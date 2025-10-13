Cuatro datos para redescubrir la dimensión histórica y cultural de San Ángel, CdMx

De cara a las celebraciones del Día de Muertos, el barrio se transforma: altares monumentales, recorridos culturales y una programación artística reafirman su papel como escenario vivo de la tradición y la memoria.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- En la Ciudad de México encontramos el barrio de San Ángel, un lugar en el sir de la capital que conserva el encanto de una aldea virreinal suspendida en el tiempo.

Más allá de su apariencia pintoresca, San Ángel fue un centro estratégico durante la evangelización del Valle de México, refugio de personajes ilustres, espacio de producción artística y, hoy, un enclave con una constante actividad cultural.

A continuación compartimos cuatro datos que permiten redescubrir la dimensión histórica y cultural de San Ángel:

Monumentos históricos

San Ángel cuenta con una concentración significativa de inmuebles con valor histórico. Uno de los más destacados es el Ex Convento del Carmen, fundado en 1615 por la orden de los carmelitas descalzos. Su estructura conserva elementos arquitectónicos originales y aloja actualmente al Museo de El Carmen, cuyo acervo incluye pintura virreinal y momias exhumadas del propio sitio. Otros inmuebles relevantes son la Parroquia de San Jacinto (siglo XVI), una de las más antiguas de la zona, y la Casa del Risco, un edificio barroco convertido en museo. Estos espacios forman parte del catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y son clave para entender la urbanización eclesiástica del sur de la capital.

Personajes célebres

Durante el siglo XX, San Ángel fue residencia de figuras centrales en el arte y la política mexicana. Entre ellos, el pintor Diego Rivera, quien habitó la hoy llamada Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, construida por el arquitecto Juan O’Gorman en 1931. También se registran estancias de escritores como Ramón López Velarde, cuya obra se gestó parcialmente en la zona. A nivel histórico, la Revolución Mexicana también tuvo presencia aquí: el general Emiliano Zapata realizó movimientos estratégicos en las inmediaciones. Estas referencias colocan al barrio como un enclave donde confluyen el pensamiento artístico, la acción política y la producción cultural moderna del país.

Celebración de la vida y la muerte

Cada año, San Ángel pone en marcha una programación cultural para el Día de Muertos, en la que participa la comunidad, recintos culturales, museos locales y colectivos vecinales. Entre lo más representativo, se distinguen sus tradicionales altares para honrar a los que ya no están y mantener viva su memoria. Entre octubre y noviembre, el barrio de San Ángel se transforma en un recorrido cultural al aire libre, donde el patrimonio material e inmaterial se hace visible y accesible y así, recordar a sus visitantes la importancia de conectar y valorar la vida.

Herencia carmelita en cada bocado

La cocina en San Ángel tiene antecedentes directos en las prácticas agrícolas y culinarias del convento carmelita. Los monjes desarrollaron huertos donde cultivaban hierbas, frutas y semillas, que luego combinaron con recetas traídas de Europa. Esto generó un mestizaje gastronómico documentado en recetarios conventuales del siglo XVIII. Hoy distintos restaurantes del barrio integran esa tradición en su carta. Esta línea culinaria es clave para entender la evolución del sur de la ciudad desde el ámbito alimentario pues dentro del barrio también se gestaron tianguis y mercados como el del Carmen.

San Ángel es un punto de encuentro entre el pasado y el presente. Su riqueza histórica, dinamismo cultural y el arraigo de sus tradiciones lo convierten en un espacio vivo que refleja la identidad mexicana. Caminar por sus calles es recorrer siglos de memoria colectiva, donde cada rincón tiene algo que contar.