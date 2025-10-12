FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 44. Sheinbaum visita a damnificados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió las calles de Huauchinango y La Ceiba, en Puebla; así como de Poza Rica, Veracruz, para dar atención a las familias afectadas por las lluvias. Mañana hará lo propio en San Luis Potosí y Querétaro.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno federal informó la mañana de este domingo que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 44 en cuatro estados del país. De acuerdo con el reporte más reciente, 18 fallecimientos se registraron en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.

Por ello, el Gobierno de México expresó su solidaridad y prometió acompañamiento integral a las familias afectadas por las severas inundaciones. También aprovechó para refrendar su compromiso de brindarles atención y apoyo en todo momento.

A través de un comunicado, presentó los avances en la evaluación de daños y atención a la población que se vio perjudicada por las intensas lluvias que se reportaron en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

"Desde el viernes 10 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instaló el Comité de Emergencias, que sesiona de manera permanente y coordina las acciones interinstitucionales", recordaron las autoridades.

En estas sesiones participan las y los titulares de Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de la Secretaría de Gobernación (Segob); así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y del IMSS Bienestar, quienes evalúan los avances y necesidades al menos cada 24 horas.

"De manera ininterrumpida, se realizan operativos de atención, auxilio y rehabilitación de servicios básicos en 139 municipios con mayores afectaciones, priorizando la protección de la vida, la integridad y el bienestar de la población", se destacó en el boletín.

Sin embargo, este día se intensifican las labores de limpieza y sanitización en las zonas impactadas, lo que permitirá restablecer condiciones seguras para continuar con los trabajos de atención, levantamiento de censos y entrega de apoyos directos a las familias que resultaron con mayores daños.

Para apoyar a la ciudadanía, se habilitó la línea 079, disponible para brindar asistencia y apoyo en la búsqueda y localización de personas.

El Comité Nacional de Protección Civil está en coordinación permanente con las y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, con el propósito de consolidar los esfuerzos interinstitucionales de auxilio, atención y recuperación en apoyo a las comunidades más afectadas.

Sheinbaum visita a damnificados de Puebla y Veracruz

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó hoy una visita a Huauchinango, Puebla, donde recorrió un albergue para dar atención cercana a las familias afectadas por las lluvias.

Acompañada del Gobernador Alejandro Armenta, sostuvo un encuentro con las y los damnificados, a quienes se les hace entrega de despensas, ropa y cobertores.

Sheinbaum Pardo reveló que la Secretaría de Bienestar arrancará el censo mañana, a fin de iniciar la distribución de apoyos a las personas que resultaron damnificadas por las recientes lluvias.

“A partir del censo se van a empezar a dar los apoyos. Primero va a venir un primer apoyo para limpieza y después van a venir los siguientes apoyos a partir de las necesidades. Si se perdió toda la vivienda, pues va a ser un tipo de apoyo; si se perdió una parte, va a ser otro tipo de apoyo; si perdieron a un ser querido, también va a haber apoyos adicionales para que ustedes o la parte de la familia pueda atender a las menores, a los menores, también los puedan estar atendiendo. Entonces primero es el censo y a partir del censo son todos los apoyos que ustedes van a recibir. A nadie se va a dejar desamparado”, declaró.

Después, Sheinbaum se desplazó a La Ceiba, "donde este lunes las brigadas de la Secretaría de Bienestar comienzan el censo de afectaciones".

"Elementos de Defensa Nacional y Marina apoyan con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender 10 mil personas durante la emergencia", indicó en su cuenta de X, antes Twitter.

Más tarde, la Presidenta fue a informar a la población sobre las diversas labores de atención a la emergencia en Poza Rica, Veracruz.

En su recorrido, hizo un recuento del apoyo que se ha brindado en alimentación y agua potable.

“Lo primero es ayudarles a la limpieza, y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que ustedes puedan pasar la emergencia. Aquí está el Secretario de la Defensa, de Marina, está la Gobernadora [Rocío Nahle García] para poderles ayudar en todo eso”, comentó la también científica a las y los ciudadanos.

Por la mañana, había anunciado que se dirigía a Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de los estados azotados por las potentes precipitaciones.

"Mañana estaré visitando otros dos estados [San Luis Potosí y Querétaro] y vamos estar informando", adelantó en un video.

"A nadie se va a dejar desamparado": Claudia

Sheinbaum Pardo reiteró esta mañana que nadie estará desamparado, ya que su Gobierno empezará a censar a las y los damnificados que dejaron las tormentas en cuanto sea posible, a fin de entregar todos los apoyos que se necesiten.

"En el momento en que se abran los caminos, que se esté pasando esta parte de la emergencia, de las comunidades que aún todavía tienen caminos afectados, estaremos iniciando el censo a la población", dijo.

Según el video que subió a sus redes sociales, "en todas las localidades en donde hubo afectaciones va a haber un censo y a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población". "No vamos a dejar a nadie desamparado", aseveró.

