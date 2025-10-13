Un presunto miembro de La Unión Tepito cae en CdMx; quiso extorsionar a transportista

Un presunto integrante de La Unión Tepito fue detenido por elementos de la SSC cuando intentó extorsionar al conductor de un camión en calles del Centro de la CdMx.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció este domingo la detención de un presunto integrante del grupo criminal La Unión Tepito, quién fue sorprendido cuando intentó extorsionar a un transportista en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc.

En un comunicado, la dependencia reveló que el detenido, de 23 años de edad, ya había estado preso en un Reclusorio de la capital, al cual fue ingresado en el año 2021 tras ser hallado culpable por delitos contra la salud.

Además, el sujeto está relacionado con una carpeta de investigación abierta por el delito de extorsión y fue señalado como presunto miembro de un grupo criminal que opera en la zona centro de la ciudad.

La SSC-CdMx detalló que la detención del presunto integrante de La Unión Tepito fue realizada por policías capitalinos que llevaban a cabo labores de vigilancia en la colonia Centro de la CdMx.

En el cruce de las calles Emiliano Zapata y Margil, los uniformados fueron abordados por el conductor de un camión de transporte de carga, quien denunció haber sido víctima de un intento de extorsión.

De acuerdo con el testimonio del denunciante, un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta eléctrica color morado le exigió entregar una suma de dinero en efectivo a cambio de no hacerle daño y permitirle trabajar.

Ante tal denuncia, los agentes dieron alcance al presunto extorsionador y le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le aseguraron una cangurera, una bolsita de plástico que contenía hierba verde y seca similar a la mariguana, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El sujeto fue detenido por policías capitalinos, informado de sus derechos constitucionales y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.