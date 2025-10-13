Los 154 presos palestinos liberados llegan a Egipto; Hamás entrega 4 rehenes muertos

Europa Press

13/10/2025 - 2:25 pm

La Oficina de Información sobre Presos Palestinos, afiliada a Hamás, dijo que 154 de los reclusos palestinos liberados en acuerdo con Israel llegaron a Egipto.

Desde que se anunció el alto al fuego entre Israel y Hamás -acuerdo mediado por el Presidente Donald Trump que entró en vigor el pasado 10 de octubre-, dio inicio el intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos entre las partes. 

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS).- La Oficina de Información sobre Presos Palestinos, afiliada al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informó este lunes que 154 de los reclusos palestinos liberados a lo largo de la jornada como parte del acuerdo alcanzado entre el grupo armado e Israel llegaron a Egipto.

Así, indicó que se cumplieron con las órdenes de deportación establecidas a pesar de las críticas vertidas por familiares de los afectados, una medida que llega poco después de que los 20 rehenes que quedaban con vida fueran entregados al ejército de Israel en el marco del pacto, que incluye el canje de los secuestrados -vivos y muertos- con unos dos mil presos palestinos.

"Hoy, los convoyes llegaron a su destino en un hecho histórico para el pueblo palestino, que ha realizado grandes sacrificios", aseveró la Oficina en un comunicado, en el que manifestó que este es "el fruto de una larga lucha".

En este sentido, dio las gracias a los presos y a sus familiares, y alabó "la paciencia y la resistencia del pueblo de Gaza". "Este acuerdo representa un punto de inflexión en el camino para liberar a los presos y constituye un incentivo", recalcó, al tiempo que pidió a todos los palestinos "recibirlos como a héroes".

Israel confirma que Hamás entregó cuerpos de 4 rehenes fallecidos

El ejército de Israel confirmó este lunes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos de los cuatro rehenes fallecidos que fueron trasladados a territorio israelí desde la Franja de Gaza en virtud del acuerdo de alto al fuego y cuya entrega comprometió Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detallaron que el CICR entregó a las autoridades israelíes los restos mortales primero de dos de los rehenes y luego de otros dos. Los dos primeros cuerpos fueron trasladados por los equipos humanitarios desde el sur del enclave hasta el punto de encuentro con los militares. Poco después, la autoridad castrense dio a conocer que los otros dos cuerpos fueron a los equipos del CICR.

Las autoridades israelíes celebraron un breve acto con un rabino militar dentro de la Franja de Gaza una vez inspeccionados los cuatro ataúdes, envueltos con banderas israelíes. Durante el acto se leyó un capítulo del Libro de los Salmos.

Después los cuerpos entraron en suelo israelí y fueron escoltados por la Policía hasta el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Tel Aviv, donde serán examinados para confirmar sus identidades. "Las FDI piden proceder con cautela y esperar a la identificación oficial, que se notificará primero a las familias de los civiles secuestrados", apuntó.

"Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos", señaló el ejército en un comunicado, en el que se refirió a los 24 cuerpos de israelíes que seguirían en el territorio gazatí.

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, precisaron que los cuatro cuerpos sin vida que entregaría a lo largo de la jornada serían los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre de 2023.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó este lunes a Hamás de incumplir el acuerdo formulado por el Presidente estadounidense, Donald Trump, al haber confirmado sólo la entrega de cuatro cuerpos de los 28 que todavía permanecen bajo su poder.

La Oficina de Información sobre Presos Palestinos, afiliada a Hamás, informó este lunes que 154 presos palestinos llegaron a Egipto producto del alto al fuego.
El ejército israelí anunció el lunes que todos los rehenes vivos restantes retenidos por Hamás en Gaza ahora están en Israel, mientras el país comenzó a liberar a prisioneros palestinos con la Cruz Roja como intermediadora. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

"El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos", dijo el Ministro en su cuenta de X, desde donde advirtió que "cualquier retraso u omisión intencionada será considerada una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia".

