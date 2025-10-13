Ministros de la SCJN aportarán parte de su salario para damnificados por las lluvias

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 4:37 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum recorre comunidad más afectada por lluvias en Querétaro y garantiza apoyos

La tragedia por las lluvias, en dos datos: 64 muertos y 65 desaparecidos hasta ahora

¿Qué pasó? Llovió tupido sobre mojado. Los ríos iban llenos; la tierra estaba blanda

Los ministros y ministras de la SCJN donarán una parte de su salario para adquirir víveres dirigidos a los damnificados por las devastadoras lluvias recientes, que han dejado al menos 64 muertos y 65 desaparecidos en varias entidades del país.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció este lunes que han decidido utilizar parte de su salario como ministros y ministras para apoyar a los damnificados por las devastadoras lluvias que han dejado en los últimos días inundaciones a su paso, así como 64 muertos y 65 personas desaparecidas en varias entidades del país.

Antes de dar inicio formalmente a la sesión de este lunes de la SCJN, el Ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pidió un minuto de silencio por los muertos tras las intensas lluvias, que han afectado además a cientos de familias. Luego, informó de la decisión de los 9 ministros.

“Quiero también comunicar que el pleno de ministros de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres, entonces vamos a hacer esa aportación este los días subsecuentes y de igual manera convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por ese temporal”, indicó Aguilar Ortiz.

Sin embargo, ni Aguilar Ortiz ni la propia Corte especificaron de cuánto será el monto que aportará cada Ministro y Ministra, ni cómo se realizará la compra de víveres y de insumos necesarios para enviar a las zonas afectadas.

La SCJN anunció a su vez la apertura a partir de este lunes de tres centros de acopio para quienes deseen apoyar. Los horarios van de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas. Estarán ubicados en:

  • El edificio Sede de la SCJN (Pino Suárez No. 2, Centro Histórico)
  • El edificio del Poder Judicial de la Federación (Av. Revolución No. 1508, Guadalupe Inn)
  • Las instalaciones de Justicia TV (República de El Salvador No. 56, Centro Histórico).

El Ministro presidente de la SCJN también recordó que se pueden hacer aportaciones "en el interior del estado, en cada Centro de Justicia y en las sedes de los distintos órganos jurisdiccionales" de la SCJN.

Los ministros y ministras del pleno aportarán una parte de sus salarios para enviar víveres a los damnificados.
Los ministros y ministras del pleno aportarán una parte de sus salarios para enviar víveres a los damnificados. Foto: SCJN

Se recibirán donaciones en especie, consistentes en: agua embotellada, alimentos enlatados, ropa de bebé, insumos para primeros auxilios, artículos de higiene personal, artículos de baño, alimentos para mascotas, herramientas de mano, así como ropa y cobijas en buen estado.

Y es que esta mañana, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que hasta el momento van 64 muertos y 65 desaparecidos por la tragedia que provocaron las devastadoras lluvias registradas del 6 al 9 de octubre.

Durante un enlace en vivo que se transmitió en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que se tienen contabilizados 29 fallecidos, 18 desaparecidos y 40 municipios afectados en Veracruz.

En Puebla, añadió Velázquez Alzúa, hay 13 personas sin vida, cuatro no localizadas y 23 municipios con daños severos por las potentes precipitaciones que azotaron a cinco estados del país.

Mientras que en Hidalgo se reportan 21 muertos, 43 desaparecidos y 28 municipios perjudicados; en Querétaro, un niño de seis años que perdió la vida y ocho municipios con distintos efectos; y en San Luis Potosí, sólo 12 municipios con destrucciones.

Asimismo, recordó que se encuentra habilitada la línea del 079 para reportar a cualquier familiar no localizado, a fin de iniciar los trabajos que permitan dar con su paradero.

"Los registros máximos que obtuvimos en estos días fueron el 8 de octubre con 280 milímetros en el estado de Veracruz y en el estado de Puebla con 286 milímetros, causando así el aumento del nivel de los ríos y arroyos aledaños a estos estados", explicó.

