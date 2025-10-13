Ministros de la SCJN aportarán parte de su salario para damnificados por las lluvias

Los ministros y ministras de la SCJN donarán una parte de su salario para adquirir víveres dirigidos a los damnificados por las devastadoras lluvias recientes, que han dejado al menos 64 muertos y 65 desaparecidos en varias entidades del país.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció este lunes que han decidido utilizar parte de su salario como ministros y ministras para apoyar a los damnificados por las devastadoras lluvias que han dejado en los últimos días inundaciones a su paso, así como 64 muertos y 65 personas desaparecidas en varias entidades del país.

Antes de dar inicio formalmente a la sesión de este lunes de la SCJN, el Ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pidió un minuto de silencio por los muertos tras las intensas lluvias, que han afectado además a cientos de familias. Luego, informó de la decisión de los 9 ministros.

“Quiero también comunicar que el pleno de ministros de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres, entonces vamos a hacer esa aportación este los días subsecuentes y de igual manera convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por ese temporal”, indicó Aguilar Ortiz.

En momentos difíciles, la solidaridad nos une. La #NuevaSCJN habilita Centros de Acopio para apoyar a familias afectadas por las lluvias. Dona artículos de higiene, alimentos o ropa en buen estado. Más información aquí. #Solidaridad pic.twitter.com/gaoIsuDDSi — Suprema Corte (@SCJN) October 13, 2025

Sin embargo, ni Aguilar Ortiz ni la propia Corte especificaron de cuánto será el monto que aportará cada Ministro y Ministra, ni cómo se realizará la compra de víveres y de insumos necesarios para enviar a las zonas afectadas.

La SCJN anunció a su vez la apertura a partir de este lunes de tres centros de acopio para quienes deseen apoyar. Los horarios van de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas. Estarán ubicados en:

El edificio Sede de la SCJN (Pino Suárez No. 2, Centro Histórico)

El edificio del Poder Judicial de la Federación (Av. Revolución No. 1508, Guadalupe Inn)

Las instalaciones de Justicia TV (República de El Salvador No. 56, Centro Histórico).

El Ministro presidente de la SCJN también recordó que se pueden hacer aportaciones "en el interior del estado, en cada Centro de Justicia y en las sedes de los distintos órganos jurisdiccionales" de la SCJN.

Se recibirán donaciones en especie, consistentes en: agua embotellada, alimentos enlatados, ropa de bebé, insumos para primeros auxilios, artículos de higiene personal, artículos de baño, alimentos para mascotas, herramientas de mano, así como ropa y cobijas en buen estado.

Y es que esta mañana, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que hasta el momento van 64 muertos y 65 desaparecidos por la tragedia que provocaron las devastadoras lluvias registradas del 6 al 9 de octubre.

Durante un enlace en vivo que se transmitió en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que se tienen contabilizados 29 fallecidos, 18 desaparecidos y 40 municipios afectados en Veracruz.

En Puebla, añadió Velázquez Alzúa, hay 13 personas sin vida, cuatro no localizadas y 23 municipios con daños severos por las potentes precipitaciones que azotaron a cinco estados del país.

Mientras que en Hidalgo se reportan 21 muertos, 43 desaparecidos y 28 municipios perjudicados; en Querétaro, un niño de seis años que perdió la vida y ocho municipios con distintos efectos; y en San Luis Potosí, sólo 12 municipios con destrucciones.

Asimismo, recordó que se encuentra habilitada la línea del 079 para reportar a cualquier familiar no localizado, a fin de iniciar los trabajos que permitan dar con su paradero.

"Los registros máximos que obtuvimos en estos días fueron el 8 de octubre con 280 milímetros en el estado de Veracruz y en el estado de Puebla con 286 milímetros, causando así el aumento del nivel de los ríos y arroyos aledaños a estos estados", explicó.

Para consultar todos los centros de acopio que se establecieron en la CdMx, en este link se ofrecen las ubicaciones y los horarios.