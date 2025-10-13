Israel y Egipto entregan a Trump "Medalla de Honor Presidencial" y "Orden del Nilo"

Donald Trump se alzó con una victoria política en Medio Oriente; Israel y Egipto reconocieron al Presidente de Estados Unidos con condecoraciones por haber hecho posible el regreso de los rehenes israelíes a su país y por sus "esfuerzos para lograr la paz" en Gaza.

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Israel, Isaac Herzog, entregará la "Medalla de Honor Presidencial de Israel" a su homólogo estadounidense, Donald Trump, "en reconocimiento a sus esfuerzos por el regreso de los rehenes", que se espera que tenga lugar en las próximas horas en el marco de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza.

"En los próximos meses, el Presidente Isaac Herzog entregará al 47º Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Medalla de Honor Presidencial de Israel, en reconocimiento a su papel en la consecución de un acuerdo histórico que impulsa la liberación de los rehenes y el fin de la guerra", reza el comunicado enviado por el portavoz de la Presidencia.

Además del papel del mandatario estadounidense, la condecoración "también reconoce el firme e inquebrantable apoyo del Presidente Trump al Estado de Israel, su singular contribución a la seguridad de Israel y al bienestar de sus ciudadanos", así como "su compromiso de liderar a toda la región hacia una era de paz y cooperación".

THEY'RE HOME. 💛 President Donald J. Trump meets with hostage families and listens to their stories in Jerusalem. pic.twitter.com/A6ikoehSX2 — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

"El legado del Presidente Trump será recordado durante generaciones por el Estado de Israel y el pueblo judío", declaró Herzog, enumerando "su inquebrantable apoyo al Estado de Israel, pasando por la firma de los Acuerdos de Abraham, que ampliaron el círculo de paz en nuestra región, hasta los dos acuerdos históricos que trajeron a nuestros queridos rehenes a casa y salvaron innumerables vidas, y el decisivo ataque al programa nuclear iraní". "La voz del Presidente Trump siempre ha sido de valentía y liderazgo, y de firme compromiso con la búsqueda de la paz y la humanidad", agregó.

En esta línea, el Presidente israelí alegó que, además, Trump sentó las bases para una nueva era en Oriente Medio basada en la seguridad, la cooperación y la genuina esperanza de un futuro pacífico". "Será un gran honor para mí entregarle la Medalla de Honor Presidencial de Israel", concluyó, aunque, según el propio comunicado, será entregada por Herzog en los próximos meses, en una fecha y lugar por determinar.

El inquilino de la Casa Blanca llegó este lunes a Israel, donde se dirigió al Parlamento israelí, y visitó la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde tuvo lugar la cumbre internacional para finalizar el acuerdo de alto al fuego que permitió la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza a cambio de presos palestinos.

New media post from Donald J. Trump (TS: 13 Oct 09:45 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​‌‍ pic.twitter.com/lMks9gOSko — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 13, 2025

Egipto premia a Trump con la "Orden del Nilo"

El Presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, condecoró este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con la "Orden del Nilo", una medalla entregada por los servicios a la nación y que el país decidió dar al magnate neoyorquino por sus "esfuerzos para la lograr la paz" en Gaza.

"El Presidente Al Sisi decidió otorgar esta medalla al Presidente Trump en reconocimiento por sus destacables contribuciones a la hora de apoyar la paz y reducir los conflictos y, más recientemente, por su papel vital para poner fin a la guerra en Gaza", indicó la Presidencia egipcia.

El anuncio se dio tan sólo horas antes de que arrancara la cumbre organizada en la ciudad de Sharm el Sheij para sellar la paz entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se tradujo este lunes en la liberación de los últimos 20 rehenes vivos que aún seguían en manos del grupo armado palestino.

WATCH: President Trump is awarded Egypt’s highest honor, the Order of the Nile. pic.twitter.com/BWOemtoeN8 — Digital Gal 🌸 (@DigitalGal_X) October 13, 2025

Esta cumbre, una cita a la que asistió una veintena de líderes, representa la entrada en vigor del plan de paz propuesto por Trump y que, tras un alto al fuego, facilitó el inicio de un canje de rehenes por presos palestinos.

Así, el Presidente estadounidense se desplazó hasta Egipto tras su paso por Israel, donde se reunió con el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, con el que abordó la posibilidad de que se trasladara también hasta la localidad egipcia, una idea a la que acabó accediendo.