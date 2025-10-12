La Cámara de Diputados abrirá centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias

Redacción/SinEmbargo

12/10/2025 - 5:09 pm

La Cámara de Diputados instalará un centro de acopio para ayudar a familias damnificadas por las lluvias en el país.

Ricardo Monreal informó que la Cámara de Diputados instalará un centro de acopio para apoyar a las familias afectadas por el paso de los ciclones "Raymond" y "Priscilla" en el país.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Ante los estragos que los ciclones "Raymond" y "Priscilla" han dejado en distintos estados de México, la Cámara de Diputados tomó la decisión de instalar un centro de acopio para apoyar a las familias afectadas por los fenómenos meteorológicos.

La noticia fue dada a conocer por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, a través de una publicación que compartió en su cuenta de X (antes Twitter).

"En la Cámara de Diputados nos solidarizamos con las familias afectadas por las lluvias, e instalaremos un centro de acopio para apoyarlas", indicó el legislador en su mensaje, mismo que acompañó con un video en el que se muestran imágenes de las Fuerzas Armadas de México en labores de rescate y apoyo a la ciudadanía.

En el video, las y los diputados expresan su reconocimiento a las corporaciones del Estado mexicano, las cuales han puesto en marcha el Plan DN-II-E por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender a la población que ha resultado afectada en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero.

"Su compromiso y valentía son ejemplo del espíritu de servicio que sostiene a nuestro país en los momentos más críticos", señalaron las y los legisladores, además de señalar que en el centro de acopio se recolectarán víveres y artículos de primera necesidad para canalizar la ayuda directamente a las comunidades más afectadas.

Para quienes deseen aportar algo en dicho centro, la Cámara de Diputados se ubica en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque México, en la Alcaldía Venustiano Carranza.

Senadores también instalarán centro de acopio

El anuncio por parte de los diputados se da luego de que ayer el Senado de la República también informó que instalará un centro de acopio para ayudar a las familias damnificadas por el paso de "Raymond" y "Priscilla".

Por medio de un video publicado en redes sociales, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, anunció que a partir del próximo lunes 13 de octubre se instalará un centro de acopio en el recinto legislativo para recolectar víveres que serán enviados a quienes más lo necesitan.

La Senadora morenista también dio a conocer que propondrá a sus compañeras y compañeros donar parte de su sueldo para destinar esos recursos a las familias afectadas por las lluvias.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La semana Nobel

"El Nobel es, entonces, sólo un accesorio. Un gran accesorio, sin duda (junto con el dinero que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

Doña Evelia en Motul
1

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Sergio Gutiérrez y su esposa
2

Nepotismo honorario

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
3

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 44. Sheinbaum visita a damnificados

4

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.
5

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
6

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
7

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.
8

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

El diseñador de moda, Edgar Molina, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato.
9

Edgar Molina, diseñador que vistió a Gobernadora de Guanajuato, es asesinado a tiros

Japón, del mito al manga
10

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (EU), optó por someterse a un tratamiento más agresivo que le ayude a eliminar el cáncer de próstata que padece.
11

Biden se somete a un tratamiento más agresivo para vencer el cáncer de próstata

Perfil de Bari Weiss
12

PERFIL ¬ Bari Weiss llega a CBS y la prensa de EU confirma su viaje a la ultraderecha

13

El fraude de Full Pass: no reembolsó, se escondió... hasta que la Profeco la exhibió

Luego de una intensa búsqueda, encontraron muerto al tigre de bengala que se había escapado de “Animalia Parque Zoolóxico” en el municipio de Xicotepec, Puebla.
14

Tigre de bengala desparecido de zoológico en Puebla es hallado muerto tras inundación

15

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

El diseñador de moda, Edgar Molina, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato.
1

Edgar Molina, diseñador que vistió a Gobernadora de Guanajuato, es asesinado a tiros

Perfil de Bari Weiss
2

PERFIL ¬ Bari Weiss llega a CBS y la prensa de EU confirma su viaje a la ultraderecha

La Cámara de Diputados instalará un centro de acopio para ayudar a familias damnificadas por las lluvias en el país.
3

La Cámara de Diputados abrirá centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
4

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 44. Sheinbaum visita a damnificados

La Secretaría de Economía informó los avances en las consultas realizadas para definir las prioridades de México para la próxima revisión del T-MEC.
5

Consultas sobre revisión del T-MEC avanzan; "estamos escuchando a todos", dice Ebrard

Ante las intensas lluvias que afectaron a 5 estados, el Gobierno de México habilitó la línea 079 para brindar apoyo en la búsqueda y localización de personas.
6

El Gobierno activa el 079 para familias que no encuentren a alguien por las lluvias

Primer Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.
7

Brugada resume su Gobierno: no hay nepotismo, es popular, austero y con un PIB al 3%

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.
8

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (EU), optó por someterse a un tratamiento más agresivo que le ayude a eliminar el cáncer de próstata que padece.
9

Biden se somete a un tratamiento más agresivo para vencer el cáncer de próstata

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
10

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entran a Gaza, donde la gente muere de hambre

Japón, del mito al manga
11

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

12

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes