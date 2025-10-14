Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

En reunión con las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos en el Senado, la Agencia Nacional de Aduanas de México reconoció que menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal de todo el país.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reconoció esta tarde casos de contrabando de hidrocarburos que atribuyó a menos de 30 agentes aduaneros, también aseguró que se han iniciado más de seis mil carpetas de investigación relacionadas con este delito conocido como huachicol fiscal.

Tonatiuh Márquez Hernández, director general de investigación aduanera, informó que en lo que va de la Administración actual han sido "cancelados" más de 45 agentes aduanales.

“Se han cancelado más de 45 agentes aduanales, y aparte de esos 45 quedan aproximadamente menos de 805, y de esos 805, menos de 30 agentes aduanales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país”, expuso durante una reunión con las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos en el Senado, donde se analiza la reforma a la Ley Aduanera.

El funcionario aseguró que ya hay carpetas de investigación relacionadas con casos de huachicol fiscal.

“Sí tenemos iniciadas varias carpetas de investigación y en el trabajo conjunto que hacemos por parte de de esta instancia que se nos ha instruido, y todos los jueves nos reunimos. Al mes de septiembre existían 818 carpetas de investigación con detenido, había 6 mil 889 sin detenidos, 310 judicializadas y puestas a disposición con jueces de control, más de 310. Sujetos vinculados a procesos por este tipo de delitos se encuentran más de 326 y actualmente hay más de 78 sentenciados”, expuso.

Márquez Hernández también advirtió que han detectado que los agentes aduanales operan con “rojo o rojo vulnerable”, por lo que se han prestado a casos de corrupción.