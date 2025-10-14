VIDEO ¬ La nave Starship de SpaceX concluye exitosamente su última prueba de vuelo

El éxito en la undécima prueba de vuelo de la Starship permitió recopilar datos valiosos para la construcción de las próximas generaciones de naves y cohetes de SpaceX.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, informó que este viernes llevó a cabo con éxito la undécima prueba de vuelo de su nave Starship y del cohete Super Heavy, durante la cual despegó de Texas y se mantuvo en órbita para finalmente amerizar en la Tierra.

La empresa aeroespacial recalcó que gracias a que se cumplieron todos los objetivos principales de las pruebas fue posible recopilar datos valiosos que serán utilizados para el diseño y construcción de las naves de la siguiente generación.

Cabe mencionar que este fue el último vuelo de la nave Starship de segunda generación y del cohete Super Heavy de primera generación, además de que se trató del último lanzamiento realizado con la configuración actual de la plataforma de despegue.

Starship's eleventh flight test reached every objective, providing valuable data as we prepare the next generation of Starship and Super Heavy → https://t.co/YmvmGZTV8o pic.twitter.com/gO0i8XFWIH — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Como parte de la prueba, el cohete Super Heavy encendió sus 33 motores Raptor y ascendió fuera de la atmósfera sobre el Golfo de México, después se desprendió de la nave Starship y finalmente amerizó frente a las costas de Texas.

"El cohete ejecutó con éxito un arranque de aterrizaje único, previsto para su uso en el cohete de próxima generación", explicó SpaceX.

Por otra parte, la nave Starship alcanzó la velocidad y trayectoria previstas, además de que desplegó con éxito ocho simuladores de satélites Starlink. Finalmente realizó un reencendido de un motor Raptor en el espacio, con lo que demostró que tiene capacidad para futuros arranques de desorbitación