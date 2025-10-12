FOTOS y VIDEOS ¬ Las lluvias arrasan con todo a su paso. Alertas, porque vienen más

Redacción/SinEmbargo

12/10/2025 - 9:34 am

Autoridades y damnificados compartieron imágenes de los daños causados por las lluvias que cayeron en las últimas horas ante el paso de “Raymond” y “Priscilla”.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum anuncia censos para apoyos por lluvias: "a nadie dejaremos desamparado"

"Priscilla" y "Raymond" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende las afectaciones

"Priscilla" se degrada a tormenta tropical; la CNPC mantiene acciones de prevención

Las autoridades federales mantienen la vigilancia por las lluvias de "Raymond" y "Priscilla", las cuales han dejado cuantiosos daños.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades y personas afectadas compartieron imágenes de los daños provocados por las lluvias intensas que cayeron en las últimas horas ante el paso de “Raymond” y “Priscilla” en distintas zonas del país. En cinco entidades continúan los trabajos de auxilio y limpieza en áreas que permanecen inundadas.

Además, las autoridades federales pidieron a la población mantenerse alerta este domingo, ya que los remanentes de “Raymond", junto con otros sistemas meteorológicos, seguirán causando lluvias fuertes y rachas de viento en gran parte del territorio nacional.

A través de un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la nubosidad remanente de “Raymond” interactúa con el frente frío número 6, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional. Esta combinación ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Sonora (noreste, oeste y centro); intensas en Chihuahua (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte); así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Durango.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes, lo que aumenta el riesgo de deslaves, inundaciones, encharcamientos, y crecida de ríos y arroyos.

Además, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. En interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica ubicada en el Pacífico Sur Mexicano y con una vaguada en altura extendida sobre la Península de Yucatán, generará chubascos, y lluvias fuertes en el sur y sureste del país. De este modo, también habrá lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originará lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente, y sur del territorio nacional, por lo que se prevén precipitaciones puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco.

¿Cuáles son los daños reportados?

Durante la última semana, las lluvias torrenciales e inundaciones han dejado al menos 41 personas fallecidas en distintos estados, según reportes de autoridades locales y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC): 15 en Veracruz, una en Querétaro, nueve en Puebla y 16 en Hidalgo. En tanto, los daños se concentran en 117 municipios de cinco entidades.

Los equipos de emergencia continúan con labores de búsqueda, limpieza y evaluación de daños, sobre todo en comunidades serranas y zonas costeras que siguen incomunicadas.

En sus redes sociales, la CNPC dio a conocer que, por instrucciones de su titular, Laura Velázquez Alzúa, se desplegó una Misión ECO que arribó al Puesto de Comando en el Recinto Ferial de Huauchinango, Puebla, para evaluar la situación en la zona.

La dependencia federal destacó en un comunicado que, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, "trabaja de manera permanente para proteger a la población, salvaguardar vidas y atender las necesidades más urgentes ante los efectos de la baja presión".

La CNPC pidió a la población no cruzar ríos ni calles inundadas, revisar las viviendas en laderas, y mantenerse atenta a las alertas y posibles evacuaciones. También recomendó tener lista una mochila de emergencia con documentos, linterna, radio, agua y alimentos no perecederos.

Las autoridades exhortaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Conagua, del SMN y de Protección Civil Nacional, ya que se espera que las lluvias continúen al menos 48 horas más en varias regiones del país, con riesgo de deslaves y crecidas de ríos.

Senado activa centro de acopio y propone donaciones

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció ayer que a partir del lunes se instalará un centro de acopio en el recinto legislativo para recolectar víveres destinados a los afectados por las intensas lluvias.

A su vez, propondrá que senadoras y senadores donen parte de su sueldo para apoyar a las víctimas de Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo, donde los ciclones “Raymond” y “Priscilla” han dejado 41 personas fallecidas y daños en 117 municipios.

La Senadora explicó que la iniciativa busca que cada legisladora y legislador contribuya de manera voluntaria, sumándose a las acciones coordinadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a través del Plan DN-III-E.

Los recursos recaudados se destinarán directamente a la población más afectada, incluyendo alimentos, agua potable, medicinas y artículos de primera necesidad.

Apoyo de la Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, una vez atendida la emergencia, se realizarán censos en los cinco estados más afectados para brindar apoyos a las personas damnificadas.

“A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, aseguró.

Asimismo, indicó que encabezará reuniones con integrantes de la CNPC, y con los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro para evaluar los avances en la atención de la población afectada.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La semana Nobel

"El Nobel es, entonces, sólo un accesorio. Un gran accesorio, sin duda (junto con el dinero que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

+ Sección

Galileo

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Doña Evelia en Motul
2

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

3

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

La SSC-CdMx informó la detención de 4 sujetos y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga tras cateos en inmuebles de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
4

Policías de CdMx detienen a 4 tras cateos en GAM y Azcapotzalco; les aseguran droga

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
5

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

Sergio Gutiérrez y su esposa
6

Nepotismo honorario

7

El fraude de Full Pass: no reembolsó, se escondió... hasta que la Profeco la exhibió

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
8

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
9

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entran a Gaza, donde la gente muere de hambre

Luego de una intensa búsqueda, encontraron muerto al tigre de bengala que se había escapado de “Animalia Parque Zoolóxico” en el municipio de Xicotepec, Puebla.
10

Tigre de bengala desparecido de zoológico en Puebla es hallado muerto tras inundación

CI Banco dejará de existir
11

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
12

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

13

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

Japón, del mito al manga
14

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal
15

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Autoridades y damnificados compartieron imágenes de los daños causados por las lluvias que cayeron en las últimas horas ante el paso de “Raymond” y “Priscilla”.
1

FOTOS y VIDEOS ¬ Las lluvias arrasan con todo a su paso. Alertas, porque vienen más

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
2

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entran a Gaza, donde la gente muere de hambre

Japón, del mito al manga
3

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

4

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

La Presidenta del Senado propondrá a sus compañeros donar su sueldo para damnificadas por las lluvias en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.
5

Senado instalará centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias en el país

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.
6

"Raymond" toca tierra como ciclón post-tropical; Conagua prevé lluvias en 4 estados

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
7

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
8

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Un alto mando de Hamás reveló que el próximo lunes iniciará la entrega de 48 prisioneros retenidos por combatientes en Gaza, en declaraciones hechas a AFP.
9

Hamás iniciará el lunes la liberación de rehenes, confirma alto mando del movimiento

México cae 2-0 ante Argentina en el Mundial Sub-20
10

México queda eliminado del Mundial sub-20 de futbol tras caer 2-0 ante Argentina

La SSC-CdMx informó la detención de 4 sujetos y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga tras cateos en inmuebles de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
11

Policías de CdMx detienen a 4 tras cateos en GAM y Azcapotzalco; les aseguran droga

La Fiscalía de CdMx informó que fueron vinculados a proceso Nelson "N", presunto líder del Tren de Aragua, y un supuesto operador por delitos contra la salud.
12

Nelson "N", presunto líder del Tren de Aragua en México, es vinculado a proceso