CdMx enviará maquinaria y personal de apoyo a Veracruz; anuncia 40 centros de acopio

Redacción/SinEmbargo

12/10/2025 - 10:22 pm

La Jefa de Gobierno de CdMx anunció que enviará apoyo a las comunidades de Veracruz más afectadas por las lluvias y se abrirán centros de acopio en la ciudad.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 47. Sheinbaum visita a damnificados

Senado instalará centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias en el país

La Cámara de Diputados abrirá centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias

La Jefa de Gobierno de la CdMx informó que se mantiene en contacto con la Presidenta Sheinbaum para ofrecer apoyo a las comunidades de Veracruz más afectadas por las intensas lluvias.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, anunció que enviará personal y maquinaria para apoyar a las comunidades de Veracruz más afectadas por las fuertes lluvias, además de que se abrirán centros de acopio en la capital para recibir víveres que serán enviados a las personas damnificadas.

En una publicación realizada en la red social X, antes Twitter, la mandataria capitalina reveló que se ha mantenido en contacto con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien coordina las labores de apoyo ante las inundaciones que se registran en varios estados del país.

Con el fin de apoyar las labores de auxilio a la población, la Jefa de Gobierno anunció que distintas dependencias de la CdMx, como la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), enviarán personal y maquinaria pesada a las comunidades de Veracruz más afectadas por las lluvias.

Además, Clara Brugada informó que se habilitarán 40 centros de acopio, distribuidos en las 16 alcaldías de la CdMx, en los que se recibirán donaciones de víveres y enseres que serán enviados a las personas que resultaron damnificadas por las precipitaciones.

"Estoy en contacto con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, quien personalmente coordina las labores de apoyo, derivado de las inundaciones en varios estados del país. Distintas dependencias de la ciudad enviarán maquinaria pesada y personal de apoyo a las comunidades más afectadas de Veracruz. Además, abriremos 40 centros de acopio en las 16 alcaldías de la ciudad, para recibir víveres. Nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos afectados, no están solos", publicó la Jefa de Gobierno.

Senado y Cámara de Diputados abren centros de acopio

Ante la emergencia que se vive en al menos cinco estados de la República Mexicana debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el Senado de la República y la Cámara de Senadores anunciaron una serie de medidas para apoyar a la población damnificada.

La Jefa de Gobierno de CdMx anunció que enviará apoyo a las comunidades de Veracruz más afectadas por las lluvias y se abrirán centros de acopio en la ciudad.
Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Cazones en Veracruz. Foto: Jessamyn Nazario Mendo, Cuartoscuro

Laura Itzel Castillo, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó que a partir del lunes 13 de octubre se habilitará un centro de acopio en el recinto legislativo, ubicado en el cruce del Paseo de la Reforma e Insurgentes, para recibir víveres que serán destinados a familias damnificadas por las precipitaciones.

Además, la Senadora de Morena anunció que propondrá a sus compañeras y compañeros que donen una parte de su sueldo para destinarlo al apoyo de personas que se vieron afectadas por las lluvias.

Por su parte, Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados anunció que también se instalará un centro de acopio en la sede de San Lázaro, ubicada en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque México, en la Alcaldía Venustiano Carranza de la CdMx.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La semana Nobel

"El Nobel es, entonces, sólo un accesorio. Un gran accesorio, sin duda (junto con el dinero que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

+ Sección

Galileo

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doña Evelia en Motul
1

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Sergio Gutiérrez y su esposa
2

Nepotismo honorario

Japón, del mito al manga
3

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 47 en cuatro estados: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno en Querétaro.
4

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 47. Sheinbaum visita a damnificados

El diseñador de moda, Edgar Molina, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato.
5

Edgar Molina, diseñador que vistió a Gobernadora de Guanajuato, es asesinado a tiros

La SSC-CdMx anunció la detención de un presunto miembro de La Unión Tepito, quién fue sorprendido al extorsionar a un transportista en la Alcaldía Cuauhtémoc.
6

Un presunto miembro de La Unión Tepito cae en CdMx; quiso extorsionar a transportista

La FGR destruye 23 vehículos "monstruo" en Tamaulipas
7

VIDEO ¬ La FGR destruye 23 "monstruos" en Tamaulipas; pertenecían a crimen organizado

La Profeco publicó un llamado a revisión para más de 33 mil automóviles de la marca Renault, con el fin de reparar una falla que podría ocasionar un accidente.
8

¡Ojo, dueños de autos Renault! La Profeco alerta por falla en más de 33 mil unidades

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.
9

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.
10

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Perfil de Bari Weiss
11

PERFIL ¬ Bari Weiss llega a CBS y la prensa de EU confirma su viaje a la ultraderecha

12

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
13

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

14

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
15

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum regañó al Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la lentitud en los trabajos de rescate y apoyo a los pobladores.
1

VIDEO ¬ "Yo prefiero creerle a la gente": Sheinbaum regaña al Alcalde de Huauchinango

La Jefa de Gobierno de CdMx anunció que enviará apoyo a las comunidades de Veracruz más afectadas por las lluvias y se abrirán centros de acopio en la ciudad.
2

CdMx enviará maquinaria y personal de apoyo a Veracruz; anuncia 40 centros de acopio

La Profeco publicó un llamado a revisión para más de 33 mil automóviles de la marca Renault, con el fin de reparar una falla que podría ocasionar un accidente.
3

¡Ojo, dueños de autos Renault! La Profeco alerta por falla en más de 33 mil unidades

La FGR destruye 23 vehículos "monstruo" en Tamaulipas
4

VIDEO ¬ La FGR destruye 23 "monstruos" en Tamaulipas; pertenecían a crimen organizado

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 47 en cuatro estados: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno en Querétaro.
5

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 47. Sheinbaum visita a damnificados

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
6

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

La CNPC informó que la Conagua, SICT y CFE implementaron acciones para atender los daños causados por intensas lluvias que se registraron en los últimos días.
7

¿Cómo van labores para atender daños por lluvias? Conagua, SICT y CFE hacen balance

La SSC-CdMx anunció la detención de un presunto miembro de La Unión Tepito, quién fue sorprendido al extorsionar a un transportista en la Alcaldía Cuauhtémoc.
8

Un presunto miembro de La Unión Tepito cae en CdMx; quiso extorsionar a transportista

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió rumbo a Israel para atestiguar la liberación de rehenes por parte de Hamás
9

Israel y Hamás alistan intercambio de rehenes; Trump va a Medio Oriente para ver todo

El diseñador de moda, Edgar Molina, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato.
10

Edgar Molina, diseñador que vistió a Gobernadora de Guanajuato, es asesinado a tiros

Perfil de Bari Weiss
11

PERFIL ¬ Bari Weiss llega a CBS y la prensa de EU confirma su viaje a la ultraderecha

La Cámara de Diputados instalará un centro de acopio para ayudar a familias damnificadas por las lluvias en el país.
12

La Cámara de Diputados abrirá centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias