FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 44 en 4 estados. Alerta: lloverá más

Las autoridades federales aseguraron que 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí reciben atención prioritaria para restablecer servicios básicos y brindar auxilio a la población.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno federal informó la mañana de este domingo que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 44 en cuatro estados del país. De acuerdo con el reporte más reciente, 18 fallecimientos se registraron en Veracruz, nueve en Puebla, 16 en Hidalgo y uno en Querétaro.

"El Gobierno de México expresa su solidaridad y acompañamiento integral a las familias afectadas, refrendando su compromiso de brindarles atención y apoyo en todo momento", se lee en un comunicado.

Las imágenes de la tragedia

Autoridades y personas afectadas compartieron imágenes de los daños provocados por las lluvias intensas que cayeron en las últimas horas ante el paso de “Raymond” y “Priscilla” en distintas zonas del país. En cinco entidades continúan los trabajos de auxilio y limpieza en áreas que permanecen inundadas.

Además, las autoridades federales pidieron a la población mantenerse alerta este domingo, ya que los remanentes de “Raymond", junto con otros sistemas meteorológicos, seguirán causando lluvias fuertes y rachas de viento en gran parte del territorio nacional.

Poza Rica, Veracruz, requiere auxilio con urgencia: pic.twitter.com/38eTMfN9zC — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) October 10, 2025

La @GN_MEXICO_ mantiene activa la fase de auxilio del #PlanDNIIIE en los estados de #Hidalgo, #Querétaro, #SLP y #Veracruz, ante las inundaciones y el desbordamiento de ríos ocasionados por las lluvias torrenciales derivadas de las tormentas tropicales #Raymond y #Priscilla. pic.twitter.com/gPlw8coEE4 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2025

A través de un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la nubosidad remanente de “Raymond” interactúa con el frente frío número 6, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional. Esta combinación ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Sonora (noreste, oeste y centro); intensas en Chihuahua (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte); así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Durango.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes, lo que aumenta el riesgo de deslaves, inundaciones, encharcamientos, y crecida de ríos y arroyos.

¡La #MisiónEco de la #CNPC de la @SSPCMexico, en acción! En Álamo, Veracruz, en coordinación con personal de la @SEMAR_mx, se realizó con éxito el rescate de una mujer de 80 años, quien permanecía en el tercer piso de su vivienda tras una reciente operación que le impedía… pic.twitter.com/rwR2k2m7Oa — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2025

⚠️Al momento | En Álamo, Veracruz, se encuentra en proceso de instalación, frente al refugio temporal Rébsamen, una planta potabilizadora de agua de la @Defensamx1 que opera mediante ósmosis inversa, con una capacidad de 1,000 litros por hora. pic.twitter.com/UwJdTNLCRy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2025

Además, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. En interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica ubicada en el Pacífico Sur Mexicano y con una vaguada en altura extendida sobre la Península de Yucatán, generará chubascos, y lluvias fuertes en el sur y sureste del país. De este modo, también habrá lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originará lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente, y sur del territorio nacional, por lo que se prevén precipitaciones puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco.

En Veracruz, un verdadero héroe demostró su enorme corazón al arriesgar su propia vida para salvar a un indefenso perrito que estaba en peligro. Con valentía y sin pensarlo dos veces, logró subirlo a un carro y ponerlo a salvo, ¡Un agradecimiento enorme a este crack. pic.twitter.com/I78DDcJ0Wh — Sabueson (@Sabueson) October 11, 2025

¿Cuáles son los daños reportados?

Durante la última semana, las lluvias torrenciales e inundaciones han dejado al menos 41 personas fallecidas en distintos estados, según reportes de autoridades locales y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC): 15 en Veracruz, una en Querétaro, nueve en Puebla y 16 en Hidalgo. En tanto, los daños se concentran en 117 municipios de cinco entidades.

El personal de la Guardia Nacional realiza labores de evacuación, limpieza, patrullajes preventivos y apoyo en albergues temporales, en coordinación con autoridades estatales y municipales, para proteger a las familias afectadas. pic.twitter.com/c4ZUWfH4vg — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2025

El día de hoy, y trabajando coordinadamente, la @CNPC_MX, @SEMAR_mx, @Defensamx1, @conagua_mx, @GobiernoVer y el H. Ayuntamiento de @pozaricadehgo llevaron a cabo una jornada de limpieza y recolección de residuos en el boulevard Ruiz Cortines, en Poza Rica, Veracruz. Se contó… pic.twitter.com/0T0oTkk6eg — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2025

Los equipos de emergencia continúan con labores de búsqueda, limpieza y evaluación de daños, sobre todo en comunidades serranas y zonas costeras que siguen incomunicadas.

En sus redes sociales, la CNPC dio a conocer que, por instrucciones de su titular, Laura Velázquez Alzúa, se desplegó una Misión ECO que arribó al Puesto de Comando en el Recinto Ferial de Huauchinango, Puebla, para evaluar la situación en la zona.

1/2

Por instrucciones de la titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua, se desplegó una #MisiónECO que arribó al Puesto de Comando en el Recinto Ferial de Huauchinango para evaluar la situación que prevalece en la zona. 🚨 pic.twitter.com/puUpg8D7SE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2025

🚨 En carreteras y zonas urbanas continúan los recorridos de seguridad y apoyo a la población.@GN_MEXICO y @SEDENAmx realizan patrullajes, evacuaciones, asistencia médica y reconocimientos con drones, contribuyendo a la seguridad y reactivación de la cadena de suministros. pic.twitter.com/EJDKk53PL8 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2025

La dependencia federal destacó en un comunicado que, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, "trabaja de manera permanente para proteger a la población, salvaguardar vidas y atender las necesidades más urgentes ante los efectos de la baja presión".

