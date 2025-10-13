VIDEO ¬ La FGR destruye 23 "monstruos" en Tamaulipas; pertenecían a crimen organizado

Como parte del programa "Destino de Bienes y Objetos del Delito", la FGR llevó a cabo en Tamaulipas la destrucción de 23 vehículos "monstruo" que eran utilizados por grupos delictivos.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la destrucción que llevó a cabo de 23 vehículos con blindaje artesanal, conocidos también como "monstruos", que son utilizados por grupos de la delincuencia organizada.

En un comunicado, la FGR indicó que la destrucción de los vehículos tuvo lugar en el estado de Tamaulipas, como parte del programa "Destino de Bienes y Objetos del Delito". La acción fue ejecutada a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, los 23 "monstruos" estaban relacionados con 21 expedientes y cada uno de ellos fue asegurado en diversos operativos que se realizaron en la entidad bajo la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

"En el evento se contó con la presencia del Ministerio Público Federal [MPF], quien coordinó la identificación y realizó las diligencias", mencionó la FGR en su comunicado.

La destrucción también estuvo coordinada por peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República, quienes se encargaron de "verificar que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable".

A través de redes sociales, la FGR compartió una publicación en la que se muestran imágenes de algunos de los vehículos que fueron destruidos, así como breves instantes de la operación.