Para consultar todos los centros de acopio que se establecieron en la CdMx, en este link se ofrecen las ubicaciones y los horarios.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista … en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

+ Sección

Galileo

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sergio Gutiérrez y su esposa
1

Nepotismo honorario

Japón, del mito al manga
2

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
3

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Kimberly Hilary Moya González es alumna del CCH Naucalpan y tiene 16 años. Lleva desaparecida 11 días.
4

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

La Presidenta Sheinbaum regañó al Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la lentitud en los trabajos de rescate y apoyo a los pobladores.
5

VIDEO ¬ "Yo prefiero creerle a la gente": Sheinbaum regaña al Alcalde de Huauchinango

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
6

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
7

Amenazas, cabildeo y manipulación: Coca-Cola saca su arsenal para combatir impuesto

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
8

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
9

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

Hamás denunció que los presos palestinos liberados por Israel, en el marco del acuerdo de alto al fuego para Gaza, sufrieron "torturas psicológicas y físicas".
10

Los presos palestinos en manos de Israel sufrieron horrendas torturas, denuncia Hamás

Palestinos están volviendo a casa después de la firma del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás. Sólo encuentran escombros, destrucción y dolor en Gaza.
11

FOTOS ¬ Palestinos regresan a casa. Sólo encuentran escombros, destrucción y dolor

Vecinos y autoridades de Huauchinango realizan labores de limpieza y búsqueda de personas tras las afectaciones por las fuertes lluvias del fin de semana.
12

¿Qué pasó? Llovió tupido sobre mojado. Los ríos iban llenos; la tierra estaba blanda

La Presidenta Sheinbaum recorrió Pinal de Amoles en Querétaro, comunidad afectada por las lluvias, y aseguró que el Gobierno sí tiene dinero para apoyos.
13

Sheinbaum recorre comunidad más afectada por lluvias en Querétaro y garantiza apoyos

14

Comunidad indígena de Puebla se organiza contra empresas que buscan saquear sus pozos

Ruido. Mucho ruido. Ruido negro. No es el ruido de la calle: es, mayoritariamente, el de algunas redes sociales; el de los periódicos, la televisión y la radio.
15

Ruido y nueces

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los ministros y ministras de la SCJN donarán una parte de sus salarios para ayudar a los damnificados por las lluvias recientes.
1

Ministros de la SCJN aportarán parte de su salario para damnificados por las lluvias

Donald Trump recibió condecoraciones por parte de Israel y Egipto: la" Medalla de Honor Presidencial de Israel" y la "Orden del Nilo", respectivamente.
2

Israel y Egipto entregan a Trump "Medalla de Honor Presidencial" y "Orden del Nilo"

La Presidenta Sheinbaum recorrió Pinal de Amoles en Querétaro, comunidad afectada por las lluvias, y aseguró que el Gobierno sí tiene dinero para apoyos.
3

Sheinbaum recorre comunidad más afectada por lluvias en Querétaro y garantiza apoyos

Hamás denunció que los presos palestinos liberados por Israel, en el marco del acuerdo de alto al fuego para Gaza, sufrieron "torturas psicológicas y físicas".
4

Los presos palestinos en manos de Israel sufrieron horrendas torturas, denuncia Hamás

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
5

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

La Oficina de Información sobre Presos Palestinos, afiliada a Hamás, dijo que 154 de los reclusos palestinos liberados en acuerdo con Israel llegaron a Egipto.
6

Los 154 presos palestinos liberados llegan a Egipto; Hamás entrega 4 rehenes muertos

Palestinos están volviendo a casa después de la firma del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás. Sólo encuentran escombros, destrucción y dolor en Gaza.
7

FOTOS ¬ Palestinos regresan a casa. Sólo encuentran escombros, destrucción y dolor

Trump firma plan de paz en Gaza.
8

"La guerra ha terminado": Trump firma Plan de Paz para la Franja de Gaza desde Egipto

Kimberly Hilary Moya González es alumna del CCH Naucalpan y tiene 16 años. Lleva desaparecida 11 días.
9

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
10

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt fueron premiados con el Nobel de Economía “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.
11

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt son galardonados con el Nobel de Economía

Vecinos y autoridades de Huauchinango realizan labores de limpieza y búsqueda de personas tras las afectaciones por las fuertes lluvias del fin de semana.
12

¿Qué pasó? Llovió tupido sobre mojado. Los ríos iban llenos; la tierra estaba blanda