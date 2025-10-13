Deslave en la carretera México-Toluca provoca cierre y caos vial del Edomex a la CdMx

Un deslave en la carretera México-Toluca provocó largas filas de vehículos que viajaban del Edomex con dirección a la CdMx.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (Edomex) informó que este lunes ocurrió un deslave sobre la carretera México-Toluca, cerca de la caseta de cobro de La Venta con dirección a la Ciudad de México (CdMx), lo que ocasionó severas afectaciones a la circulación.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) informó alrededor del mediodía en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que debido al deslizamiento de tierra fue cerrada la circulación sobre dicha autopista; un par de horas después se reabrieron dos carriles.

Autoridades mexiquenses detallaron que el desgajamiento ocurrió cerca de la caseta de cobro de La Venta, ubicada en la Alcaldía Cuajimalpa, con dirección a la CdMx.

¡ALERTA VIAL! ⚠️ La @SS_Edomex mediante el #C5 informa: #CierreVial 🚫sobre la Autopista México-Toluca, derivado un #Deslave ⛰️ registrado cerca de la caseta de cobro La Venta, Cuajimalpa dirección CDMX. ¡Usa #RutasAlternas! ↩️ 📷Mexiquense TV Ante cualquier #Emergencia… pic.twitter.com/rejppI5kbK — C5 Estado de México (@C5Edomex) October 13, 2025

Debido al deslave que ocurrió sobre la autopista México-Toluca, autoridades del Estado de México pidieron a las y los conductores manejar con precaución al transitar por la zona, además de que en caso de emergencia se comuniquen al 911.

El cierre parcial de la vía que conecta al Edomex con la CdMx provocó severas afectaciones a la circulación, por lo que se formaron largas filas de vehículos que quedaron atrapados en medio del tráfico.

Algunos automovilistas optaron por utilizar la carretera libre para evitar el tránsito, sin embargo, debido al gran flujo de vehículos también se generaron problemas a la circulación en esta vialidad.

⚠️ #ACTUALIZACIÓN | Autoridades trabajan en la zona del nuevo deslave en la autopista México–Toluca, antes de la caseta con dirección a la #CDMX. Ya hay dos carriles habilitados, pero continúa el retiro de lodo y árboles. 🚗 Conduce con precaución. 📹 Paulina Lemus pic.twitter.com/yV4tjDlWku — Mexiquense (@MexiquenseTV) October 13, 2025

Además del deslave que provocó el cierre parcial de la circulación, un aparatoso accidente que se registró cerca de La Marquesa también ocasionó caos vial sobre la carretera México-Toluca, con dirección a la capital del Edomex.

En dicho incidente se vio involucrado un tráiler cargado con productos de limpieza, el cual se volcó y quedó debajo de un puente vehícular, a la altura de una gasolinera.

Con el fin de evitar la rapiña, trabajadores llegaron al lugar del accidente para cargar los artículos que quedaron regados en el pavimento a otro camión.