Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron desde este lunes centros de acopio en la CdMx para ayudar a las y los damnificados que dejaron las devastadoras lluvias de los últimos días en cinco estados; checa la lista de artículos que puedes llevar, las ubicaciones y los horarios para donar.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– Las autoridades de los tres niveles de Gobierno de diversas entidades, incluida la Ciudad de México (CdMx), así como universidades y organizaciones civiles comenzaron a abrir centros de acopio en diferentes puntos del país para reunir ayuda destinada a las personas afectadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días, las cuales han dejado inundaciones y devastación en al menos cinco estados.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibe desde este lunes insumos y víveres en el Estadio Olímpico Universitario, Estacionamiento 8, adelante de las astas. Lo hará de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. Para consultar detalles, se puede acceder a su página web específica sobre el acopio.

A partir del 13 de octubre, la UNAM abre un centro de acopio en el #EOU para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias. Consulta detalles aquí. 👇 pic.twitter.com/O0GVnoOzlS — UNAM (@UNAM_MX) October 13, 2025

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que recibirá donaciones en todos los Centros y Unidades Politécnicas que funcionarán como centros de acopio, así como en los Centros de Acopio en Zacatenco y el Casco de Santo Tomás, en la CdMx.

Lo hará en el edificio de la SIIS (Av. Juan de Dios Bátiz s/n, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, 07738, CdMx) y en las oficinas de la DIET en el Casco de Santo Tomás (Manuel Carpio S/N, esq. Av. de los Maestros, Sto. Tomás, Miguel Hidalgo 11340, CdMx), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

La Cruz Roja, en cambio, solicitó donaciones directas a su cuenta: Cruz Roja Mexicana IAP, del banco BBVA Bancomer, al número de cuenta: 0404040406 o a la CLABE: 012180004040404062.

El Diputado Ricardo Monreal informó que se instalará en el Palacio Legislativo de San Lázaro un centro de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad. Ahí se podrá donar en Avenida Congreso de la Unión #66 Colonia El Parque, Venustiano Carranza, 15290, CdMx.

En momentos difíciles, la solidaridad nos une. La #NuevaSCJN habilita Centros de Acopio para apoyar a familias afectadas por las lluvias. Dona artículos de higiene, alimentos o ropa en buen estado. Más información aquí. #Solidaridad pic.twitter.com/gaoIsuDDSi — Suprema Corte (@SCJN) October 13, 2025

A su vez, a partir de este lunes, el Senado de la República abrirá en la Plaza Luis Pasteur un centro de acopio de víveres, para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias que se han registrado en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Quienes deseen ayudar a las familias que más lo necesitan pueden acudir a la Plaza Luis Pasteur, ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la CdMx y llevar artículos de primera necesidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también habilitó tres centros de acopio para quienes deseen apoyar. Estarán ubicados en: el edificio sede de la SCJN (Pino Suárez No. 2, Centro Histórico); en el edificio del Poder Judicial de la Federación (Av. Revolución No. 1508, Guadalupe Inn); y en las instalaciones de Justicia TV (República de El Salvador No. 56, Centro Histórico). Los horarios de operación serán de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas.

Trae tu donativo al centro de acopio y unámonos por las comunidades afectadas en diversos estados por las lluvias. Nuestro Movimiento se construye desde la solidaridad. pic.twitter.com/zS48fUVrvt — Morena (@PartidoMorenaMx) October 13, 2025

El partido Morena, por su parte, dio a conocer que recibe donaciones a partir de hoy en Viaducto Pdte. Miguel Alemán Valdés 806, Nápoles, Benito Juarez, 03810, Ciudad de México. Los horarios son de 9:00 a 19:00 horas.

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, informó el domingo que enviará personal y maquinaria para apoyar a las comunidades de Veracruz más afectadas por las fuertes lluvias, además de que se abrirán 40 centros de acopio en las 16 alcaldías capitalinas para recibir víveres que serán enviados a las personas damnificadas; sin embargo, no han dado detalles de las ubicaciones de estos centros de acopio.

Estoy en contacto con nuestra Presidenta @Claudiashein, quien personalmente coordina las labores de apoyo, derivado de las inundaciones en varios estados del país. Distintas dependencias de la ciudad como @SOBSECDMX, @SEGIAGUA y @SGIRPC_CDMX enviarán maquinaria pesada y personal… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 13, 2025

¿Cuáles son los centros de acopio en los estados?

