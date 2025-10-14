¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 9:10 pm

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.

Las herramientas que usan IA, como Google Gemini, no están diseñadas para ser utilizadas por menores de edad, por lo que su uso puede afectar su salud mental e incluso exponerlos a otros riesgos.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CdMx) advirtió que las herramientas de Inteligencia Artificial (IA), como Google Gemini, no son aptas para ser utilizadas por niñas, niños y adolescentes, ya que se exponen a distintos riesgos.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx (SSC-CdMx) explicó que las plataformas digitales que usan la IA no están diseñadas para ser usadas por menores de edad, por lo que su forma de interactuar, recopilar datos y responder a preguntas puede exponerlos a distintos peligros.

Gemini es un asistente de inteligencia artificial creado por Google con el objetivo de ayudar a usuarios a realizar distintas tareas, como escribir, planificar y aprender, a través de conversaciones naturales.

¿Cuáles son los riesgos de que menores usen la IA?

Según lo señalado por la Policía Cibernética capitalina, las niñas y los niños que usen Google Gemini pueden exponerse a las siguientes amenazas:

  • Las respuestas generadas por la IA de Google Gemini no siempre son aptas para menores de edad, ya que puede incluir contenido explícito de violencia, opiniones sesgadas o equivocadas, lo que podría afectar su comprensión sobre el entorno digital.
  • Las y los menores que aún no desarrollan por completo su capacidad crítica pueden asumir como verdad todas las respuestas que les brinde la IA, sin distinguir entre información verdadera o contenido engañoso.
  • Algunos jóvenes comparten información privada, como nombres, ubicaciones, gustos o problemas con la IA; dichos datos pueden ser utilizados con fines publicitarios, lo que vulnera su derecho a la privacidad y los expone a ser víctimas de uso indebido de su información.
  • El uso constante de Google Gemini puede provocar que las y los menores generen una dependencia tecnológica o emocional; además, debido a que la herramienta responde con lenguaje natural puede provocar que se forme una relación de extrema confianza y que se use para resolver dudas emocionales o personales, reemplazando el acompañamiento de adultos, profesionales o educadores, y reforzando el aislamiento o la desinformación.
  • La IA puede reflejar en sus respuestas sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, lo que podría generar que las niñas, niños o adolescentes se formen un concepto equivocado sobre temas como género, cultura o salud mental.
Google Gemini es una herramienta de IA no apta para menores de edad. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro
Google Gemini es una herramienta de IA no apta para menores de edad. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

Consejos para proteger a menores de las herramientas de IA

La Policía Cibernética de la CdMx hizo un llamado a madres, padres y tutores para que mantengan la supervisión de menores al utilizar Google Gemini u otras herramientas de IA, con el fin de garantizar su seguridad digital.

Además, la SSC-CdMx compartió las siguientes recomendaciones:

  1. Crear hábitos de navegación seguros, como establecer horarios limitados, evitar la navegación en sitios desconocidos y utilizar motores de búsqueda con filtros infantiles.
  2. No Interactuar con desconocidos en línea y enseñar a menores a no compartir su información personal.
  3. Usar navegadores o plataformas diseñadas específicamente para niños.
  4. Mantener actualizados los dispositivos, aplicaciones y sistemas operativos.
  5. Usar contraseñas seguras y únicas, además de fomentar en los menores buenas prácticas como no compartir las contraseñas.
  6. Explicar a niñas, niños y adolescentes los riesgos de usar herramientas de IA como Google Gemini
  7. Instalar un antivirus para proteger dispositivos contra software malicioso

