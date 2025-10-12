Brugada resume su Gobierno: no hay nepotismo, es popular, austero y con un PIB al 3%

Redacción/SinEmbargo

12/10/2025 - 2:37 pm

Primer Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

La Jefa de Gobierno capitalina reafirmó su compromiso con una Ciudad de México más justa, segura y solidaria.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, presentó este domingo su Primer Informe ante el Congreso local, donde destacó que su Administración opera sin nepotismo, con respaldo ciudadano, bajo principios de austeridad republicana y con un crecimiento económico del tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

"En cuanto a presupuesto y austeridad, en nuestro Gobierno no hay lujos ni privilegios. No hay burocracias doradas. Ningún servidor público tiene seguro de gastos médicos privados con cargo al erario. Y no se han comprado ni un celular ni vehículos a los funcionarios. No hay nepotismo y no se hacen negocios con el dinero de la gente", declaró.

Durante su discurso, resaltó los principales logros en vivienda, educación, salud, cultura, inclusión social y seguridad, así como el apoyo a los damnificados por las lluvias recientes y los preparativos de la ciudad para recibir la Copa Mundial de Fútbol 2026.

En su mensaje, la Jefa de Gobierno de la CdMx expresó su solidaridad con los estados afectados por las lluvias, incluyendo Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, y recordó las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para apoyar a los afectados. Entre estas acciones están la entrega de más de 300 mil garrafones de Agua Bienestar y la operación de la línea H2O y el C5 del agua, ambos reconocidos internacionalmente por su eficacia.

"Aprovecho para expresar toda mi solidaridad con los pueblos significados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, que las lluvias han provocado afectaciones y lamentables pérdidas de vidas humanas. Y estoy segura que el pueblo de esta ciudad, de su propio Gobierno y los diputados que ya propusieron, estaremos apoyando como siempre a los que salieron dañados", sostuvo.

Ante diputadas, diputados, alcaldes, representantes del Poder Judicial, fuerzas federales, empresarios y pueblos originarios, la mandataria capitalina reafirmó que en la CdMx hay un sólo proyecto: trabajar por quienes menos tienen, en unidad con la Presidencia de la República.

Horas antes, la Jefa de Gobierno publicó su llegada al Congreso capitalino para rendir su Primer Informe de Gobierno, en cumplimiento del Artículo 32 de la Constitución local.

“La Fuerza de la Transformación se siente en cada territorio, en cada política pública que pone en el centro a las personas”, expresó Brugada ante diputadas, diputados, integrantes de su Gabinete y representantes de la sociedad civil.

Brugada Molina reiteró que su Gobierno seguirá trabajando con base en los principios de la Cuarta Transformación (4T), priorizando a quienes más lo necesitan y construyendo una ciudad de derechos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

