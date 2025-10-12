ENTREVISTA ¬ Alan Riding: Sheinbaum ha logrado trabajar bien con la DEA, CIA, FBI…

El escritor y periodista británico Alan Riding habló con SinEmbargo sobre una nueva reedición de su obra Vecinos distantes, publicada por primera vez en 1985, cuando el Presidente en México era Miguel de la Madrid Hurtado y su homólogo en EU Ronald Reagan

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– Mientras la extrema derecha estadounidense pedía mandar tropas, acabar con el crimen organizado y bombardear laboratorios del narco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo logró calmar las cosas con el Gobierno de Donald Trump y hasta el momento ha logrado una relación de cooperación con las diferentes agencias de seguridad de este país como la DEA, la CIA y el FBI, reconoció el escritor y periodista británico Alan Riding.

“La gente de la extrema derecha dice, ‘vamos a mandar tropas a México, vamos a acabar con ella, vamos a bombardear los laboratorios." Pero ella (la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado calmar un poco las cosas y trabajar bastante bien, hasta el momento, con las fuerzas; que no es solamente la DEA porque el Ejército (de EU) está en la frontera, los Estados Unidos, es la FBI, la CIA, todo el mundo se ha metido en eso” dijo Riding a SinEmbargo con motivo de una nueva reedición de su obra Vecinos distantes.

Alan Riding expuso que Trump tuvo una relación “de tranquilidad y respeto” con Andrés Manuel López Obrador, “pero una vez que Trump sale, las cosas se complican porque con Biden viene una avalancha de inmigración de todas partes del mundo que pasa por México y que los Estados Unidos por razones efectivamente desastrosas para Biden y la sucesión demócrata no lo pararon, no obligaron, no presionaron a México en una forma muy fuerte”.

“Eso afectó mucho la relación y fue un regalo a Trump que lo ha usado desde aquel momento, desde el primer día. Él ya tiene como el nuevo grupo que está alrededor de él. En su primer gobierno había lo que se llamaban adultos en la Casa Blanca, es decir, gente de experiencia política de los partidos o desde el Partido Republicano, pero en este gobierno él está rodeado por gente ideológica que ha tenido años y años preparando un gobierno radicalmente a la derecha y radicalmente ideológico”, planteó.

En ese sentido, indicó que Trump ya tiene otros temas en la menta. “No era solamente inmigración, viene el tema del comercio. Hay mucha gente que dice que él le cree a la última la última persona que le habla, entonces, seguramente le dijeron ‘el mundo nos está robando. Vea nuestro déficit comercial. Todo el mundo se beneficia de nosotros, nos están explotando, se llevaron todos nuestros trabajos, empleos en todas partes del mundo y qué nos queda aquí’, entonces eso le cayó bien”.

“Después viene la cuestión del fentanilo. Él no se había preocupado mucho por el narcotráfico en su primer gobierno, que era sobre todo en aquella época cocaína, pero las muertes, los enormes difuntos por causa del consumo de drogas venía de productos que se compraba en los Estados Unidos, en las farmacias y que los médicos mandaban hacer, era era una cosa espantosa que era americano, pero de repente el fentanilo llega y ya es otro punto que le puede le permite otra arma”, refirió.

En ese sentido, el periodista británico Alan Riding apuntó que desde su primer día en el Gobierno la Presidenta Sheinbaum se confrontó a las “tres armas que tiene Trump y las tres vulnerabilidades que tiene México: comercio, superávit, narcotráfico, fentanilo e inmigración”.

“La inmigración se ha parado en gran parte ahora. Todavía no ha habido una enorme deportación de mexicanos. Y hay resistencia de parte de algunas industrias y comercios en los Estados Unidos contra eso porque necesitan mano de obra y son mano de obra confiable. La idea de que mexicanos son asesinos y violadores no es creíble para mucha gente que los conoce. Pero el hecho es que ha parado el gran flujo que venía de todas partes del mundo que pasaba por México. De una cierta forma en el aspecto del narcotráfico, obviamente, México estaba muy vulnerable”, ahondó.

“Trump vincula las cosas, entonces él vincula los aranceles con el narcotráfico. Entonces inmediatamente Claudia Sheinbaum manda tropas a la frontera y empieza una campaña. Un par de meses después manda a dos grupos narcotraficantes conocidos de la cárcel en México. Entonces, empieza a mostrar cooperación, siempre es cooperación”, refirió.

Cuestionado sobre el por qué tuvo un impacto Vecinos distantes a 40 años, dijo que fue gracias a la crisis económica. “Y hay que añadir la crítica del gobierno. Como el libro le cayó mal al gobierno, hizo mucha propaganda en favor para mí en favor del libro. Entonces, despertó mucho interés en la gente. Yo estaba en Brasil en aquel momento y la gente me decía, ‘Oye, estuve en México, mi mamá nunca lee el libro, está leyendo tu libro, ¿qué pasó?’. Despertó mucho interés en saber cómo funcionaba México. Es un libro que se había escrito esencialmente para los norteamericanos con un esfuerzo de explicar un poco quiénes eran sus vecinos que no lo conocían para nada y no les interesaba”.

Riding indicó en ese sentido, que el PRI supo establecer un tipo de gobierno que funcionó en México. “Sí, el tipo de gobierno priista que domina bastante y reparte sus favores, es algo que funcionó. Obviamente, López Obrador tenía la idea de recrear un partido único que domina todo. No sé si tendrá el éxito que tuvo Calles en su momento y los que siguieron después”.