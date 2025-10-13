Palestina e Israel intercambian rehenes; el Congreso israelí ovaciona de pie a Trump

13/10/2025 - 7:13 am

El intercambio forma parte de la primera fase del acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, que prevé liberar a cerca de dos mil presos palestinos en los próximos días.

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS).- Israel y Palestina concretaron este lunes un histórico intercambio de prisioneros, como parte del plan de paz impulsado por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, quien fue ovacionado de pie por el Congreso israelí tras la liberación de rehenes en la Franja de Gaza.

