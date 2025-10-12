Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entran a Gaza, donde la gente muere de hambre

Europa Press

12/10/2025 - 8:42 am

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Hamás iniciará el lunes la liberación de rehenes, confirma alto mando del movimiento

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras su primer repliegue

Trump anuncia viaje a Egipto para firmar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Los camiones con ayuda humanitaria, que eran esperados por miles de personas que mueren de hambre, fueron vistos circulando en dirección norte a través de Jan Yunis y en el centro del enclave palestino de camino a la ciudad de Gaza.

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS).- Unos 170 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron este domingo en la Franja de Gaza, según confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), mientras se mantiene el alto al fuego acordado entre las partes como preludio de la liberación de los rehenes secuestrados en Gaza a cambio de presos palestinos.

"Somos la única organización con almacenes en Gaza, y con capacidad para distribuir ayuda de forma organizada y transparente. La UNRWA es la única agencia con capacidad para distribuir ayuda en la ciudad de Gaza", destacó la organización en un comunicado.

La UNRWA subrayó que cuenta con "miles de trabajadores y cientos de puntos de distribución", y que cuenta con la capacidad de "reponer el equipo destruido en la ciudad de Gaza en cuestión de horas".

Además, tiene unos seis mil camiones con ayuda humanitaria esperando para entrar en la Franja de Gaza y hay "conversaciones en marcha para que puedan entrar", ya que Israel es quien autoriza o no el ingreso de esta ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, pues el resto de accesos están cerrados.

"Tenemos suficiente comida para alimentar a toda Gaza durante entre dos y tres meses, y la población se muere de hambre. Tenemos material para refugios para cientos de miles de personas, mantas para más de un millón de personas", señaló el portavoz de la UNRWA, Sam Rose, en declaraciones al portal de noticias panárabe Middle East Eye.

La UNRWA resaltó que está lista para "entregar una ayuda que salvaría vidas" y confirmó que "la gente está volviendo a sus casas en toda Gaza tras el alto al fuego". "Es esencial que se permita a la UNRWA distribuir los suministros para cubrir necesidades urgentes y apoyar la recuperación", planteó.

Mientras, medios palestinos publicaron imágenes de los camiones de ayuda entrando en la Franja bajo custodia de individuos armados con porras. Los camiones fueron avistados circulando en dirección norte a través de Jan Yunis (sur) y en el centro del enclave palestino de camino a la ciudad de Gaza, objetivo de la fase más reciente de la ofensiva militar israelí.

Por el momento no ha trascendido la afiliación del personal de seguridad o si tienen relación con las autoridades del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla en enclave.

El acuerdo de alto al fuego, y liberación de presos y rehenes presentado por el Presidente estadounidense, Donald Trump, y aceptado por Israel y Hamás, prevé la entrada de unos 400 camiones de ayuda humanitaria al día en la Franja de Gaza.

Por otra parte, la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos (EU) e Israel, anunció su intención de cerrar sus centros de distribución de ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, que reabrirán después de que sean liberados los rehenes israelíes retenidos por las milicias gazatíes, informó el diario The Times of Israel.

Medios palestinos publicaron imágenes de unas instalaciones de la GHF abandonadas en la zona del corredor de Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza. Este lugar quedó abandonado el viernes tras la retirada de las fuerzas militares israelíes del lugar.

Mientras, en el sur de la Franja, y según la televisión pública israelí Kan, las autoridades israelíes pidieron a la GHF cerrar sus instalaciones en las zonas que continúan bajo control militar israelí para permitir a los soldados concentrarse en la liberación de los rehenes.

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
Palestinos se desplazan por una carretera cerca del centro de la Franja de Gaza, regresando a la ciudad de Gaza, el 10 de octubre de 2025. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

"En los próximos días, durante la entrega de los rehenes a Israel, habrá cambios tácticos en las operaciones de la GHF y cierres temporales de algunos puntos de distribución", explicó un portavoz de la GHF citado por el The Times of Israel. "No hay cambio en nuestro plan a largo plazo", sostuvo.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La semana Nobel

"El Nobel es, entonces, sólo un accesorio. Un gran accesorio, sin duda (junto con el dinero que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

+ Sección

Galileo

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doña Evelia en Motul
1

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
2

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

La SSC-CdMx informó la detención de 4 sujetos y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga tras cateos en inmuebles de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
3

Policías de CdMx detienen a 4 tras cateos en GAM y Azcapotzalco; les aseguran droga

4

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

Sergio Gutiérrez y su esposa
5

Nepotismo honorario

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
6

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

7

El fraude de Full Pass: no reembolsó, se escondió... hasta que la Profeco la exhibió

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
8

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
9

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Luego de una intensa búsqueda, encontraron muerto al tigre de bengala que se había escapado de “Animalia Parque Zoolóxico” en el municipio de Xicotepec, Puebla.
10

Tigre de bengala desparecido de zoológico en Puebla es hallado muerto tras inundación

Japón, del mito al manga
11

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal
12

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

"Priscilla" y "Raymond" dejan ya 41 muertos en Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla
13

"Priscilla" y "Raymond" dejan ya 41 muertos en Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla

CI Banco dejará de existir
14

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

15

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
1

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entran a Gaza, donde la gente muere de hambre

Japón, del mito al manga
2

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

3

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

La Presidenta del Senado propondrá a sus compañeros donar su sueldo para damnificadas por las lluvias en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.
4

Senado instalará centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias en el país

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.
5

"Raymond" toca tierra como ciclón post-tropical; Conagua prevé lluvias en 4 estados

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
6

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
7

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Un alto mando de Hamás reveló que el próximo lunes iniciará la entrega de 48 prisioneros retenidos por combatientes en Gaza, en declaraciones hechas a AFP.
8

Hamás iniciará el lunes la liberación de rehenes, confirma alto mando del movimiento

México cae 2-0 ante Argentina en el Mundial Sub-20
9

México queda eliminado del Mundial sub-20 de futbol tras caer 2-0 ante Argentina

La SSC-CdMx informó la detención de 4 sujetos y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga tras cateos en inmuebles de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
10

Policías de CdMx detienen a 4 tras cateos en GAM y Azcapotzalco; les aseguran droga

La Fiscalía de CdMx informó que fueron vinculados a proceso Nelson "N", presunto líder del Tren de Aragua, y un supuesto operador por delitos contra la salud.
11

Nelson "N", presunto líder del Tren de Aragua en México, es vinculado a proceso

12

El fraude de Full Pass: no reembolsó, se escondió... hasta que la Profeco la exhibió