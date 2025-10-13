Esposa e hijo de "Lord Pádel" quedan libres por orden de un Juez del Estado de México

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 5:26 pm

La esposa e hijo de Alejandro Mondragón, conocido como "Lord Padel", Karla "N" y Germán "N", fueron puestos en libertad luego de la orden de un Juez del Edomex.

El empresario identificado como Alejandro Germán Mondragón, acompañado de su hijo y al menos tres escoltas, golpearon el pasado 20 de julio a un maestro de pádel durante un torneo realizado en el club Alfa Pádel, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, hechos por los que fueron detenidos y procesados. 

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Karla "N" y Germán "N", esposa e hijo de Alejandro Mondragón, conocido como "Lord Pádel,", fueron puestos en libertad luego de que un Juez del Estado de México (Edomex) determinará que los argumentos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM) para sostener su prisión preventiva, eran insuficientes.

Ayer, los detenidos celebraron una audiencia en la sede de los juzgados de control en Tlalnepantla, ubicados en el penal de seguridad Barrientos, y obtuvieron la modificación de la medida cautelar de que los mantenía en prisión a solicitud de la Fiscalía.

La FGEM solicitó desde agosto pasado mantener la prisión preventiva para Karla "N" y Germán "N", argumentando que, de quedar en libertad, la víctima y el testigo podrían estar en alto riesgo y en peligro en su integridad física. El Juez que cambió la medida cautelar determinó que los implicados podrán llevar cabo su proceso en libertad mientras continúan las investigaciones relacionadas con la agresión en contra de un instructor de pádel.

Germán "N" y Karla "N" son investigados por su probable responsabilidad en el hecho delictuoso de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de Israel "N", el instructor que fue agredido por esta familia.

En la grabación, difundida en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez, se observa cómo los agresores rodean a la víctima y lo dejan tendido en el suelo dentro de la cancha de pádel, luego de amenazarlo con quitarle la vida.

"Lo voy a matar, lo voy a matar", gritaba el empresario mientras la gente a su alrededor intentaba detener la golpiza.

La grabación muestra al maestro de pádel tendido en el piso, mientras el empresario y al menos otras tres personas lo golpearon. En otro video difundido en redes, la víctima explicó que el conflicto surgió durante un partido amistoso. La discusión inició cuando el jugador Otón Olvera increpó a la víctima por una jugada.

"Lord Pádel", y su socio Othon "N", fueron liberados el 18 de agosto gracias a un amparo que les permitió continuar su proceso judicial en libertad. Sin embargo, su esposa e hijo permanecieron en prisión preventiva a solicitud de la FGE hasta el día de hoy.

La Fiscalía informó que los cuatro implicados en la agresión fueron detenidos el 14 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando regresaban de un viaje por Alemania. Todos fueron señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de ser exhibidos en un video golpeando brutalmente al instructor Israel "N".

