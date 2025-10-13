Israel y Hamás alistan intercambio de rehenes; Trump va a Medio Oriente para ver todo

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió rumbo a Israel para atestiguar la liberación de rehenes por parte de Hamás, como parte del acuerdo de paz firmado entre el movimiento y el Gobierno israelí.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- A unas horas de que comience la liberación de rehenes israelíes por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó rumbo a Israel para atestiguar el acto que está contemplado dentro del plan de paz propuesto por el mismo republicano, al que accedieron firmar Hamás e Israel.

La tarde de hoy, el mandatario estadounidense abordó el avión presidencial Air Force One previo a un encuentro con la prensa, durante el cual afirmó que éste será "un evento muy especial", además de señalar que "la guerra ha terminado".

Ante medios de comunicación, Trump también señaló que "todo el mundo está involucrado en este acuerdo" y añadió que el alto al fuego acordado entre Israel y Hamás será duradero. "Todo el mundo está feliz, y creo que se mantendrá de esa manera", sostuvo el republicano.

El viaje de Trump se da luego de que un alto mando de Hamás, Osama Hamdan, declaró en una entrevista con la agencia de noticias AFP que el intercambio de prisioneros con el Gobierno israelí comenzará este 13 de octubre, tal como se acordó en el pacto firmado por ambas partes.

Según lo establecido en la primera fase del acuerdo para el alto al fuego en Gaza, luego de que Hamás entregue a sus prisioneros, Israel deberá liberar a cerca de dos mil palestinos que mantiene presos.

En ese sentido, el sitio de noticias israelí Ynet dio a conocer que el Servicio Penitenciario de Israel ha comenzado a transferir a presos palestinos desde cinco instalaciones de alta seguridad hacia centros especiales de liberación.

De acuerdo con la información publicada por Ynet, algunos de los prisioneros fueron enviados a la prisión de Ketsiot (el centro de detención más grande de Israel), ubicada en el desierto del Néguev, mientras que otros fueron enviados a la prisión de Ofer, en las cercanías de Ramala, capital administrativa de Palestina.

Reportan nuevas muertes en Gaza por ofensiva israelí

Mientras Hamás e Israel alistan el intercambio de rehenes, los hospitales de la Franja de Gaza recibieron durante el sábado, en la segunda jornada del alto al fuego, un total de siete cadáveres de palestinos fallecidos en las últimas 24 horas como consecuencia de la ofensiva militar israelí, según informó el Ministerio de Sanidad del gobierno de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica.

Además de los siete fallecidos llegaron a los hospitales un total de 33 heridos durante el último día, según el balance, que incluye además 117 fallecidos recuperados de entre los escombros durante la jornada del sábado, fallecidos como consecuencia de ataques israelíes anteriores.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó que "sigue habiendo víctimas que continúan bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de ambulancias y defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento".

La ofensiva militar israelí lanzada en represalia por el ataque del 7 de octubre de 2023 de las milicias gazatíes, que causó unos mil 200 muertos en suelo israelí, ha dejado en total 67 mil 806 muertos y 170 mil 066 heridos en la Franja de Gaza, según el balance oficial de las autoridades gazatíes.

El balance no menciona nuevos fallecidos debido a la hambruna declarada en la ciudad de Gaza y otras partes del norte del enclave palestino, por lo que la cifra de muertos por esta causa de mantiene en 463, incluidos 157 niños.

-Con información de EP