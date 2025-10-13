Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 5:57 pm

Monreal calificó como "politiquería con fines despreciables" el pedido de la posición para el regreso del Fonden.

El Fonden sufría corrupción y fugas impresionantes, recordó Monreal luego del pedido de la oposición tras las devastadoras lluvias; hay 19 mil mdp disponibles.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, calificó de "politiquería con fines despreciables" el pedido de la oposición de que regrese el Fideicomiso para Desastres Naturales (Fonden), recordando que este mecanismo servía para llevar a cabo actos de corrupción, así como "fugas impresionantes" de dinero.

"Es una actitud politiquera. El Fideicomiso [Fonden] tenía gran corrupción, tenía asignaciones prefiguradas y hubo fugas de dinero impresionantes. El Presidente [Andrés Manuel López Obrador] sin Fonden ayudó en el huracán pasado en Guerrero y en varios estados del país con recursos frescos", señaló Monreal en entrevista con medios.

"Hoy hay un Fideicomiso que, sin que se llame Fonden, tiene 19 mil millones de pesos y si es necesario, sin ese nombre podemos en la Cámara de Diputados, en coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum, reforzar el recurso en el Presupuesto próximo", añadió.

Por ello, reiteró que se trataba de "politiquería". "Creo que no deberían usar esta desgracia para fines de carácter partidista, de fines muy despreciables del uso de esta tragedia ‘electoreramente’ y sumarnos todos a ayudarle a la población como lo estamos haciendo en la Cámara de Diputados y con una coordinación estrecha con la presidenta Claudia Sheinbaum", subrayó.

El Fonden, instrumento establecido a finales de la década de 1990, arrastraba en 2020, el año de su desaparición, unos 21 mil millones de pesos de pasivos, de acuerdo con las cifras de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizadas en ese momento por SinEmbargo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó "deficiencias" en los procedimientos de contratación y en la ejecución de los trabajoso, así como "pagos indebidos" de dependencias públicas a empresas contratadas para servicios de reconstrucción o reparación de infraestructura. Así lo muestran sus cuentas públicas de 2014 a 2018, años en que se han registrado huracanes como "Patricia" y "Odile", tormentas como "Boris" y los devastadores sismos de septiembre de 2017.

El Presidente López Obrador, y los legisladores de Morena, argumentaron que estos fondos son símbolos de corrupción y prometieron que será más eficiente que el Gobierno asigne los recursos de forma directa, como se hizo en el sexenio anterior y ahora se dio continuidad con la Presidenta Sheinbaum.

Sin embargo, desde su desaparición, la oposición, encabezada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) han pedido el regreso del Fonden en cada ocasión que México ha sufrido algún desastre natural, incluida las devastadoras lluvias de los últimos días.

Por su parte, Monreal reconoció este lunes también a la Presidenta Sheinbaum ante la situación vivida en varias entidades del país. "Para nosotros fue admirable, es admirable que la Presidenta de la República, a las horas, como ningún otro Presidente en la historia del país, a las horas, hubiese estado en los lugares donde se suscitó este fenómeno meteorológico y haya tomado el control completo de la situación de ayuda, rehabilitación de caminos, reparación de daños, ayuda a la población y haya ordenado de inmediato el levantamiento del censo de las personas que resultaron dañadas en sus viviendas, en sus propiedades, en sus bienes".

"Me parece que es una reacción inmediata, admirable, de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Que me parece muy poco correcto, me parece una situación de falta de seriedad que se le cuestione por haber reaccionado tan rápido y tan rápido haya ya ofrecido apoyo. Y, además ya en el campo están los soldados, los marinos, protección civil, bienestar, todo el aparato del gobierno está en los lugares donde se suscitó esta situación tan lamentable", concluyó.

Las lluvias dejan 64 muertos hasta ahora

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó la mañana de este lunes que hasta el momento van 64 muertos y 65 desaparecidos por la tragedia que provocaron las devastadoras lluvias registradas del 6 al 9 de octubre.

Durante un enlace en vivo que se transmitió en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que se tienen contabilizados 29 fallecidos, 18 desaparecidos y 40 municipios afectados en Veracruz.

En Puebla, añadió Velázquez Alzúa, hay 13 personas sin vida, cuatro no localizadas y 23 municipios con daños severos por las potentes precipitaciones que azotaron a cinco estados del país.

Mientras que en Hidalgo se reportan 21 muertos, 43 desaparecidos y 28 municipios perjudicados; en Querétaro, un niño de seis años que perdió la vida y ocho municipios con distintos efectos; y en San Luis Potosí, sólo 12 municipios con destrucciones.