La CNPC pidió a la población no cruzar ríos ni calles inundadas, revisar las viviendas en laderas, y mantenerse atenta a las alertas y posibles evacuaciones. También recomendó tener lista una mochila de emergencia con documentos, linterna, radio, agua y alimentos no perecederos.

No es el infierno.

Es el nuevo cauce del Río Chiquito (en la calle Julio S. Hernández, colonia Chapultepec, Huauchinango).

Es el río que ya se llevó una casa y llenó de lodo y mierda otras más.

Como un árbol y basura obstruyen el cauce natural, las aguas negras buscaron salidas. pic.twitter.com/WK55TQol2u — Mario Alberto Mejía (@QuintaMam) October 11, 2025

Las lluvias le han dado “tregua” hoy a #PozaRica #Veracruz Pero los escurrimientos de agua al río #Cazones no. Las imágenes son increíbles. Una inundación peor que la de 1999. La sociedad se prepara para llevarles ayuda a su población. Habrá que ver qué hace el @GobiernoVer pic.twitter.com/7U7Jzry5sc — 𝑹𝑰𝑪𝑨𝑹𝑫𝑶 𝑪𝑯𝑼𝑨 𝑨𝑮𝑨𝑴𝑨 (@RicardoChuaA) October 10, 2025

Las autoridades exhortaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Conagua, del SMN y de Protección Civil Nacional, ya que se espera que las lluvias continúen al menos 48 horas más en varias regiones del país, con riesgo de deslaves y crecidas de ríos.

Senado activa centro de acopio y propone donaciones

La ayuda a la población afectada por las recientes lluvias y desbordamientos de ríos no se detiene, cuando México llama, la Marina responde ⚓️ En Poza Rica, Veracruz, tras el desbordamiento del Río Cazones, 1,236 elementos navales han auxiliado a más de 2,000 personas, a través… pic.twitter.com/DXtvkelZAB — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 11, 2025

🚨 #Huehuetla bajo el agua Las lluvias torrenciales de las últimas horas provocaron el desbordamiento del río en Huehuetla, Hidalgo, dejando calles cubiertas de lodo, viviendas dañadas y familias incomunicadas. Sin luz ni señal, los habitantes lanzaron llamados de auxilio en… pic.twitter.com/tinGfshtTV — Jorge G. Correa (@Correarules) October 10, 2025

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció ayer que a partir del lunes se instalará un centro de acopio en el recinto legislativo para recolectar víveres destinados a los afectados por las intensas lluvias.

A su vez, propondrá que senadoras y senadores donen parte de su sueldo para apoyar a las víctimas de Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo, donde los ciclones “Raymond” y “Priscilla” han dejado 41 personas fallecidas y daños en 117 municipios.

La Gobernadora @rocionahle visitó Álamo y Poza Rica para atender a las y los ciudadanos afectados por las lluvias 🤝. En coordinación con Protección Civil, Ejército, Marina y Guardia Nacional, se refuerzan las acciones de apoyo ante las afectaciones. pic.twitter.com/SSExZjnlwL — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) October 11, 2025

El @GobiernoMX, a través de la Conagua, trabaja para apoyar a las familias y atender de manera inmediata las zonas afectadas por las recientes lluvias en Puebla y Veracruz.#AccionesConagua pic.twitter.com/o6FU23aKAD — Conagua (@conagua_mx) October 11, 2025

La Senadora explicó que la iniciativa busca que cada legisladora y legislador contribuya de manera voluntaria, sumándose a las acciones coordinadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a través del Plan DN-III-E.

Los recursos recaudados se destinarán directamente a la población más afectada, incluyendo alimentos, agua potable, medicinas y artículos de primera necesidad.

Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales. El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente. pic.twitter.com/DlqhNgnM6J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

🚨 Así es como ayuda Ejército a las Víctimas en las Inundaciones de Veracruz "El ejército el Pueblo uniformado"... pic.twitter.com/Mb49OvbSVq — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 11, 2025

Apoyo de la Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, una vez atendida la emergencia, se realizarán censos en los cinco estados más afectados para brindar apoyos a las personas damnificadas.

Desde el inicio de la contingencia, se ha apoyado a las y los veracruzanos con rescates y evacuaciones, gracias al apoyo de la gobernadora Rocío Nahle, dependencias estatales y la presidenta @Claudiashein. Se entregan despensas, medicamentos y ayuda en las zonas más afectadas. pic.twitter.com/UPrQPkeIBj — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 12, 2025

Más de 1,500 elementos trabajan en auxilio y restablecimiento de servicios tras las lluvias en Veracruz. Se instalan consultorios móviles, se abren caminos y se coordina puente aéreo hacia zonas incomunicadas. Más información: https://t.co/NJ7GEPze02 pic.twitter.com/o963y84TbQ — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 11, 2025

“A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, aseguró.

Asimismo, indicó que encabezará reuniones con integrantes de la CNPC, y con los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro para evaluar los avances en la atención de la población afectada.