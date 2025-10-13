Sheinbaum recorre comunidad más afectada por lluvias en Querétaro y garantiza apoyos

En Querétaro, la Presidenta Sheinbaum realizó un sobrevuelo para evaluar los daños ocasionados por las intensas lluvias en una de las comunidades más dañadas.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió este lunes la comunidad de Pinal de Amoles en Querétaro, una de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias, y aseguró que el Gobierno Federal cuenta con dinero suficiente para atender la emergencia.

La mandataria realizó un sobrevuelo en helicóptero para evaluar los daños ocasionados por las precipitaciones atípicas, además de que recorrió calles de la localidad para escuchar las solicitudes de la población que resultó damnificada, junto con el Gobernador Mauricio Kuri.

Mediante una publicación realizada en su cuenta de X, antes Twitter, la Jefa del Ejecutivo compartió algunas imágenes de su recorrido por la comunidad, acompañadas con un mensaje en el que garantizó que habrá apoyo para las personas afectadas.

En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante. pic.twitter.com/305xWdHh0o — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2025

"En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante", publicó la Presidenta Sheinbaum.

De acuerdo con un reporte presentado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) este lunes, en Querétaro se reportó la muerte de una persona debido a las intensas lluvias atípicas que se registraron en días anteriores, mientras que un total de ocho municipios resultaron afectados.

La dependencia detalló que las comunidades de Pinal de Amoles y San Joaquín fueron catalogadas como prioritarias.

Presidenta recorre estados más afectados por lluvias

Durante el fin de semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó recorridos en comunidades de los estados más afectados por las lluvias atípicas registradas en los últimos días. Anunció que se llevará a cabo un censo para dar apoyos a las familias damnificadas y garantizó que el Gobierno cuenta con recursos suficientes para atender la emergencia.

El sábado, la mandataria sostuvo una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, con el objetivo de atender la emergencia ocasionadas por las inundaciones y desbordamiento de ríos.

Al día siguiente, el domingo, la Jefa del Ejecutivo visitó algunas de las localidades más afectadas en Puebla, Veracruz e Hidalgo, donde escuchó las peticiones de habitantes que resultaron damnificados.

Este lunes, la Presidenta Sheinbaum recorrió la comunidad de Pinal de Amoles, en Querétaro, catalogada como una de las que requiere atención prioritaria debido a los daños ocasionados por las fuertes lluvias.