En los estados, por ejemplo, en Quintana Roo, la Gobernadora Mara Lezama confirmó la apertura de 15 centros de acopio: tres estatales y 12 más en coordinación con los DIF municipales. En Morelos, el Gobierno estatal habilitó centros en Cuernavaca, Emiliano Zapata y Cuautla; mientras que en Oaxaca, el Sistema DIF estatal instaló puntos de recolección en sus oficinas centrales.

Por instrucciones de la Gobernadora del Estado de México, @delfinagomeza, se instalaron Centros de Acopio en 3 zonas del #EdoMex para apoyar a quienes sufrieron afectaciones en Veracruz, Hidalgo y Puebla. ¡Sumémonos y entre todos apoyemos! pic.twitter.com/eJ8FzeiMW2 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) October 13, 2025

En el Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez detalló la ubicación de los centros habilitados en la entidad, donde la ciudadanía puede entregar artículos de primera necesidad y el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl afirmó que del 13 al 17 de octubre recibirá donativos en el Palacio Municipal, la Unidad Administrativa y el DIF Central, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

Otros estados, como Sonora, también se han sumado a la iniciativa. El DIF Sonora funcionará como centro de acopio para reunir víveres y artículos básicos en apoyo a las familias afectadas por las lluvias en Veracruz.

¡Unidos salimos avante! Comprometidos con auxiliar a las familias damnificadas, aperturamos #CentrosDeAcopio en los #MandosNavales donde puedes dejar viveres y artículos de higiene, que transportaremos a las poblaciones más afectadas. Al momento tenemos estos puntos ya… pic.twitter.com/HUYdcxix4W — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 13, 2025

La Secretaría de Marina (Semar) reveló que ya tiene diversos puntos habilitados para dejar víveres y artículos de higiene: Cuartel General del Alto Mando, en la CdMx; Primera Región Naval (Veracruz), Tercera Región Naval (Tabasco), Quinta Región Naval (QuintanaRoo), Fuerza Naval del Pacífico (Colima), Séptima Zona Naval (Campeche) y Décima Segunda Zona Naval (Jalisco).

¿Qué puedes donar?

Tarjeta Informativa | La #NuevaSCJN instala 3 centros de acopio en apoyo a personas afectadas por inundaciones. La información por aquí ⬇️ pic.twitter.com/YUXmDVcMNO — Suprema Corte (@SCJN) October 13, 2025

Las autoridades y organizaciones que coordinan la ayuda recomiendan donar principalmente agua embotellada, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal, así como productos para bebés y material de primeros auxilios.

Entre los artículos de primera necesidad más requeridos se encuentran:

Agua embotellada (preferentemente en garrafones o galones)

Atún

Frijoles

Chocolate

Leche en polvo

Fórmula para bebés

Galletas

Cereales

🚨 Importante 🚨

A continuación dejamos el listado de los artículos de primera necesidad que requieren nuestras hermanas y hermanos afectados por las lluvias, mismos que estaremos recibiendo en el centro de acopio del @senadomexicano: 1. Agua y alimentos 🥤🥪

• Agua embotellada… — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 12, 2025

Para higiene personal:

Papel higiénico

Jabón

Pasta y cepillos dentales

Toallas sanitarias

Pañales para bebés y adultos

Gel antibacterial

Toallas húmedas

También han solicitado productos de limpieza, como los siguientes:

Cloro

Jabón en polvo

Escobas

Trapeadores

Cubetas

Bolsas de basura

Guantes de hule

La presidenta del Senado, @LauraI_Castillo, convoca a donar en el centro de acopio que se instalará mañana a partir de las 10:00 hrs. en la Plaza Luis Pasteur; en apoyo de las personas damnificadas por las intensas lluvias en la Huasteca. pic.twitter.com/lJGCUJRs2n — Senado de México (@senadomexicano) October 13, 2025

Respecto a los artículos médicos básicos, se solicitan:

Botiquines de primeros auxilios

Alcohol

Gasas

Vendas

Analgésicos

Antiinflamatorios

Repelente de insectos

Suero oral

¡Tu ayuda cuenta! 🫶🏻 En #BienestarCDMX, instalamos un Centro de Acopio para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones. 🌧️ Acude a Lucerna 24, Col. Juárez, Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h. 📍 ¡Juntos somos más fuertes! ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/bDh2Jw9kiT — Delegación de Programas para el Bienestar CDMX (@Bienestar_CDMX) October 13, 2025

Una recomendación que se realiza desde SinEmbargo es que también se contemplen artículos para periodos de menstruación, desde toallas sanitarias, tampones, pastillas. Incluso se sugiere que al donar ropa, se incluya ropa interior nueva, ya que normalmente son parte de los artículos que menos se donan.