Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

Kimberly Hilary Moya González, joven de 16 años estudiante del CCH Naucalpan, desapareció el pasado 2 de octubre luego de salir de un café internet; los detenidos presuntamente la subieron a un automóvil para llevársela.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– Dos hombres fueron detenidos por las autoridades del Estado de México, confirmó este lunes la Fiscalía General de Justicia de la entidad, señalados por presuntamente secuestrar a la joven Kimberly Hilary Moya González, de 16 años y estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, quien sigue desaparecida desde el 2 de octubre pasado.

"La Fiscalía del Edomex detiene a Gabriel Rafael ‘N’ y Paulo Alberto ‘N’, por su probable participación en la desaparición de Kimberly, registrada en el municipio de Naucalpan", informó la dependencia en un comunicado.

"Los resultados de diversos análisis periciales establecieron la participación de ambos sujetos previo a la desaparición de la víctima. Autoridades de los tres órdenes de gobierno continúan con acciones búsqueda para localizar a la adolescente", añadió.

El pasado 2 de octubre, al salir de un café internet, alrededor de las 16:14 horas, Kimberly caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando Gabriel Rafael "N" corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, el cual era conducido por Paulo Alberto ‘N’, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas, de acuerdo con las autoridades.

"De las indagaciones se infiere que ambos sujetos privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación", argumenta la Fiscalía mexiquense.

Fiscalía analiza sangre hallada en botas de detenido

Para la localización de Kimberly, quien sigue desaparecida tras 11 días desde que salió a imprimir su tarea, la Fiscalía del Edomex cateó un taller donde Gabriel Rafael "N" desempeña su oficio de tornero. "Durante la inspección, se localizaron unas botas color café que presentaban manchas aparentemente hemáticas [sangre], motivo por el cual se dio intervención a un perito en genética forense a fin de realizar análisis y confronta genética del indicio con las muestras biológicas de los padres de la víctima", reveló la dependencia.

El resultado del análisis confirmó que las manchas localizadas "corresponden a rastros hemáticos y presentan coincidencias genéticas" con las muestras recabadas a los padres de Kimberly, "por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima".