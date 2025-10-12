¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Europa Press

12/10/2025 - 2:04 pm

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

Si algunas comidas te hacen “repetir” o te dejan un sabor ácido, pon mucha atención. Aquí la explicación médica de lo que podría estar pasando en tu cuerpo.

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS).- ¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión. Según la doctora Inés Bartolomé, Médico Adjunta del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, este fenómeno, conocido como “regurgitación”, tiene que ver con cómo funciona el esfínter que separa el esófago del estómago, y puede agravarse por ciertos alimentos o hábitos.

“Que una comida nos repita es lo que conocemos como ‘regurgitación’. Consiste en que el contenido gástrico vuelva de forma pasiva al esófago o a la boca, generando una sensación de sabor ácido, amargo o similar al de la comida ingerida. Aunque ambos son síntomas típicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, no son lo mismo. El reflujo o acidez es la sensación de ardor (a nivel subesternal) que asciende desde la boca del estómago hacia el cuello”, aclaró esta experta.

Tal y como justificó, esta sensación se debe al paso de contenido gástrico (compuesto por ácido, bilis y alimentos parcialmente digeridos) al esófago o a la cavidad oral, generalmente por relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, la “válvula” situada entre el esófago y el estómago que, de forma normal, permite el paso de alimentos del esófago al estómago y, a su vez, evita la vuelta de éstos al esófago.

“También se puede producir esta sensación de repetición cuando el esfínter esofágico inferior está hipotónico o ‘flojo’, en el caso de algunas alteraciones anatómicas, como la existencia de una hernia de hiato, o cuando el esófago no es capaz de eliminar adecuadamente el contenido ácido que asciende”, agregó.

Por qué una comida "repite" y cómo evitarlo.
Algunos alimentos y hábitos diarios influyen en la regurgitación. Foto: Cuartoscuro

Por otro lado, la doctora Bartolomé señaló que algunos alimentos pueden empeorar este proceso al estimular la producción del ácido, o bien al relajar el esfínter esofágico inferior. “La mala o lenta digestión también podía empeorar el proceso al hacer permanecer más tiempo los alimentos en el estómago”, añadió.

Los alimentos que más pueden "repetirnos"

Con todo ello, preguntamos a esta digestóloga del Hospital Universitario Príncipe de Asturias cuáles son los alimentos que suelen asociarse con mayor frecuencia a que una comida pueda repetirse.

En primer lugar, puntualizó que, con diferente grado de evidencia científica, sí existen algunos alimentos que se asocian con el reflujo y con la regurgitación: “Los tomates, los cítricos, las comidas altamente especiadas, los fritos, las comidas ricas en grasa y el chocolate son algunos de ellos”.

No obstante, precisó la doctora Bartolomé que no todas las personas tienen la misma sensibilidad a los alimentos y, por lo tanto, la dieta debe adecuarse a la sensibilidad de cada paciente. “También el consumo de alcohol, las bebidas carbonatadas y el café se relacionan con el empeoramiento de dicha sintomatología. Es importante, en este sentido, evitar comer de más, cuidar el tipo de alimento, así como no tumbarse inmediatamente después de las comidas, y dejar al menos tres horas entre la ingesta y el momento de acostarse”, subrayó.

Por qué una comida "repite" y cómo evitarlo.
Es importante identificar lo que nos afecta ayuda a prevenir molestias. Foto: Cuartoscuro

¿Ayudan los protectores de estómago?

Por otro lado, cuestionamos a esta profesional sanitaria sobre el empleo de los protectores de estómago en estos casos, porque en muchas ocasiones se emplean ante una comida copiosa, por ejemplo, con la que corremos el peligro de que ésta pueda repetirse.

La Médico Adjunta del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario Príncipe de Asturias aclaró sobre estos fármacos que, aunque sí mejoran parcialmente la regurgitación, no son tan eficaces en este contexto como en el control del ardor: “Los protectores de estómago disminuyen la secreción de ácido gástrico, pero la regurgitación no depende exclusivamente de este mecanismo, sino también del tono y de las relajaciones del esfínter esofágico inferior, entre otros; por tanto, esa sensación puede persistir pese al uso de protectores de estómago”.

Tal y como mencionó, las indicaciones para el uso de omeprazol actualmente son: la enfermedad por reflujo no erosiva, la esofagitis, la estenosis esofágica péptica, el esófago de Barrett, la dispepsia funcional, la hemorragia digestiva alta no varicosa, las úlceras gástricas o duodenales, el síndrome de hipersecreción gástrica, la esofagitis eosinofílica, o como parte del tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori.

También está recomendado su uso preventivo en pacientes, según prosiguió, con consumo de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como el ibuprofeno, o de la Aspirina, asociados a factores de riesgo de hemorragia digestiva. “Fuera de estas indicaciones, los protectores de estómago deben ser suspendidos y, por tanto, cuando se mantienen se está haciendo un uso erróneo de los mismos. Por lo que es importante, por parte de los facultativos, revisar la indicación de estos fármacos y retirarlos cuando no son necesarios”, apuntó.

Por qué una comida "repite" y cómo evitarlo.
La doctora Inés Bartolomé explicó que la regurgitación es distinta del ardor por reflujo. Foto: Cuartoscuro

Tips para que las comidas no "repitan"

Finalmente, la doctora Bartolomé aportó una serie de consejos para que las comidas no se repitan, resaltando que es muy importante hacer algunas modificaciones en el estilo de vida, como dejar de fumar o perder peso en caso de sobrepeso u obesidad, ya que ambos factores han demostrado disminuir los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

“Es importante comer despacio y evitar ingestas voluminosas. Se recomienda hacer varias comidas ligeras en lugar de una abundante, evitar tumbarse inmediatamente después de la ingesta, o dejar pasar al menos tres horas desde la cena hasta el momento de acostarse. También puede ayudar dormir en decúbito lateral izquierdo (del lado izquierdo), así como identificar y evitar los alimentos que empeoran los síntomas, a la par que evitar el sedentarismo”, sugirió esta especialista en Aparato Digestivo.

En este contexto, la experta recordó que hay una serie de síntomas que suponen una alarma y que deben hacer consultar con un médico, porque sí pueden reflejar un problema digestivo más importante: “La dificultad o el dolor al tragar, la pérdida de peso inexplicada, los vómitos recurrentes, los vómitos con sangre o las heces negras en ausencia de toma de hierro oral, que se pueden traducir en un sangrado a nivel alto”.

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

