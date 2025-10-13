¿Las lluvias dañaron tu casa? Checa cómo es el censo de Bienestar y qué apoyos dará

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 5:08 pm

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó el operativo para censar las viviendas afectadas por las lluvias en cinco estados del país.

El censo de la Secretaría de Bienestar se realiza casa por casa, y los resultados permitirán canalizar ayuda directa en coordinación con gobiernos estatales y municipales para enfrentar la emergencia provocada por las lluvias.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó este lunes el operativo para censar las viviendas afectadas por las lluvias en cinco estados del país.

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel Reyes señaló que el objetivo del recuento es identificar con precisión los daños sufridos por las familias, y entregar apoyos económicos y paquetes de enseres básicos.

El censo se realiza casa por casa, y permitirá canalizar ayuda directa en coordinación con gobiernos estatales, municipales y dependencias federales.

¿Cómo se realiza el censo?

Censo y apoyos para damnificados: así lo explicó Bienestar.
Ariadna Montiel Reyes detalló en la "mañanera" cómo se realiza el censo de las viviendas afectadas por las lluvias. Foto: Presidencia

La funcionaria explicó que el levantamiento se hace por instrucciones de la mandataria federal, con la participación de 600 brigadas y tres mil servidores de la Nación, provenientes de las 32 entidades del país.

El censo se aplica en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, y contempla lo siguiente:

  • Datos personales e integrantes de la familia.
  • Daños en vivienda, servicios, mobiliario y artículos del hogar.
  • Afectaciones en agricultura, ganadería y pesca.
  • Pérdidas en locales comerciales.
  • Condición de propiedad (propia o rentada).

¿Qué recibirá cada vivienda censada?

  • Un cintillo de registro que debe conservarse como comprobante para recibir apoyos.
Censo y apoyos para damnificados: así lo explicó Bienestar
El censo recopila información detallada sobre daños en vivienda, servicios, agricultura, comercio y propiedad para definir los apoyos que se entregarán a cada familia. Foto: Captura de pantalla
  • Una etiqueta visible en la fachada que permite el control territorial y la entrega ordenada de recursos.
  • La recomendación de tomar una fotografía como respaldo.

La titular de la Secretaría de Bienestar aclaró que si en un mismo predio hay más de una vivienda, cada una será registrada por separado.

¿Qué se registra durante el censo?

El formato del censo incluye una revisión integral de las condiciones de cada hogar. Se registran:

  • Datos personales.
  • Número de integrantes.
  • Daños en vivienda y servicios.
  • Pérdidas de mobiliario y artículos del hogar.
  • Afectaciones en agricultura, ganadería y pesca.
  • Daños en locales comerciales.
  • Condición legal del inmueble.
Censo y apoyos para damnificados: así lo explicó Bienestar.
Las familias censadas recibirán un primer apoyo económico. Foto: Captura de pantalla

Esta información permitirá definir el tipo de apoyo que se entregará a cada familia, según el nivel de afectación.

¿Cuáles son los apoyos que se entregarán?

La Secretaria informó que el primer apoyo económico comenzará a entregarse esta misma semana, especialmente para tareas de limpieza. Conforme al análisis del censo, se otorgarán apoyos subsecuentes, entre los que destaca un paquete de enseres básicos, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el cual incluirá:

  • Refrigerador
  • Estufa
  • Colchón
  • Vajilla
  • Ventilador

Este paquete ha sido utilizado en otras emergencias y será entregado directamente en los domicilios censados.

¿Qué pasa con las zonas incomunicadas?

Montiel aseguró que el operativo llegará a todas las viviendas, incluso en comunidades aún inaccesibles:

“Estaremos avanzando en las zonas accesibles, pero llegaremos a la última vivienda en cuanto pueda haber acceso. Si podemos entrar a pie antes que los vehículos, lo haremos. Ninguna familia quedará sin apoyo”, sostuvo.

Además de la Secretaría de Bienestar, participan la Coordinación Nacional de Becas y la Secretaría de Agricultura. Montiel reiteró que el equipo permanecerá en los estados afectados el tiempo que sea necesario para completar el censo y garantizar la entrega de apoyos.

