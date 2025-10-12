La Cámara de Diputados abrirá centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias

Ricardo Monreal informó que la Cámara de Diputados instalará un centro de acopio para apoyar a las familias afectadas por el paso de los ciclones "Raymond" y "Priscilla" en el país.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Ante los estragos que los ciclones "Raymond" y "Priscilla" han dejado en distintos estados de México, la Cámara de Diputados tomó la decisión de instalar un centro de acopio para apoyar a las familias afectadas por los fenómenos meteorológicos.

La noticia fue dada a conocer por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, a través de una publicación que compartió en su cuenta de X (antes Twitter).

"En la Cámara de Diputados nos solidarizamos con las familias afectadas por las lluvias, e instalaremos un centro de acopio para apoyarlas", indicó el legislador en su mensaje, mismo que acompañó con un video en el que se muestran imágenes de las Fuerzas Armadas de México en labores de rescate y apoyo a la ciudadanía.

En el video, las y los diputados expresan su reconocimiento a las corporaciones del Estado mexicano, las cuales han puesto en marcha el Plan DN-II-E por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender a la población que ha resultado afectada en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero.

"Su compromiso y valentía son ejemplo del espíritu de servicio que sostiene a nuestro país en los momentos más críticos", señalaron las y los legisladores, además de señalar que en el centro de acopio se recolectarán víveres y artículos de primera necesidad para canalizar la ayuda directamente a las comunidades más afectadas.

Para quienes deseen aportar algo en dicho centro, la Cámara de Diputados se ubica en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque México, en la Alcaldía Venustiano Carranza.

Senadores también instalarán centro de acopio

El anuncio por parte de los diputados se da luego de que ayer el Senado de la República también informó que instalará un centro de acopio para ayudar a las familias damnificadas por el paso de "Raymond" y "Priscilla".

Por medio de un video publicado en redes sociales, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, anunció que a partir del próximo lunes 13 de octubre se instalará un centro de acopio en el recinto legislativo para recolectar víveres que serán enviados a quienes más lo necesitan.

La Senadora morenista también dio a conocer que propondrá a sus compañeras y compañeros donar parte de su sueldo para destinar esos recursos a las familias afectadas por las lluvias.