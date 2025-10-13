¡Ojo, dueños de autos Renault! La Profeco alerta por falla en más de 33 mil unidades

Renault y la Profeco advirtieron que los autos llamados a revisión podrían sufrir una ruptura o grieta al circular en carretera o caminos en mal estado, lo que puede ocasionar un accidente.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó este domingo un llamado a revisión para más de 33 mil automóviles de la marca Renault, con el fin de reparar una falla que podría ocasionar un accidente.

La dependencia informó en un comunicado que la empresa automotriz contactará a las personas propietarias de vehículos que deben ser revisados mediante correo electrónico, además de que toda la información al respecto estará disponible en su página web.

La campaña de revisión para dichos autos inició el pasado 15 de julio y permanecerá vigente de forma indefinida. De acuerdo con información proporcionada por Renault, hasta el 17 de julio no se tenía registro de accidentes en México relacionados con el desperfecto.

Profeco y @RenaultMX emiten alerta por falla en más de 33 mil vehículos #Kwid modelo 2022 a 2024. Los autos podrían presentar grietas en el montaje del eje trasero, lo que representa un riesgo de pérdida de control o accidente. Renault revisará y, de ser necesario, reforzará o… pic.twitter.com/JAgOLadfzn — Profeco (@Profeco) October 12, 2025

Falla en autos Renault modelo Kwid podría causar accidentes

La Profeco informó que Renault de México hizo un llamado a revisión para 33 mil 046 autos modelo Kwid de los años 2022 a 2024, cuyo periodo de fabricación fue del 5 de mayo de 2021 al 12 de mayo de 2023.

Dichos vehículos deberán ser revisados debido a que existe un riesgo de ruptura o formación de grietas en la carcasa de montaje del eje trasero, esto al viajar por carreteras o caminos en mal estado, por impactos de piedras o golpes constantes.

La automotriz señaló que dicha falla podría provocar pérdida del control del vehículo, mal funcionamiento e incluso un accidente

Para reparar el desperfecto, se llevará a cabo una revisión a las carcasas de montaje de los ejes traseros izquierdo y derecho de los autos; en caso de ser necesario se reforzará o reemplazará la pieza dañada.

La Profeco indicó que las personas interesadas en este llamado a revisión podrán ponerse en contacto con Renault de México llamando al número 800 505 1516, enviando un correo electrónico a [email protected] o acudiendo con distribuidores autorizados.