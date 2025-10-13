Los presos palestinos en manos de Israel sufrieron horrendas torturas, denuncia Hamás

Europa Press

13/10/2025 - 3:39 pm

Hamás denunció que los presos palestinos liberados por Israel, en el marco del acuerdo de alto al fuego para Gaza, sufrieron "torturas psicológicas y físicas".

El director del hospital más importante de Gaza aseguró que algunos presos palestinos tienen miembros amputados.

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS).- El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció que los presos palestinos liberados este lunes por Israel en el marco del acuerdo de alto al fuego para la Franja de Gaza sufrieron "las más horrendas torturas psicológicas y físicas".

El grupo aseguró que los propios presos relataron estos maltratos e instó a las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos a investigar estas acciones israelíes y a perseguir a los criminales de guerra en los tribunales internacionales.

En cambio, subrayó que "la resistencia trató a los prisioneros enemigos conforme a sus valores islámicos y nacionales, evitando poner en peligro sus vidas, mientras el ejército de ocupación seguía torturando y humillando a los presos palestinos en sus cárceles".

Hamás denunció que los palestinos liberados por Israel en el marco del acuerdo de alto al fuego sufrieron "las más horrendas torturas psicológicas y físicas".
Personas dan la bienvenida a una prisionera palestina liberada, en la ciudad cisjordana de Ramallah, el 13 de octubre de 2025. Foto: Nidal Eshtayeh, Xinhua

"El regocijo de las familias de los presos liberados en Gaza y Cisjordania es una expresión de la fuerza y resistencia de nuestro pueblo, que no se puede quebrar por los crímenes del enemigo", declaró Hamás.

También el director general del Hospital de Al Shifa, el más importante de la Franja de Gaza, Mohamad abú Salmiya, afirmó que los presos llegaron "con signos de tortura" e incluso con "extremidades amputadas".

"Los prisioneros liberados están exhaustos, con signos de tortura. Algunos prisioneros fueron liberados con extremidades amputadas. La mayoría de los prisioneros resultaron heridos como consecuencia de la guerra y no recibieron atención médica en las cárceles de la ocupación", indicó, según recoge el portal de noticias Filastín, afín a Hamás.

Hamás denunció que los palestinos liberados por Israel en el marco del acuerdo de alto al fuego sufrieron "las más horrendas torturas psicológicas y físicas".
Las autoridades israelíes han comenzado a liberar a prisioneros palestinos como parte de un acuerdo de intercambio, después de que Hamás pusiera en libertad a 20 rehenes israelíes, dijeron el lunes fuentes palestinas. Foto: Nidal Eshtayeh, Xinhua

Además, Abú Salmiya advirtió que la situación del sistema sanitario gazatí sigue siendo la misma. "Necesitamos convoyes ininterrumpidos de suministros médicos. Los pacientes de cáncer y de afecciones cardiacas no han recibido tratamiento desde hace meses", alertó.

Algunos de los presos liberados relataron que los maltratos se intensificaron en las horas previas a su liberación. Así, Mahmud abú Salá, detenido en julio por fuerzas israelíes cerca del Hospital Nasser, en Jan Yunis, dijo que "nos torturaron hasta el último momento y nos ataron desde las 03:00 horas de la madrugada y hasta el momento de nuestra liberación". Además, sostuvo que los carceleros israelíes amenazaron con matar a sus familiares.

En su comunicado, Hamás indicó que la liberación de los aproximadamente 10 mil presos que continúan en las cárceles israelíes "seguirá siendo una prioridad nacional de la resistencia".

En cuanto al acuerdo de alto al fuego, destacó que "es un logro histórico sellado con sangre y sacrificios". "Es un paso más en el camino de la liberación total de toda nuestra tierra y lugares sagrados, y una promesa de que seguiremos trabajando hasta que logremos la libertad total y la independencia completa", finalizó.

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista … en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
Opinión en Video

Galileo

