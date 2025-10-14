Venta de animales será prohibida en el Mercado de Sonora desde 2026, afirma Alcaldesa

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 6:53 pm

La Alcaldesa de Venustiano Carranza afirmó que a partir del 2026 estará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora de la CdMx.

Los comercios del Mercado de Sonora que se nieguen a dejar la venta de animales serán clausurados y los locatarios perderán sus derechos, advirtió la Alcaldesa de Venustiano Carranza.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, afirmó que a partir de enero de 2026 estará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora de la Ciudad de México (CdMx).

La funcionaria explicó que las y los locatarios de dicho mercado que se dedican a la comercialización de especies vivas deberán cambiar su giro antes de que termine el 2025, ya que en caso de no hacerlo sus negocios serán clausurados y perderán sus derechos como locatarios.

“Si no cambian de giro, entonces lo que va a suceder es que se les va a clausurar, van a perder todos los derechos que han tenido, y tiene que ser antes de que acabe el año. Lo que les estamos pidiendo es que ya para enero no se vendan animales en este mercado”, dijo la edil.

La Alcaldesa de Venustiano Carranza afirmó que a partir del 2026 estará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora de la CdMx.
Los locales del Mercado de Sonora que se nieguen a dejar de vender animales serán clausurados. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

La Alcaldesa de Venustiano Carranza detalló que actualmente hay más de 80 locales en el Mercado de Sonora que se dedican a la venta de animales, pero en lo que va de este 2025 al menos 10 locatarios cambiaron de giro para dedicarse a otro tipo de comercio, como alimentos, abarrotes, accesorios o ropa. Sin embargo, se espera que otros presenten amparos para evitar la transición.

Evelyn Parra aseveró que la Alcaldía ya tuvo acercamientos con las y los comerciantes involucrados, por lo que todos están conscientes de que deben dejar de vender especies a partir del próximo año

Cabe mencionar que la prohibición para la venta de animales en el Mercado de Sonora se da en cumplimento a una orden emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la CdMx a favor de organizaciones civiles ambientalistas.

Con el fin de cumplir con dicha resolución, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), así como la Agencia de Atención Animal (Agatan), trabajan en coordinación con la Alcaldía y comerciantes para ayudarles en el proceso de transición.

