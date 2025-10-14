VIDEO ¬ La nave Starship de SpaceX concluye exitosamente su última prueba de vuelo

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 11:03 pm

SpaceX informó que llevó a cabo con éxito la undécima y última prueba de vuelo de la nave Starship y del cohete Super Heavy,

El éxito en la undécima prueba de vuelo de la Starship permitió recopilar datos valiosos para la construcción de las próximas generaciones de naves y cohetes de SpaceX.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, informó que este viernes llevó a cabo con éxito la undécima prueba de vuelo de su nave Starship y del cohete Super Heavy, durante la cual despegó de Texas y se mantuvo en órbita para finalmente amerizar en la Tierra.

La empresa aeroespacial recalcó que gracias a que se cumplieron todos los objetivos principales de las pruebas fue posible recopilar datos valiosos que serán utilizados para el diseño y construcción de las naves de la siguiente generación.

Cabe mencionar que este fue el último vuelo de la nave Starship de segunda generación y del cohete Super Heavy de primera generación, además de que se trató del último lanzamiento realizado con la configuración actual de la plataforma de despegue.

Como parte de la prueba, el cohete Super Heavy encendió sus 33 motores Raptor y ascendió fuera de la atmósfera sobre el Golfo de México, después se desprendió de la nave Starship y finalmente amerizó frente a las costas de Texas.

"El cohete ejecutó con éxito un arranque de aterrizaje único, previsto para su uso en el cohete de próxima generación", explicó SpaceX.

Por otra parte, la nave Starship alcanzó la velocidad y trayectoria previstas, además de que desplegó con éxito ocho simuladores de satélites Starlink. Finalmente realizó un reencendido de un motor Raptor en el espacio, con lo que demostró que tiene capacidad para futuros arranques de desorbitación

Galileo

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

Las más leídas
Japón, del mito al manga
1

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
2

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
3

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Pleno del TFJA
4

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

5

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Sergio Gutiérrez y su esposa
6

Nepotismo honorario

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
7

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
8

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
9

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
10

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Kimberly Hilary Moya González, de 16 años y alumna del CCH Naucalpan, habría sido plagiada por estos dos hombres al salir de un café-Internet el 2 de octubre.
11

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
12

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
13

VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
14

Amenazas, cabildeo y manipulación: Coca-Cola saca su arsenal para combatir impuesto

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
15

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

Destacadas
Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
1

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
2

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
3

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

Teuchitlán y la virulencia contra las víctimas.
4

#PuntosYComas ¬ En Jalisco, no sólo desaparecen personas, sino también cadáveres

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
5

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Pleno del TFJA
6

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
7

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

8

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

La Alcaldesa de Venustiano Carranza afirmó que a partir del 2026 estará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora de la CdMx.
9

Venta de animales será prohibida en el Mercado de Sonora desde 2026, afirma Alcaldesa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
10

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Monreal calificó como "politiquería con fines despreciables" el pedido de la posición para el regreso del Fonden.
11

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
12

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?