En su mensaje, Sheinbaum señaló que el jueves por la tarde se registraron lluvias torrenciales en cinco estados de la República, particularmente en la región de la Huasteca y municipios colindantes. "Estamos hablando de San Luis Potosí, de Veracruz, de Querétaro, Hidalgo y Puebla", precisó.

"Desde el viernes, muy temprano, se instaló el Comité de Protección Civil. El mismo jueves se puso en marcha el Plan DN-III para los cinco estados, así como el Plan Marina. Estuvo la Coordinadora de Protección Civil de manera permanente con información a la población y atención a la población", apuntó.

La Jefa del Poder Ejecutivo comentó que se ha reunido a distancia varias veces con las y los gobernadores de las entidades más dañadas.

"Son cerca de 111 municipios afectados. Desde el primer momento se está trabajando para la apertura de caminos. Fueron varias carreteras federales afectadas: 108 interrupciones en 18 carreteras federales. De estas 108 interrupciones, 103 ya fueron atendidas y se está trabajando en las otras cinco. Asimismo, hay caminos estatales y caminos rurales afectados. Desde el primer momento todos los gobernadores han estado trabajando", agregó.

La mandataria mexicana envió su solidaridad y apoyo a las personas que perdieron a algún ser querido, mientras que a quienes no encuentran a sus familiares les pidió llamar al 079. "Ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población en coordinación, repito, con los cinco estados de la República", subrayó.

"En este momento estamos atendiendo la emergencia: que haya alimentación, que haya agua potable, que los refugios estén trabajando al 100 por ciento", ejemplificó.

La doctora añadió que a las 19:00 horas de este domingo se volverá a reunir el Comité de Emergencias y que mañana en la conferencia matutina se dará mucha más información.

"Hay más de seis mil elementos de la Defensa trabajando, más de tres mil elementos de la Marina trabajando, son cerca de 250 máquinas que están trabajando para la apertura de caminos. Hay puentes aéreos ya en varias de las localidades que estaban incomunicadas", finalizó.

¿Cómo va todo en Veracruz?

Hay 69 municipios afectados.

Atención prioritaria en Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán.

Participan Defensa (530 elementos y 38 vehículos), Guardia Nacional (580 elementos), Marina (500 elementos y 17 vehículos), CFE, Conagua, SICT, Pemex, y autoridades estatales y municipales.

Hay 42 refugios temporales activos, que brindan atención a tres mil 155 personas con alimentación, alojamiento y atención médica.

CFE: 249 mil 883 usuarios afectados de seis millones 321 mil 226; avance de restablecimiento de 78 por ciento.

SICT: 68 interrupciones en la red federal atendidas (90 km reparados) con apoyo de 91 elementos y 57 equipos de maquinaria pesada.

Red estatal: 19 incidencias (0.5 km atendidos de 3.23 km afectados) con apoyo de ocho elementos.

¿Qué pasa en Puebla?

• Hay 37 municipios afectados.

• Atención prioritaria en Chiautla de Tapia, Eloxochitlán, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Jalpan, Jopala, Naupan, Nauzontla, Pahuatlán, Teziutlán, Tlacuilotepec, Tlatlauquitepec, Vicente Guerrero, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zapotitlán de Méndez.

• Participan mil 400 elementos de Defensa, Guardia Nacional y Marina, además de personal de CFE, Conagua, SICT, Pemex, y autoridades estatales y municipales.

• Tiene 83 refugios temporales habilitados, equipados con colchonetas, cobijas y utensilios básicos.

• CFE: 26 mil 442 usuarios afectados de cinco millones 119 mil 442; avance de 51.52 por ciento.

• SICT: 13 interrupciones en red federal (10 atendidas y tres en proceso); 0.2 km atendidos de 0.7 afectados, con 35 elementos y seis maquinarias.

• Red estatal: una incidencia (0.12 km en atención) con apoyo de cinco elementos.

¿Cuál es el balance en Hidalgo?

• Hay 21 municipios afectados.

• Atención prioritaria en Zacualtipán, Huazalingo y Tianguistengo.

• Participan Defensa (60 elementos), Guardia Nacional (15), Marina (250), así como personal de SICT, Protección Civil Estatal, DIF Hidalgo, Infraestructura Hidalgo y autoridades locales.

• Hay un refugio temporal habilitado en el municipio de Juárez Hidalgo, donde se atiende a siete personas.

• CFE: 65 mil 443 usuarios afectados de un millón 261 mil 394; avance de 61.46 por ciento.

• SICT: 14 interrupciones en red federal (10 atendidas y cuatro en proceso); 2.1 km atendidos de 0.3 afectados, con 39 elementos y nueve maquinarias.

• Red estatal: 80 incidencias (siete atendidas y 73 en proceso) con apoyo de 10 elementos y 22 maquinarias.

¿Cómo está San Luis Potosí?

