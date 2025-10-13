Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

Manuel Gonzalez

13/10/2025 - 11:15 am

Kimberly Hilary Moya González es alumna del CCH Naucalpan y tiene 16 años. Lleva desaparecida 11 días.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los músicos colombianos B-King y Regio Clown son encontrados muertos en el Edomex

Alexis, estudiante desaparecido de UAM-Xochimilco, es hallado sin vida en el Edomex

Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día por el asesinato de Jesús Israel

Kimberly Hilary Moya González, joven de 16 años estudiante del CCH Naucalpan, desapareció el pasado 2 de octubre luego de salir de un café internet; los detenidos presuntamente la subieron a un automóvil para llevársela.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– Dos hombres fueron detenidos por las autoridades del Estado de México, confirmó este lunes la Fiscalía General de Justicia de la entidad, señalados por presuntamente secuestrar a la joven Kimberly Hilary Moya González, de 16 años y estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, quien sigue desaparecida desde el 2 de octubre pasado.

"La Fiscalía del Edomex detiene a Gabriel Rafael ‘N’ y Paulo Alberto ‘N’, por su probable participación en la desaparición de Kimberly, registrada en el municipio de Naucalpan", informó la dependencia en un comunicado.

"Los resultados de diversos análisis periciales establecieron la participación de ambos sujetos previo a la desaparición de la víctima. Autoridades de los tres órdenes de gobierno continúan con acciones búsqueda para localizar a la adolescente", añadió.

El pasado 2 de octubre, al salir de un café internet, alrededor de las 16:14 horas, Kimberly caminaba sobre la calle  Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando Gabriel Rafael "N" corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, el cual era conducido por Paulo Alberto ‘N’, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas, de acuerdo con las autoridades.

"De las indagaciones se infiere que ambos sujetos privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación", argumenta la Fiscalía mexiquense.

Fiscalía analiza sangre hallada en botas de detenido

Para la localización de Kimberly, quien sigue desaparecida tras 11 días desde que salió a imprimir su tarea, la Fiscalía del Edomex cateó un taller donde Gabriel Rafael "N" desempeña su oficio de tornero. "Durante la inspección, se localizaron unas botas color café que presentaban manchas aparentemente hemáticas [sangre], motivo por el cual se dio intervención a un perito en genética forense a fin de realizar análisis y confronta genética del indicio con las muestras biológicas de los padres de la víctima", reveló la dependencia.

El resultado del análisis confirmó que las manchas localizadas "corresponden a rastros hemáticos y presentan coincidencias genéticas" con las muestras recabadas a los padres de Kimberly, "por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima".

Kimberly Hilary Moya González lleva 11 días desaparecida.
Kimberly Hilary Moya González lleva 11 días desaparecida. Foto: Fiscalía Edomex

En los videos obtenidos por la Fiscalía del Edomex, se pudo identificar que, previo a la desaparición de la adolescente, Gabriel Rafael "N" portaba las botas objeto del análisis genético donde se hallaron los restos de sangre.

Manuel Gonzalez

Manuel Gonzalez

Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista … en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

+ Sección

Galileo

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sergio Gutiérrez y su esposa
1

Nepotismo honorario

La Presidenta Sheinbaum regañó al Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la lentitud en los trabajos de rescate y apoyo a los pobladores.
2

VIDEO ¬ "Yo prefiero creerle a la gente": Sheinbaum regaña al Alcalde de Huauchinango

Japón, del mito al manga
3

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Sheinbaum enfrenta reclamos tras las lluvias.
4

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
5

Amenazas, cabildeo y manipulación: Coca-Cola saca su arsenal para combatir impuesto

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
6

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

Vecinos y autoridades de Huauchinango realizan labores de limpieza y búsqueda de personas tras las afectaciones por las fuertes lluvias del fin de semana.
7

¿Qué pasó? Llovió tupido sobre mojado. Los ríos iban llenos; la tierra estaba blanda

Doña Evelia en Motul
8

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Ruido. Mucho ruido. Ruido negro. No es el ruido de la calle: es, mayoritariamente, el de algunas redes sociales; el de los periódicos, la televisión y la radio.
9

Ruido y nueces

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reveló que van 64 muertos y 65 desaparecidos por la tragedia que provocaron las lluvias de los últimos días.
10

La tragedia por las lluvias, en dos datos: 64 muertos y 65 desaparecidos hasta ahora

AMLO y Claudia Sheinbaum
11

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

Palestina e Israel intercambian rehenes; Congreso israelí ovaciona a Trump.
12

Palestina e Israel intercambian rehenes; el Congreso israelí ovaciona de pie a Trump

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 47 en cuatro estados: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno en Querétaro.
13

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 47. Sheinbaum visita a damnificados

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
14

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

La SSC-CdMx anunció la detención de un presunto miembro de La Unión Tepito, quién fue sorprendido al extorsionar a un transportista en la Alcaldía Cuauhtémoc.
15

Un presunto miembro de La Unión Tepito cae en CdMx; quiso extorsionar a transportista

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Kimberly Hilary Moya González es alumna del CCH Naucalpan y tiene 16 años. Lleva desaparecida 11 días.
1

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

Sheinbaum enfrenta reclamos tras las lluvias.
2

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt fueron premiados con el Nobel de Economía “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.
3

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt son galardonados con el Nobel de Economía

Vecinos y autoridades de Huauchinango realizan labores de limpieza y búsqueda de personas tras las afectaciones por las fuertes lluvias del fin de semana.
4

¿Qué pasó? Llovió tupido sobre mojado. Los ríos iban llenos; la tierra estaba blanda

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reveló que van 64 muertos y 65 desaparecidos por la tragedia que provocaron las lluvias de los últimos días.
5

La tragedia por las lluvias, en dos datos: 64 muertos y 65 desaparecidos hasta ahora

Palestina e Israel intercambian rehenes; Congreso israelí ovaciona a Trump.
6

Palestina e Israel intercambian rehenes; el Congreso israelí ovaciona de pie a Trump

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
7

Amenazas, cabildeo y manipulación: Coca-Cola saca su arsenal para combatir impuesto

La Presidenta Sheinbaum regañó al Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la lentitud en los trabajos de rescate y apoyo a los pobladores.
8

VIDEO ¬ "Yo prefiero creerle a la gente": Sheinbaum regaña al Alcalde de Huauchinango

La Jefa de Gobierno de CdMx anunció que enviará apoyo a las comunidades de Veracruz más afectadas por las lluvias y se abrirán centros de acopio en la ciudad.
9

CdMx enviará maquinaria y personal de apoyo a Veracruz; anuncia 40 centros de acopio

La Profeco publicó un llamado a revisión para más de 33 mil automóviles de la marca Renault, con el fin de reparar una falla que podría ocasionar un accidente.
10

¡Ojo, dueños de autos Renault! La Profeco alerta por falla en más de 33 mil unidades

La FGR destruye 23 vehículos "monstruo" en Tamaulipas
11

VIDEO ¬ La FGR destruye 23 "monstruos" en Tamaulipas; pertenecían a crimen organizado

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 47 en cuatro estados: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno en Querétaro.
12

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 47. Sheinbaum visita a damnificados