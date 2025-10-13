La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 9:54 am

Sheinbaum enfrenta reclamos tras las lluvias.

Sheinbaum destacó las acciones del Gobierno federal para atender las consecuencias de las lluvias y proteger a la población.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, la Presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó reclamos directos de vecinos que exigían ayuda urgente. En redes sociales circulan videos que muestran momentos de tensión, por lo que la mandataria federal respondió este lunes a las críticas y explicó las acciones en curso.

La titular del Poder Ejecutivo aclaró que en el video donde un joven la interpela, ella no intentó silenciarlo, sino pedirle espacio para responder con información verificada.

“No vamos a ocultar absolutamente nada. Le dije: ‘Escúchame lo que te tengo que decir’. Eso fue lo que planteamos", señaló la Presidenta al asegurar que su equipo se detuvo a escuchar a la población desde su llegada a Poza Rica, y que los reclamos fueron atendidos en el lugar.

En su visita, Sheinbaum detalló que el acceso a algunas zonas sigue limitado, pero ya se abren caminos y se activaron puentes aéreos para llevar alimentos, agua potable y atención médica.

“Hay lugares donde hoy mismo se estarán abriendo los caminos, y otros, principalmente en Hidalgo y Veracruz, donde tomará algunos días más”.

También confirmó que el censo casa por casa incluye a personas que perdieron cultivos o ganado, y que los apoyos llegarán directamente a quienes lo necesiten.

Ante burlas y señalamientos de figuras como Ricardo Salinas Pliego y Alejandro Moreno, Sheinbaum respondió: “Las críticas siempre son válidas, pero estas burlas son mentiras con mucha malicia. No estamos escatimando ningún esfuerzo”.

Finalmente destacó la generosidad de la población afectada, que incluso le ofreció comida durante su recorrido.

