaza durante entre dos y tres meses, y la población se muere de hambre. Tenemos material para refugios para cientos de miles de personas, mantas para más de un millón de personas", señaló el portavoz de la UNRWA, Sam Rose, en declaraciones al portal de noticias panárabe Middle East Eye.

La UNRWA resaltó que está lista para "entregar una ayuda que salvaría vidas" y confirmó que "la gente está volviendo a sus casas en toda Gaza tras el alto al fuego". "Es esencial que se permita a la UNRWA distribuir los suministros para cubrir necesidades urgentes y apoyar la recuperación", planteó.

Mientras, medios palestinos publicaron imágenes de los camiones de ayuda entrando en la Franja bajo custodia de individuos armados con porras. Los camiones fueron avistados circulando en dirección norte a través de Jan Yunis (sur) y en el centro del enclave palestino de camino a la ciudad de Gaza, objetivo de la fase más reciente de la ofensiva militar israelí.

Por el momento no ha trascendido la afiliación del personal de seguridad o si tienen relación con las autoridades del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla en enclave.

“We’ve got enough food to feed everyone in #Gaza for between two and three months, and the population is starving. We’ve got shelter items for hundreds of thousands of people, blankets for over a million people,” our Sam Rose tells @‌MiddleEastEye. UNRWA stands ready to deliver… pic.twitter.com/XC3wLXSmFL — UNRWA (@UNRWA) October 12, 2025

El acuerdo de alto al fuego, y liberación de presos y rehenes presentado por el Presidente estadounidense, Donald Trump, y aceptado por Israel y Hamás, prevé la entrada de unos 400 camiones de ayuda humanitaria al día en la Franja de Gaza.

Por otra parte, la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos (EU) e Israel, anunció su intención de cerrar sus centros de distribución de ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, que reabrirán después de que sean liberados los rehenes israelíes retenidos por las milicias gazatíes, informó el diario The Times of Israel.

Medios palestinos publicaron imágenes de unas instalaciones de la GHF abandonadas en la zona del corredor de Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza. Este lugar quedó abandonado el viernes tras la retirada de las fuerzas militares israelíes del lugar.

Mientras, en el sur de la Franja, y según la televisión pública israelí Kan, las autoridades israelíes pidieron a la GHF cerrar sus instalaciones en las zonas que continúan bajo control militar israelí para permitir a los soldados concentrarse en la liberación de los rehenes.