Hay cinco municipios afectados.

Atención prioritaria en Tamazunchale.

Participan CNPC, Defensa (mil 200 elementos), Marina, Conagua, y autoridades estatales y municipales.

CFE: 35 mil 631 usuarios afectados de un millón 150 mil 223; avance del 100 por ciento.

SICT: cuatro interrupciones en red federal (un km afectado, en atención) con apoyo de 24 elementos y dos maquinarias.

¿Cuáles son las condiciones en Querétaro?

Hay siete municipios afectados.

Atención prioritaria en Pinal de Amoles y Amealco de Bonfil.

Participan Defensa, Guardia Nacional, SICT, Conafor, y autoridades estatales y municipales.

CFE: cuatro mil 512 usuarios afectados de dos millones 045 mil 164; avance del 100 por ciento.

SICT: cinco interrupciones en red federal (dos atendidas y tres en proceso), con 290 km afectados, atendidos por 25 elementos y cuatro maquinarias.

Las imágenes de la tragedia

Autoridades y personas afectadas compartieron imágenes de los daños provocados por las lluvias intensas que cayeron en las últimas horas ante el paso de “Raymond” y “Priscilla” en distintas zonas del país. En cinco entidades continúan los trabajos de auxilio y limpieza en áreas que permanecen inundadas.

Además, las autoridades federales pidieron a la población mantenerse alerta este domingo, ya que los remanentes de “Raymond", junto con otros sistemas meteorológicos, seguirán causando lluvias fuertes y rachas de viento en gran parte del territorio nacional.

A través de un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la nubosidad remanente de “Raymond” interactúa con el frente frío número 6, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional. Esta combinación ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Sonora (noreste, oeste y centro); intensas en Chihuahua (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte); así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Durango.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes, lo que aumenta el riesgo de deslaves, inundaciones, encharcamientos, y crecida de ríos y arroyos.

Además, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. En interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica ubicada en el Pacífico Sur Mexicano y con una vaguada en altura extendida sobre la Península de Yucatán, generará chubascos, y lluvias fuertes en el sur y sureste del país. De este modo, también habrá lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originará lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente, y sur del territorio nacional, por lo que se prevén precipitaciones puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco.

¿Cuáles son los daños reportados?

Durante la última semana, las lluvias torrenciales e inundaciones han dejado al menos 44 personas fallecidas en distintos estados, según reportes de autoridades locales y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). En tanto, los daños se concentran en 139 municipios de cinco entidades.

Los equipos de emergencia continúan con labores de búsqueda, limpieza y evaluación de daños, sobre todo en comunidades serranas y zonas costeras que siguen incomunicadas.

En sus redes sociales, la CNPC dio a conocer que, por instrucciones de su titular, Laura Velázquez Alzúa, se desplegó una Misión ECO que arribó al Puesto de Comando en el Recinto Ferial de Huauchinango, Puebla, para evaluar la situación en la zona.

La dependencia federal destacó en un comunicado que, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, "trabaja de manera permanente para proteger a la población, salvaguardar vidas y atender las necesidades más urgentes ante los efectos de la baja presión".

La CNPC pidió a la población no cruzar ríos ni calles inundadas, revisar las viviendas en laderas, y mantenerse atenta a las alertas y posibles evacuaciones. También recomendó tener lista una mochila de emergencia con documentos, linterna, radio, agua y alimentos no perecederos.

No es el infierno.

Es el nuevo cauce del Río Chiquito (en la calle Julio S. Hernández, colonia Chapultepec, Huauchinango).

Es el río que ya se llevó una casa y llenó de lodo y mierda otras más.

Las autoridades exhortaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Conagua, del SMN y de Protección Civil Nacional, ya que se espera que las lluvias continúen al menos 48 horas más en varias regiones del país, con riesgo de deslaves y crecidas de ríos.

Senado activa centro de acopio y propone donaciones

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció ayer que a partir del lunes se instalará un centro de acopio en el recinto legislativo para recolectar víveres destinados a los afectados por las intensas lluvias.

A su vez, propondrá que senadoras y senadores donen parte de su sueldo para apoyar a las víctimas de Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo, donde los ciclones “Raymond” y “Priscilla” han dejado 44 personas fallecidas y daños en 139 municipios.

La Senadora explicó que la iniciativa busca que cada legisladora y legislador contribuya de manera voluntaria, sumándose a las acciones coordinadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a través del Plan DN-III-E.

Los recursos recaudados se destinarán directamente a la población más afectada, incluyendo alimentos, agua potable, medicinas y artículos de primera necesidad.

Apoyo de la Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, una vez atendida la emergencia, se realizarán censos en los cinco estados más afectados para brindar apoyos a las personas damnificadas.

“A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, aseguró.

Asimismo, indicó que encabezará reuniones con integrantes de la CNPC, y con los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro para evaluar los avances en la atención de la población afectada.