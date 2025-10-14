¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Las herramientas que usan IA, como Google Gemini, no están diseñadas para ser utilizadas por menores de edad, por lo que su uso puede afectar su salud mental e incluso exponerlos a otros riesgos.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CdMx) advirtió que las herramientas de Inteligencia Artificial (IA), como Google Gemini, no son aptas para ser utilizadas por niñas, niños y adolescentes, ya que se exponen a distintos riesgos.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx (SSC-CdMx) explicó que las plataformas digitales que usan la IA no están diseñadas para ser usadas por menores de edad, por lo que su forma de interactuar, recopilar datos y responder a preguntas puede exponerlos a distintos peligros.
Gemini es un asistente de inteligencia artificial creado por Google con el objetivo de ayudar a usuarios a realizar distintas tareas, como escribir, planificar y aprender, a través de conversaciones naturales.
¿Cuáles son los riesgos de que menores usen la IA?
Según lo señalado por la Policía Cibernética capitalina, las niñas y los niños que usen Google Gemini pueden exponerse a las siguientes amenazas:
- Las respuestas generadas por la IA de Google Gemini no siempre son aptas para menores de edad, ya que puede incluir contenido explícito de violencia, opiniones sesgadas o equivocadas, lo que podría afectar su comprensión sobre el entorno digital.
- Las y los menores que aún no desarrollan por completo su capacidad crítica pueden asumir como verdad todas las respuestas que les brinde la IA, sin distinguir entre información verdadera o contenido engañoso.
- Algunos jóvenes comparten información privada, como nombres, ubicaciones, gustos o problemas con la IA; dichos datos pueden ser utilizados con fines publicitarios, lo que vulnera su derecho a la privacidad y los expone a ser víctimas de uso indebido de su información.
- El uso constante de Google Gemini puede provocar que las y los menores generen una dependencia tecnológica o emocional; además, debido a que la herramienta responde con lenguaje natural puede provocar que se forme una relación de extrema confianza y que se use para resolver dudas emocionales o personales, reemplazando el acompañamiento de adultos, profesionales o educadores, y reforzando el aislamiento o la desinformación.
- La IA puede reflejar en sus respuestas sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, lo que podría generar que las niñas, niños o adolescentes se formen un concepto equivocado sobre temas como género, cultura o salud mental.
Consejos para proteger a menores de las herramientas de IA
La Policía Cibernética de la CdMx hizo un llamado a madres, padres y tutores para que mantengan la supervisión de menores al utilizar Google Gemini u otras herramientas de IA, con el fin de garantizar su seguridad digital.
Además, la SSC-CdMx compartió las siguientes recomendaciones:
- Crear hábitos de navegación seguros, como establecer horarios limitados, evitar la navegación en sitios desconocidos y utilizar motores de búsqueda con filtros infantiles.
- No Interactuar con desconocidos en línea y enseñar a menores a no compartir su información personal.
- Usar navegadores o plataformas diseñadas específicamente para niños.
- Mantener actualizados los dispositivos, aplicaciones y sistemas operativos.
- Usar contraseñas seguras y únicas, además de fomentar en los menores buenas prácticas como no compartir las contraseñas.
- Explicar a niñas, niños y adolescentes los riesgos de usar herramientas de IA como Google Gemini
- Instalar un antivirus para proteger dispositivos contra software malicioso