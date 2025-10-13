CdMx enviará maquinaria y personal de apoyo a Veracruz; anuncia 40 centros de acopio

La Jefa de Gobierno de la CdMx informó que se mantiene en contacto con la Presidenta Sheinbaum para ofrecer apoyo a las comunidades de Veracruz más afectadas por las intensas lluvias.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, anunció que enviará personal y maquinaria para apoyar a las comunidades de Veracruz más afectadas por las fuertes lluvias, además de que se abrirán centros de acopio en la capital para recibir víveres que serán enviados a las personas damnificadas.

En una publicación realizada en la red social X, antes Twitter, la mandataria capitalina reveló que se ha mantenido en contacto con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien coordina las labores de apoyo ante las inundaciones que se registran en varios estados del país.

Con el fin de apoyar las labores de auxilio a la población, la Jefa de Gobierno anunció que distintas dependencias de la CdMx, como la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), enviarán personal y maquinaria pesada a las comunidades de Veracruz más afectadas por las lluvias.

Además, Clara Brugada informó que se habilitarán 40 centros de acopio, distribuidos en las 16 alcaldías de la CdMx, en los que se recibirán donaciones de víveres y enseres que serán enviados a las personas que resultaron damnificadas por las precipitaciones.

"Estoy en contacto con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, quien personalmente coordina las labores de apoyo, derivado de las inundaciones en varios estados del país. Distintas dependencias de la ciudad enviarán maquinaria pesada y personal de apoyo a las comunidades más afectadas de Veracruz. Además, abriremos 40 centros de acopio en las 16 alcaldías de la ciudad, para recibir víveres. Nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos afectados, no están solos", publicó la Jefa de Gobierno.

Senado y Cámara de Diputados abren centros de acopio

Ante la emergencia que se vive en al menos cinco estados de la República Mexicana debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el Senado de la República y la Cámara de Senadores anunciaron una serie de medidas para apoyar a la población damnificada.

Laura Itzel Castillo, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó que a partir del lunes 13 de octubre se habilitará un centro de acopio en el recinto legislativo, ubicado en el cruce del Paseo de la Reforma e Insurgentes, para recibir víveres que serán destinados a familias damnificadas por las precipitaciones.

Además, la Senadora de Morena anunció que propondrá a sus compañeras y compañeros que donen una parte de su sueldo para destinarlo al apoyo de personas que se vieron afectadas por las lluvias.

Por su parte, Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados anunció que también se instalará un centro de acopio en la sede de San Lázaro, ubicada en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque México, en la Alcaldía Venustiano Carranza de la CdMx.